Sharp präsentiert 4K Ultra HD Quantum Dot GR-Serie

Die neuen rahmenlosen TV-Modelle mit 120/144Hz Bildwiederholrate und HDMI 2.1 mit VRR-Funktion lassen die Herzen von Gamern höherschlagen.

Dank der erstklassigen Ausstattung in Sachen Bild- und Audiotechnologie kommen auch Heimkino-Fans auf ihre Kosten. Sharp knüpft mit der GR-Serie an seine erfolgreiche FQ-Serie an.

Herausragende Bildqualität dank Quantum Dot und KI-Bildverarbeitungstechnologie

Mit den 4K Ultra HD QLED Google TV-Modellen der GR-Serie präsentiert Sharp fortschrittliche Technologien für anspruchsvolle Nutzer, die höchste Ansprüche an Bild- und Tonqualität stellen, sei es für Gaming, Streaming oder das klassische Fernsehen. Die hohe Bildwiederholrate von 120Hz (Spielekonsolen) bzw. 144Hz (PC-Gaming) und AMD FreeSync-Zertifizierung sorgt für flüssige, gestochen scharfe Bewegungen und ein immersives Spielerlebnis ohne Verzögerungen. Die Sharp AQUOS Smooth Motion 144 Technologie stellt sicher, dass schnelle Bewegungen, zum Beispiel in Action-Filmen oder bei rasanten Gaming-Sessions, immer klar und ohne Verzerrungen dargestellt werden. So wird jedes Bild zu einem visuellen Erlebnis.

Die Quantum Dot QLED Technologie sorgt zusammen mit hoher Bildhelligkeit für lebendige Farben und beeindruckenden Kontrast, ideal für erstklassige HDR- und Dolby Vision-Inhalte. Dank der Sharp AQUOS AI (Künstliche Intelligenz) zur Bildverarbeitung werden die Bilder automatisch optimiert, indem sie Farbe, Helligkeit und Kontrast an die jeweiligen Inhalte anpasst. Der integrierte Umgebungslichtsensor prüft die aktuellen Lichtverhältnisse im Raum, während Dolby Vision IQ bei der Anpassung der Bildwiedergabe an die Lichtverhältnisse unterstützt und dabei zusätzlich die dynamischen Metadaten des Inhalts berücksichtigt.

Renommierte Audio-Partner und Sharp AQUOS Wireless Surround-Technologie

Für das ultimative Klangerlebnis holt sich Sharp Unterstützung von namhaften Audio-Größen mit ins Boot. So kommen neben einem 2-Wege-Lautsprecher-System von Harman Kardon fortschrittliche 3D-Audiotechnologienzum Einsatz: Dolby Atmos und dts. Darüber hinaus unterstützt die GR-Serie die Sharp AQUOS Wireless Surround-Technologie, welche es Nutzern ermöglicht, zusätzlich Sharp Surround-Lautsprecher und Subwoofer drahtlos mit dem TV zu verbinden und so ein beeindruckendes Surround-Sound-Erlebnis im ganzen Haus zu schaffen.

Elegantes Design und benutzerfreundliche Funktionen

Die GR-Serie besticht durch ein rahmenloses, vollaluminium-Design, das jedem Wohnraum eine moderne Note verleiht. Die Modelle sind nicht nur optisch ansprechend, sondern auch funktional gestaltet. Das Google TV-Betriebssystem sorgt für eine benutzerfreundliche und intuitive Bedienung, die den Zugriff auf zahlreiche Streaming-Dienste und Apps erleichtert. Ein weiteres Highlight ist die solarbetriebene Fernbedienung, die nicht nur umweltfreundlich ist, sondern auch die lästige Suche nach Batterien überflüssig macht.

Die GR-Modelle sind mit vier 2.1-HDMI-Eingängen ausgestattet, welche verschiedene Gaming-Features (z.B. ALLM und VRR) unterstützen. Zudem stehen Bluetooth, ein AUX-Output, ein digitaler optischer Audio-Ausgang sowie zwei USB-Ports für die Wiedergabe zusätzlicher Multimedia-Inhalte zur Verfügung.

www.sharpconsumer.de