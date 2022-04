TCL präsentiert seine TV-Geräte für 2022

TCL Electronics präsentiert seine neuen Mini-LED- und QLED-Fernseher der C-Serie, die ab diesem Frühjahr in Europa erhältlich sind.

TCL hat fortschrittliche Display-Technologien in seine neueste Generation von Mini-LED- und QLED-Fernsehern integriert, um das beste und beeindruckendste Unterhaltungserlebnis in großen Bildschirmgrößen zu bieten.

Im Jahr 2022 hat TCL gemäß seiner neuen Markensignatur ‚Inspire Greatness‘, an neuen smarten Mini-LED- und QLED-Fernsehern gearbeitet, um den Nutzern vernetzte Unterhaltung durch fortschrittliche Display-Technologie zu bieten. Im Jahr 2022 erweitert TCL seine C-Serie um vier neue Modelle, um die Erwartungen aller Verbraucher zu erfüllen: die TCL Mini LED 4K TV C93 Serie und C83 Serie, die TCL QLED 4K TV C73 Serie und C63 Serie.

Die beste Mini-LED- und QLED-Technologie von TCL

Seit 2018 hat sich TCL auf die Entwicklung der Mini-LED-Technologie konzentriert und ist zu einem echten Pionier und Marktführer in der Mini-LED-TV-Branche geworden. Auch in diesem Jahr hat TCL die TCL Mini-LED-Technologie erheblich verbessert und brandneue Mini-LED-Modelle der Serien C93 und C83 entwickelt, die den Nutzern ein noch besseres visuelles Erlebnis mit hohem und präzisem Kontrast, weniger Blooming, hoher Helligkeit und besserer Gleichmäßigkeit bieten.

Ein optimiertes und flüssigeres Erlebnis für alle Spielliebhaber

TCL ist ein sehr aktiver Akteur in der Gaming-Branche und bietet Gamern hochwertige Bildschirme und unendliche Möglichkeiten, um ihr Spieleerlebnis zu intensivieren. Im Jahr 2022 geht TCL mit seiner neuen C-Serie noch einen Schritt weiter und verwendet eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz1, die eine schnellere Reaktionszeit, schärfere Bilder und ein flüssigeres Gameplay ermöglicht. TCL-Fernseher der C-Serie mit VRR und 144 Hz Bildwiederholfrequenz unterstützen aufwändigere Spiele mit höheren Bildwiederholfrequenzen, ohne Screen Tearing auszulösen: Die dynamischen Bildwiederholfrequenzen passen sich an den Inhalt an und sorgen so für ein flüssigeres und nahtloses Gameplay, wie es die Entwickler von Videospielen wünschen.

Für Gamer ist ein reaktionsschneller Fernseher genauso wichtig wie ein Fernseher mit einer guten Bildqualität. Bei der TCL C63 Serie erleben Gamer dank HDMI 2.1 und ALLM automatisch die niedrigste Latenz und die besten Bildeinstellungen für Spiele.

Echte Gamer werden Game Master Pro auf den TCL-Modellen der C93-, C83- und C73-Serie genießen. Diese Modelle bieten automatisch zusätzliche Gaming-Funktionen mit der flüssigsten Wiedergabe, der niedrigsten Latenz und den besten Bildeinstellungen für Spiele mit HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, eine Game Bar und FreeSync Premium.

Ein Kino-Audioerlebnis zu Hause mit ONKYO Sound und Dolby Atmos

Damit die Zuschauer komplett in das TV-Geschehen eintauchen können, sind die Fernseher der TCL C-Serie mit ONKYO Sound mit Dolby Atmos ausgestattet. Die ONKYO-Lautsprecher wurden speziell für einen klaren und präzisen Klang entwickelt und ermöglichen ein realistischeres Dolby Atmos-Klangerlebnis zu Hause: Ob intime Dialoge oder komplexe Klanglandschaften, jedes Detail wird in reicher Klarheit und Tiefe zum Leben erweckt – für einen kristallklaren Klang.

Die TCL C93 Serie verfügt über ein erstklassiges 2.1.2 ONKYO Soundsystem mit integrierten ONKYO Stereo-Frontfire-Lautsprechern, einem speziellen Basslautsprecher und zwei vertikalen Upfiring-Lautsprechern, um die Vertikalität des Atmos-Sounds zu genießen.

Auf der anderen Seite bietet die TCL C83 Serie eine 2.1 ONKYO Soundlösung mit integrierten ONKYO Stereo-Lautsprechern. Diese Serie umfasst auch einen speziellen Bass-Lautsprecher auf der Rückseite des Fernsehers, um einen Klang in Kinoqualität zu bieten, der das Filmerlebnis in die nächste Dimension bringt.

Endlose Unterhaltung mit Google TV

Alle neuen TCL-Fernseher der C-Serie sind jetzt mit Google TV ausgestattet und ermöglichen es den Nutzern, ihre Lieblingsinhalte (Filme, Shows, TV-Episoden usw.) ganz einfach an einem Ort zu genießen, ebenso wie die neuesten von TCL entwickelten smarten Funktionen. Mit Google TV und Google Assistant, die in den neuen Fernsehern der C-Serie integriert sind, eröffnet TCL allen Nutzern den Zugang zu unendlichen Unterhaltungs-möglichkeiten mit dem fortschrittlichsten Smart-TV-System aller Zeiten und bietet den Nutzern dank der integrierten Freisprech-Sprachsteuerung einfachen Zugriff auf ihre Lieblingsinhalte.

Atemberaubende Bilder auf großen Bildschirmen

Dank der Innovations- und Produktionskapazitäten von TCL gibt es jetzt für alle TCL C- und P-Serien ein 75-Zoll-Modell. Um das immersive Fernseherlebnis weiter zu verbessern, bringt TCL außerdem zwei 85-Zoll-Fernseher (C73-Serie und P73-Serie) sowie ein extragroßes 98-Zoll-Modell für seine C73-Serie auf den Markt. In diesem Jahr wird die C-Serie von TCL mit ihrer außergewöhnlichen 4K-HDR-Auflösung das Herzstück des Home Entertainments sein.

Ein hochwertiges und elegantes rahmenloses Design

TCL hat die Messlatte für die Ästhetik des TV-Designs immer höher gelegt. Das luxuriöse Erscheinungsbild der neuen TCL C-Serie zeigt sich in einem eleganten, aber auch funktionalen rahmenlosen Design, das mit einem passenden Metallständer geliefert wird. Ohne Rahmen auf der Vorderseite bieten diese brandneuen Modelle ein größeres Bild.

Jede Serie hat ihre Besonderheiten, um alle Erwartungen der Verbraucher zu erfüllen. Die C63-Serie verfügt über einen verstellbaren Standfuß2 mit zwei Positionen, der es ermöglicht, eine Soundbar zu platzieren oder den Großbildfernseher auf jeder beliebigen Oberfläche zu Hause aufzustellen. Die Serien C73, C83 und C93 verfügen über einen eleganten zentralen Metallständer, der sich leicht aufstellen lässt. Das ultraschlanke Design der neuen, mit dem Red Dot Design Award ausgezeichneten C83- und C93-Serien macht sie nicht nur zu einem eleganten Stück Handwerkskunst, sondern auch zu einem langlebigen Gerät, das sich in jeden Wohnraum einfügt.

