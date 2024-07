Smarter Streaming-Fernseher TV Loewe We. SEE lcd

Loewe stellt eine weitere neue TV-Serie vor: We. SEE lcd. Sie stellt den idealen Einstieg in die Welt von Loewe dar.

Kein anderer kompakter Smart-TV im Markt bietet eine solch hohe Leistung hinsichtlich Ausstattung, Funktionalität und Bild-Qualität, wie die neuen We. SEE lcd Modelle.

We. SEE lcd steht für ein brillantes TV-Erlebnis in HD- und UHD-Auflösung mit HDR, inklusive Dolby Vision. Exklusive Edge-LED-Panels in 32 und 43 Zoll bieten lebendige Farben und schnellen Bildaufbau bei gleichzeitig niedrigem Energieverbrauch. Das neue Betriebssystem Loewe os8 und die Fernbedienung We. REMOTE ermöglichen einen schnellen und direkten Zugriff auf alle beliebten Streaming-Dienste, wie Netflix und Amazon Prime. Zudem beherrscht das smarte Betriebssystem auch Miracast, Apple AirPlay und DTS Play-Fi. Die neue Loewe Chassis SL8 Familie unterstützt zudem alle modernen Verbindungs-Standards mit HDMI 2.1-Eingängen für CEC, HDCP, ALLM und VRR bis zur Ultra HD-Auflösung, perfekt auch für High-Speed-Gaming.

Hervorragendes Klangerlebnis mit integrierter Soundbar

Beste Sprachverständlichkeit und ein beeindruckendes Klangerlebnis bietet die integrierte 60 Watt Front-Soundbar. Zusätzlich lässt sich jederzeit Dolby Atmos aktivieren. Das integrierte Sound System ist zudem mit dem drahtlosen Loewe klang sub1 oder der leistungsstarken Soundbar Loewe klang bar3 mr erweiterbar und bringt damit echte Heimkino-Atmosphäre. Hierfür unterstützt ein HDMI 2.1-Eingang auch enhanced ARC, um Dolby Atmos in hochauflösendem Surround Sound genießen zu können.

Ausgefeiltes 360°-Design

Design und Qualität sind beim We. SEE lcd gepaart mit einem cleveren Kabelmanagement und versteckten Anschlüssen. Das Ergebnis ist ein ästhetisches Gesamtbild. Die clevere Konstruktion der TV-Serie umfasst einen stabilen, in storm grey lackierten table stand aus Metall. Zudem ist der We. SEE lcd durch die modularen Sound- und Aufstelllösungen, wie beispielsweise verschiedene Wandhalterungen, Soundbars, Subwoofer und Lautsprecher, flexibel an das Wohninterieur anpassbar. Mit ihrem extra stylischen Design und dem beleuchteten Cursorfeld passt die Fernbedienung We. REMOTE perfekt in das Gesamtbild der neuen TV-Serie We. SEE lcd von Loewe.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue TV-Serie Loewe We. SEE lcd in 32 Zoll kostet 899,00 Euro, die 42 Zoll-Version ist für 1199,00 Euro zu haben.

www.loewe.tv