Hama präsentiert Deutschlandradio 2.0

TikTok, Snapchat, Spotify, KI – das Leben wird immer digitaler und für viele geht dieser Wandel einfach zu rasant. Selbst einfachste Dinge wie Telefonieren oder Fernsehen werden schnell zur Herausforderung.

Damit zumindest Radiohören auch in Zukunft unkompliziert bleibt, bringt Hama mit dem „DR1001BT“ und dem „DR2002BT“ zwei überarbeitete Versionen des beliebten „Deutschlandradios“ heraus. Das „DR2002BT“ wartet zusätzlich mit zwei integrierten 5-Watt-Lausprechern für Stereosound und damit noch mehr Klanggenuss in größeren Räumen auf. Ansonsten haben beide identische durchdachte Features, wie etwa das extragroße, sehr gut lesbare 4,3-Zoll-TFT-Farbdisplay.

Einfache Bedienung

Mittels übersichtlicher Tasten samt gutem Druckpunkt und großem Drehrad lässt sich spielend leicht durch das deutschsprachige und einfach strukturierte Menü navigieren. Ein integrierter Bluetooth-Receiver leitet unkompliziert Musik oder Podcasts der Streamingdienste von Smartphone und Co. auf das Radio.

Wer noch schneller zu seiner Lieblingsmusik möchte, speichert bis zu vier Radiostationen einfach auf einer der Direktwahltasten ab. Dank DAB und DAB+ ertönt sofort der gewählte Sender in rauschfreier Klangqualität. Den technischen Abschluss der neuen „Deutschlandradios“ bildet der integrierte Wecker, der an maximal zwei Uhrzeiten wahlweise mit Radiomusik oder Summer ertönt. Bei den Tagen hat man die Wahl zwischen täglich, nur an Werktagen, nur am Wochenende oder nur an speziellen Wochentagen. Im Handel sind die zwei Modelle jeweils in Schwarz oder Weiß für 99 beziehungsweise 139 Euro erhältlich.

www.hama.de