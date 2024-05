Samsung The Frame Lounge auf der Art Basel in der Schweiz

The Frame wird verschiedene Werke moderner und zeitgenössischer Kunst in der Samsung The Frame Lounge präsentieren

Samsung Electronics verkündet seine Zusammenarbeit mit der weltweit renommierten Kunstmesse Art Basel, die jährlich in der Messe Basel (Schweiz) stattfindet.

Im Rahmen der Kooperation wird der Lifestyle TV The Frame von Samsung zum ersten Mal als offizielles Display verschiedene Kunstwerke in der Samsung The Frame Lounge präsentieren1.

Vom 13. bis zum 16. Juni 2024 werden auf der Kunstmesse Art Basel insgesamt 286 Galerien aus über 40 Ländern weltweit ausgestellt. Die Samsung The Frame Lounge ist ein eigener Stand auf der Art Basel Kunstmesse, die das einzigartige Seherlebnis des The Frame präsentiert. Hier können Besucher digitale Werke aus der modernen und zeitgenössischen Kunst auf den hochwertigen 4K QLED-Displays des Lifestyle TVs bewundern.

The Frame wird verschiedene Werke moderner und zeitgenössischer Kunst in der Samsung The Frame Lounge präsentieren.

Dank seines matten Displays, das störende Reflexionen reduziert und auch bei Tageslicht ein immersives Fernseherlebnis ermöglicht, kann The Frame als digitaler Bilderrahmen fungieren und im Art Mode Kunstwerke oder Fotografien in hochauflösender Qualität präsentieren. Anfang des Jahres wurde der 2024er The Frame von PANTONE mit der „PANTONE Validated ArtfulColor“-Zertifizierung2 ausgezeichnet. Diese Zertifizierung wird an Produkte vergeben, die die Farben und Hauttöne von PANTONE originalgetreu wiedergeben können. Dadurch eignet sich The Frame ideal für die Präsentation digitaler Kunstwerke – und damit auch für Veranstaltungen wie die Art Basel.

Darüber hinaus können Nutzer über den Samsung Art Store auf mehr als 2.500 digitale Kunstwerke zugreifen und diese in ihren heimischen vier Wänden präsentieren, darunter auch Werke aus weltbekannten Museen und Galerien.

„Dank seines einzigartigen Displays kann The Frame sowohl die jeweilige Aussage der Künstler*innen als auch die Kunstwerke selbst originalgetreu und in hoher Bildqualität präsentieren“, sagt Cheolgi Kim, EVP des Visual Display Business bei Samsung Electronics. „Wir freuen uns sehr darauf, Kunstliebhaber im Rahmen der Art Basel ein ganz besonderes, visuelles Erlebnis auf The Frame TVs zu bieten.“

www.samsung.de