Microsoft Surface Laptop Go 2 kommt im Juli

Mit dem Surface Laptop Go 2 kommt ab dem 7. Juni 2022 die neue Generation des kompakten Surface Laptop-Modells auf den deutschen Markt.

Zusätzlich zu den bisherigen Farben Eisblau, Sandstein und Platin ist dieser nun in der neuen Farbe Salbei erhältlich. Privatkund*innen erhalten Surface Laptop Go 2 ab 769,00 Euro (UVP inkl. MwSt.) im Microsoft Store oder bei Surface-Fachhändlern. Unternehmenskunden können das Device ab 769,00 Euro (UVP inkl. MwSt.) im Microsoft Store for Business oder über autorisierte Reseller beziehen.

Surface Laptop Go 2 vereint auch in der zweiten Generation das für Surface typische hochwertige Design in einem kompakten und leichten Format. Wie sein Vorgänger ist er mit einem hochauflösenden 12,4 Zoll PixelSense-Touchscreen-Display ausgestattet. Im Inneren sorgt ein Intel i5-Prozessor der 11. Generation für die richtige Performance.

Surface Laptop Go 2 zeichnet sich durch einen hohen Schreibkomfort und das großzügige Präzisions-Trackpad aus, was ihn zum perfekten Begleiter im Alltag macht. Dank seiner Akkuleistung von bis zu 13,5 Stunden und einer Schnellladefunktion hat er Ausdauer für einen ganzen Schul-, Uni- oder Arbeitstag. Die verbesserte HD-Kamera, Dual-Studiomikrofone und Omnisonic-Lautsprecher mit Dolby Audio Premium sorgen für eine optimale Bild- und Tonqualität für Videokonferenzen. Ein USB-C Port und ein USB-A Port runden das Gerät ab. Für ein sicheres und schnelles Anmelden mit Windows Hello kann der Fingerabdrucksensor in der Powertaste genutzt werden. Ausgeliefert wird Surface Laptop Go 2 mit Windows 11 Home und ist für Privatkund*innen ab 769,00 Euro (UVP inkl. MwSt.) erhältlich.

Für Unternehmenskunden ist Surface Laptop Go 2 der erste Intel-basierte Secured-Core-PC, welcher für Sicherheit vom Chip bis zur Cloud steht. Auch das Thema Nachhaltigkeit wird bei Hardware immer wichtiger, weshalb beim Surface Laptop Go 2 neben der SSD jetzt auch das C-Cover (Tastatur und Trackpad), das AB-Cover (Display), der Akku sowie das Surflink-Kabel zu den austauschbaren Komponenten gehört. Surface Laptop Go 2 for Business ist mit Windows 11 Pro oder Windows 10 Pro ausschließlich in der Farbe Platin erhältlich.

