Metz CUBUS compact FB40 twin

Neuer Metz Fernseher im Kompaktformat mit 32 und 40 Zoll.

Kleinformatige TV-Geräte mit guter Ausstattung sind in den vergangenen Jahren nahezu vollständig vom Markt verschwunden. Mit dem Metz Classic CUBUS compact FB40 twin schließt der fränkische Traditionshersteller Metz nun diese Lücke und erweitert sein Angebot von Premium-TVs Made in Germany um eine neue Produktfamilie in den Bildschirmgrößen 32 und 40 Zoll mit gehobener Ausstattung.

Gleich ob als platzsparender Fernseher für die Schrankwand, das Tiny House oder für Schlaf- und Gästezimmer: Ein kleinformatiges TV-Gerät mit 32 oder 40 Zoll Bildschirmdiagonale zu finden, das mehr als nur wenige Grundfunktionen bietet, ist in den letzten Jahren immer schwieriger geworden.

Strenge Richtlinien zum Energieverbrauch

Mit dem CUBUS compact zeigt der deutsche Traditionshersteller Metz erneut, dass es möglich ist, eine Familie kleinformatiger Komfort-TVs zu entwickeln, die den strengen Regelungen der Ökodesign-Richtlinie Rechnung tragen und dennoch mühelos mit der Ausstattung großer Komfort-TVs mit-halten können.

Maximale Klasse bei minimalem Raumbedarf

Im ansprechend gestalteten Gehäuse und mit einem wertigen drehbaren Glas-Mittelfuß unter der namensgebenden kubischen Standsäule verbindet der CUBUS compact Eleganz und Technik auf kleinstem Raum. Er wird, wie alle Metz Classic Fernseher, in Deutschland entwickelt und produziert. In seiner 40 Zoll-Variante mit Direct-LED- und in 32 Zoll mit Edge-LED-Technologie ausgestattet, garantiert der CUBUS compact in beiden Modellgrößen ein bestechend scharfes und detailgetreues TV-Erlebnis und zeigt Inhalte in gewohnt brillanten Farben mit erstklassigen Kontrasten – bei optimaler Energieeffizienz. Mit Unterstützung für HDR10 und HLG gibt der CUBUS compact auch Hochkontrastbilder in höchster Farbtreue wieder.

Ausgezeichneter Klang

Sein nach vorn gerichtetes Frontlautsprechersystem in Zwei-Wege-Bauweise sorgt gepaart mit der eigens entwickelten MetzSoundPro-Technologie für beeindruckend satten Klang mit sauberen Höhen und Tiefen sowie eine aus-geprägte Sprachverständlichkeit – einzigartig in diesem Format am Markt.

Vollausgewachsener Komfortfernseher Made in Germany

Auch bei der übrigen Ausstattung nimmt es die neue Premium-Kompaktklasse von Metz mit deutlich größeren Geräten auf: Für den TV-Empfang über Satellit, Kabel und Antenne verfügt er über einen integrierten Triple-Twin-Tuner, sowie eine CI+-Schnittstelle zur Entschlüsselung von Pay-TV. Komfortable Funktionen zur Aufzeichnung auf externe USB-Datenträger und für zeitversetztes Fernsehen (Timeshift) sind ebenso enthalten, wie HbbTV 2.0.3 inkl. Sendungsneustart über Blue Button.

Aktuellste Metz TV-Plattform

Technisch kommt dabei die aktuelle Metz TV-Plattform zum Einsatz, die den Nutzern des CUBUS compact auch alle Funktionen des Metz Media Systems wie z. B. Internetradio, Streaming-Server- und Client-Funktionalitäten über DLNA oder die Unterstützung der MetzRemote-App zur Verfügung stellt. Dies macht den CUBUS compact zum vollausgewachsenen Komfortfernseher Made in Germany.

Solide Schnittstellenausstattung

Mit drei HDMI 2.1-Eingängen, zwei USB-Anschlüssen, Bluetooth-Konnektivität und Internetanbindung über LAN und WLAN, digitalen und analogen Audioausgängen und einem Kopfhöreranschluss bietet der CUBUS compact zudem eine beeindruckende Schnittstellenvielfalt. Damit ist er perfekt für alle, die auf kompakte Abmessungen zurückgreifen möchten, ohne auf Komfort und Technik eines echten Premiumgerätes zu verzichten.

Der Metz Classic CUBUS compact 32 FB40 twin und der Metz Classic CUBUS compact 40 FB40 twin sind ab Januar für 1.099,- Euro UVP und 1.299,- Euro UVP im beratenden Fachhandel erhältlich.