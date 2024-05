Samsung Aktionsgeräte mit gratis Zugang zu Live-TV und Streaming-Content

Mit seinem „Made for Germany“-Aktionsprogramm bietet Samsung die Option, attraktive Streaming-Angebote kostenfrei auszuprobieren: Beim Kauf eines hochwertigen Samsung Aktionsgeräts erhalten Kund*innen bis zu 24 Monate gratis Zugang zu erstklassigem Live-TV und Streaming-Content.

Wer sich bis zum 31. Juli 2024 für ein Aktionsgerät entscheidet, erhält mit Magenta TV je nach Aktionsmodell das Streaming-Programm der Telekom und teilweise sogar Netflix und Disney+ für bis zu 24 Monate kostenlos on top. Komplettiert wird die Aktion für Smart TVs und Soundbars durch weitere namhafte Partner wie HD+, waipu.tv und Zattoo. Ganz ohne Kabelanschluss kann so über das Internet wie gewohnt lineares Fernsehen genossen werden. Darüber hinaus sind zahlreiche Filme, Serien und Sportereignisse gratis verfügbar.

Home Entertainment auf höchstem Niveau

Vorhang auf für die „Made for Germany“-Aktionsgeräte: Für immersives Stadionfeeling in den eigenen vier Wänden sorgen unter anderem die Samsung 98 Zoll Geräte, so zum Beispiel der QN990C2, Q80C3 sowie der 2023er und 2024er QN90C/D. Die TVs überwältigen nicht nur aufgrund ihrer Größe. Sie sind auch vollgepackt mit modernster Technologie. So analysiert der Neural Quantum Prozessor jedes Bild und skaliert es bei Bedarf auf bis zu 8K beziehungsweise 4K hoch. Unterstützt wird das immersive Seherlebnis durch leuchtende Farben, starke Kontrastwerte und den multidimensionalen Klang von Dolby Atmos. Wer sich für den QN990C, Q80C oder QN90C/D entscheidet, erhält 24 Monate lang das Angebot von Magenta TV inklusive Disney+ und Netflix gratis dazu. Zusätzlich gibt es jeweils für 12 Monate RTL+ Max und sportworld, 12 Leihfilme über maxdome, für 6 Monate HD+/Sat und waipu.tv sowie für 3 Monate Zattoo und qobuz.

Gleiches gilt für das 2024er Neo QLED 8K Flaggschiffmodell QN900D4. Der hochmoderne Smart TV nutzt den fortschrittlichen AI Gen3 Prozessor, der dank seiner 512 neuronalen Netzwerke ein gestochen scharfes Bild erzeugt. Darüber hinaus sorgt der AI Motion Enhancer Pro für ein klares, flüssiges Bild bei schnellen Bewegungen. Gerade bei Sportgroßveranstaltungen ist das ein echter Vorteil, da schnelle Bälle besser verfolgt und Spiele ohne Verzerrungen genossen werden können. Darüber hinaus findet die neueste Generation der AI Deep Learning-Technologie heraus, worauf sich Betrachter fokussieren. Diese Bildbereiche werden hervorgehoben, sodass ein dreidimensionaler Effekt entsteht – für eine Atmosphäre fast wie im Stadion. Neben dem QN900D sind weitere aktuelle Neo QLED-Modelle wie der 8K QN800D5 und 4K QN95D6 Teil der Aktion.

Nicht fehlen dürfen die brillanten Samsung OLED TVs wie der S95D7 in 55 bis 77 Zoll. Dank der OLED Glare Free-Technologie werden Reflexionen durch externe Lichtquellen reduziert, sodass Nutzer zu jeder Tageszeit lebendige Farben und tiefe Schwarzwerte genießen können. Wer den S95D kauft, erhält 12 Monate lang kostenfrei Magenta TV in Kombination mit Netflix. Zusätzlich gibt es einen zeitlich begrenzten Gratiszugang zu HD+, waipu.tv, Zattoo, qobuz, RTL+ Premium, maxdome und sportworld.

Für Kunden, die viel Wert auf Design legen und dabei auch in den Genuss der „Made for Germany“-Vorteile kommen möchten, ist der The Frame die passende Wahl. Der Lifestyle TV wirkt mit seinem austauschbaren Rahmen wie ein Schmuckstück an der Wand. Wenn The Frame nicht für Serien oder Filme genutzt wird, können dekorative Kunstwerke und Fotografien aus dem Art Store die eigenen vier Wände verschönern. Ein mattes Display sorgt dabei für ein blendfreies Seherlebnis. Darüber hinaus sind auch die 2023er- und 2024er-Modelle von The Serif, The Sero, The Terrace, The Premiere und The Freestyle Teil der „Made for Germany“-Aktion.

Satte Sounds für Stadionfeeling zuhause

Unter den Aktionsmodellen finden sich auch die Soundbars der Q-Serie. So trägt die HW-Q995D einen 11.1.4-Kanal Sound in das heimische Wohnzimmer und komplettiert somit das Stadionfeeling. Dabei liefern nach oben, nach hinten, zur Seite und nach vorne gerichtete Lautsprecher in Kombination mit einem 8‘‘ Subwoofer ein unvergessliches Klangerlebnis. Mit an Bord ist zudem Q-Symphony für ein harmonisches Zusammenspiel mit den Lautsprechern des passenden Samsung TVs sowie das smarte Feature SpaceFit Sound Pro. Die Technologie ermöglicht einen auf die individuellen Räumlichkeiten abgestimmten Klang. Während des Aktionszeitraums erhalten Kund*innen beim Kauf einer HW-Q995 Soundbar aus der 2023er oder 2024er Modellreihe 6 Monate lang einen Gratiszugang zu Magenta TV samt Netflix. Darüber hinaus dürfen sie 3 Monate lang qobuz nutzen und erhalten Zugriff auf 12 Leihfilme über maxdome.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kund*innen zum Wegfall des Nebenkostenprivilegs ab Juli mit „Made for Germany“ neue Möglichkeiten eröffnen können.“ so Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics, Samsung Electronics GmbH. „Sie können die Gelegenheit nutzen, ihr heimisches Entertainment Setup mit unseren Premium TVs und Soundbars auf die nächste Stufe zu heben und gleichzeitig die umfangreichen Streaming-Angebote unserer hochkarätigen Partner kostenfrei zu testen und zu genießen. Der Entertainment-Sommer kann kommen!“

Bis zum 31. Juli attraktive Streaming-Prämien sichern

Die „Made for Germany“-Aktion läuft bis zum 31. Juli 2024 im Samsung Onlineshop unter samsung.com/de und bei allen teilnehmenden Händlern. Um den Content zu erhalten, müssen Kund*innen nach dem Kauf die auf dem TV vorinstallierte Samsung Promotion App im Samsung Smart Hub öffnen. Nach dem erfolgreichen Einloggen im Samsung Account können die dort hinterlegten Gutschein-Codes abgerufen und direkt bei den jeweiligen Partnern eingelöst werden. Soundbars, die Kund*innen im Rahmen der „Made for Germany“-Aktion erwerben, müssen unter samsung.de/madeforgermany online registriert werden. Danach erhalten sie die Voucher per E-Mail.

