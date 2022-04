Neuer Kanal Cine Mix bei Samsung TV Plus

Das Programm von Samsung TV Plus wächst stetig weiter: Ab sofort steht mit „Cine Mix“ ein dritter Samsung eigener Kanal in Deutschland zur Verfügung.

Der kostenlose Streamingdienst Samsung TV Plus bietet den Nutzern auf allen Samsung Smart TVs ab dem Modelljahr 2016 ein umfangreiches Fernseherlebnis. Über den Google Play und Galaxy Store kann dieser auch als mobile App auf ausgewählten Samsung Galaxy Smartphones und Tablets installiert werden. Neben Serien oder Spielfilmen ist auch das Streamen von Nachrichten oder Sportübertragungen möglich.

Brillante Bildqualität, satter Sound und spannende Inhalte: Nutzer eines Samsung Smart TVs 2 dürfen sich über den automatischen Zugriff auf den Streamingdienst Samsung TV Plus freuen. Auf mehr als 100 unterschiedlichen Kanälen kann der Nutzer aus einem vielfältigen Programm rund um Nachrichten, Kinderprogramm, Sportübertragungen, Serien und Spielfilmen wählen – und das ganz ohne Registrierung oder Abonnement.

Nach dem erfolgreichen Launch der Kanäle „Wilder Planet“ im Juli und „Mystery Krimi“ im Oktober 2021 erweitert Samsung das Inhaltsangebot um einen neuen Filmkanal: „Cine Mix“ bietet den Nutzern Zugriff auf über 150 Filme – zum Sendestart präsentiert der neue Kanal 5 Free-TV-Premieren wie „Once Upon a Time in Venice“ sowie insgesamt 5 Staffeln der beliebten TV-Serie „Hell on Wheels“. Cine Mix ist ausschließlich in Deutschland verfügbar und damit ein weiterer Baustein mit dem Samsung seinen kostenlosen Streamingdienst Samsung TV Plus ausweitet, um den hohen Ansprüchen seiner Nutzer an vielfältige Entertainment-Inhalte gerecht zu werden. Die Nutzung des kostenlosen Samsung Streamingdienstes bietet Samsung TV-Nutzern hohen Filmgenuss in beeindruckender Bild- und Soundqualität.

Free-TV-Premieren für den pefekten Filmabend

„Seit dem Start von Samsung TV Plus in Deutschland arbeiten wir kontinuierlich daran, das Programmangebot für unsere Nutzer auszubauen und weiterentwickeln zu können, um unseren Samsung TV Plus-Zuschauern ein breites Spektrum an Inhalten zu bieten – und das kostenlos. Wir freuen uns sehr, nach den beiden Samsung-eigenen Sendern „Mystery Krimi“ und „Wilder Planet“ einen weiteren Kanal zu starten“, betont Benedikt Frey, DACH Business Development Lead von Samsung TV Plus 3. Der neue Filmkanal „Cine Mix“ bietet Kunden einen breiten Mix an Filmen, darunter Free-TV-Premieren für den deutschen Markt.

Hinter „Cine Mix“ steht der Partner Koch Films, einer der größten Film-Content-Aggregatoren in der DACH Region und Premium Partner der Top-Plattformen. Jochen Walter, Managing Director Koch Films GmbH über die Kooperation: „Wir freuen uns sehr die fantastische Partnerschaft mit Samsung TV Plus und dem Team rund um Benedikt Frey weiter auszubauen. Als Content Partner für den brandneuen Kanal „Cine Mix“ durften wir zusätzlich zu unseren acht eigenen Kanälen ein weiteres Highlight im Samsung TV Plus Portfolio kuratieren. Die Dynamik macht wahnsinnig viel Spaß und ich bin auf die weitere Entwicklung gespannt.”

Koch Films ist ein unabhängiger Filmverleih und Home Entertainment Vertrieb mit eigenen starken Marken im digitalen Bereich. Seit Gründung als Film Division der Koch Media Holding im Jahr 2003 hat sich Koch Films einen Namen als renommiertes Independent-Label gemacht und deckt die komplette Verwertungskette ab: Von Kino über DVD/Blu-ray, VOD und TV-Auswertung bis hin zu den eigenen VOD-Kanälen Moviedome, Superfresh und Aniverse. Mit Sola Media ist auch ein eigener Weltvertrieb vertreten.

