Bis zu 600 Euro Geld zurück bei Samsungs neuer Cashback-Aktion

Samsung startet in die Lifestyle Weeks mit der neuen Better Sweet Symphony Cashback-Aktion.

Während des Aktionszeitraums profitieren Nutzer beim Kauf der Highlight-Produkte aus dem Samsung Lifestyle-Portfolio von attraktiven Cashback-Prämien. Wer sich außerdem für eine Kombination aus TV und Soundgerät entscheidet, hat gleich doppelt Grund zur Freude, da der Cashback sich auf bis zu 600 Euro verdoppelt kann. Die Better Sweet Symphony Aktion läuft zwischen dem 22. Juli und dem 30. September 2024.

Die Better Sweet Symphony Aktion der Lifestyle Weeks bietet die ideale Gelegenheit, um Zuhause stilbewusste Akzente zu setzen und gleichzeitig von exklusiven Angeboten zu profitieren. Für alle, die höchste Ansprüche an Ästhetik und Funktionalität stellen, präsentiert sich der The Frame TV als wahres Meisterwerk im Lifestyle-Portfolio von Samsung. Dank seines matten Displays werden störende Reflexionen minimiert, was für ein klares und nahezu blendfreies Seherlebnis sorgt. Nutzer können außerdem im Art Mode Kunstwerke auf ihrem The Frame anzeigen und so ihre eigenen vier Wände schmücken und dem Raum eine persönliche Note verleihen. Wer sich während den Samsung Lifestyle Weeks für einen der teilnehmenden The Frame TVs entscheidet, bringt Eleganz und Funktionalität zu sich nach Hause und profitiert gleichzeitig von bis zu 300 Euro Cashback. Zu den Aktionsgeräten zählen alle 2024er The Frame TVs, die in den Zollgrößen von 45 bis zu stolzen 85 Zoll erhältlich sind. Das ist aber noch nicht alles: Wird The Frame mit einer der teilnehmenden Ultra Slim S-Soundbars von Samsung oder dem neuen Music Frame kombiniert, kann sich der Cashback auf bis zu 600 Euro verdoppeln.

Der Rhythmus des Sparens: Cashback beim Kauf von Music Frame und S-Soundbars

Der Music Frame vereint Kunst und Klang in eleganter Harmonie und überzeugt nicht nur durch seinen faszinierenden Sound, sondern auch durch sein elegantes Rahmen-Design. Nutzer können den kabellosen Speaker in der Optik eines Bilderrahmens perfekt in ihre Wohnumgebung integrieren und ihre Bilder stilvoll präsentieren. Ob modern, klassisch oder extravagant – mit dem Music Frame als Teil ihrer Bildergalerie können Nutzer nach Wahl ihre persönlichen Kunstwerke oder Fotografien im Rahmen präsentieren. Als eigenständige Audioquelle bietet der Music Frame auch dank des dreifachen Rücklautsprechers gleichzeitig einen raumfüllenden Sound und tiefe Bässe. Der Music Frame lässt sich zudem über Q-Symphony mit den Lautsprechern eines Samsung TVs synchronisieren. So können die eigenen vier Wände in eine Klangoase verwandelt werden. Beim Kauf eines Aktionsgeräts dürfen sich Nutzer über 75 Euro Cashback freuen.

Während den Lifestyle Weeks können Kunden auch beim Kauf der eleganten S-Soundbars von Samsung profitieren. Die Ultra Slim HW-Q810D Soundbar beispielsweise bietet nicht nur satten 3.1.2-Kanal-Surround-Sound, sondern passt auch optisch mit ihrem schlanken Design ideal zu einem wandmontierten Samsung TV. Wer sein Home Entertainment-Setup mit einer Aktions-Soundbar der S-Serie aufrüstet, kann sich bis zu 100 Euro Cashback sichern. Wird eine Soundbar zusammen mit einem Aktions-TV erworben, kann sich der Cashback auf bis zu 600 Euro je nach Modell verdoppeln. Das heimische Entertainment-Erlebnis kann zusätzlich durch das „Made for Germany“ Angebot abgerundet werden. Je nach Aktionsgerät haben Nutzer hiermit bis zu 6 Monate lang erstklassigen Zugang zu Streaming-Diensten wie MagentaTV und Netflix und können eine große Auswahl an Filmen und Serien in bester Qualität genießen.

Aktionsgerät kaufen, online registrieren und profitieren

Die Aktionsgeräte können zwischen dem 22. Juli und dem 30. September 2024 im Samsung Onlineshop unter samsung.com/de oder bei allen teilnehmenden Händlern erworben werden. Um die attraktiven Cashbacks zu erhalten, müssen Kunden die erworbenen Geräte bis zum 14. Oktober unter samsung.de/lifestyleweeks registrieren. Beim Kauf im Samsung Online Shop wird der Cashback direkt vom Kaufpreis abgezogen.

