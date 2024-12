Bei den Samsung Black Weeks 2024 spektakuläre Deals ergattern

Auch dieses Jahr bieten die Samsung Black Weeks wieder so einiges: Kunden können dabei nicht nur von attraktiven Angeboten und Aktionen profitieren, sondern erhalten in verschiedenen Mini-Games die Chance, zusätzliche Rabattcodes zu erspielen.

Samsung hat in diesem Jahr mit der Galaxy S24-Serie eine neue Ära der AI-Phones eingeläutet. Seitdem wurde eine ganze Palette an smarten Produkten auf den Markt gebracht, die den Alltag leichter und effizienter gestalten können. Mittlerweile sind die AI-Funktionen von Samsung so beliebt, dass viele Nutzer*innen gar nicht mehr auf ihre smarten Geräte mit AI-Funktionen verzichten möchten3.

Bei den diesjährigen Black Weeks bietet Samsung unter dem Motto „Deals for tomorrow” eine Vielzahl smarter Deals an. Das elegante schwarz-goldene Design der Website spiegelt dabei die neue Ära mobiler AI wider. Kunden können ihre liebsten und intelligentesten Produkte zu Aktionspreisen kaufen1. Ganz egal, ob Smartphone, Kühlschrank oder ein neuer OLED TV – hier ist für Alle etwas dabei.

Immer wieder bei samsung.de reinschauen lohnt sich, da noch weitere spannende Deals und Überraschungen enthüllt werden – auch nach den Black Weeks.

Swipe, Swipe, Match: Zwei zum Preis von Einem

Für alle, die schon auf der Suche nach den passenden Weihnachtsgeschenken sind, bietet Samsung die „Build your own Bundle“-Möglichkeit an. Wer sich beispielsweise für ausgewählte Samsung Galaxy Smartphones entscheidet, erhält ein weiteres Aktionsgerät gratis dazu1.

Darunter sind beispielsweise die Samsung Galaxy Buds3 Pro oder verschiedene Galaxy Watches, die problemlos in einen Nikolausstrumpf passen. Aber auch Produkte aus den Kategorien Haushalt, Audio und TV sind dabei.

Oder wie wäre es mit dem Samsung Neo QLED 4K QN95D für gemütliche Filmabende? Beim Kauf der Variante mit 75 Zoll Bildschirmdiagonale können ebenfalls Aktionsgeräte aus unterschiedlichen Kategorien kostenlos ausgewählt werden. Sparfüchse können so große Summen sparen und sich selbst oder den Liebsten dabei eine Freude bereiten4.

Darüber hinaus können Käufer von Cashback-Aktionen, Speicher-Upgrades1 und Tarif-Bundles profitieren.

Extra-Rabatte per Gaming-Einlage dazuverdienen

Wer sich die Schnäppchen-Jagd zur Challenge macht, sollte sich in den Samsung Game Hub begeben. Wer sich hier in spannenden Mini-Games beweist, wird mit zusätzlichen Rabatten belohnt. Dazu gehen Spieler in den Game Hub auf der Aktionsseite und suchen sich dort das Spiel der Wahl aus. Insgesamt werden sechs Spiele zur Auswahl stehen, in welchen mithilfe je eines ausgewählten AI-Features verschiedene Aufgaben zu lösen sind2.

Im Spiel „Watt Warrior“ können Gamer beispielsweise nicht nur Energie sparen: Spieler*innen sind zwar mit allerlei smarten Samsung Geräten ausgestattet, aber sparen sie damit auch wirklich die maximale Menge an Energie? Ziel des Spiels ist es, alle Geräte mit der SmartThings App zu verbinden und den Energieverbrauch zu optimieren. Als Belohnung für das gewonnene Spiel erhalten Spieler 5% Rabatt auf ausgewählte Black Weeks Angebote2.

Groß angelegte Kampagne für die besten Deals des Jahres

Die Samsung Black Weeks werden 2024 auf allen Kanälen des Unternehmens und darüber hinaus mit begleitet: Neben Aktivierungen auf allen Social, Search und Shopping Kanälen sowie Website Takeovern wird es auch eine 3D Out of Home Kampagne sowie eine TV Spot-Integration und weitere Aktivierungen geben.

www.samsung.de