ASUS Zenbook Pro Duo 15 OLED mit zwei 4K-Displays

Clevere Ingenieurskunst: Zweitdisplay hebt sich im 9,5 Grad Winkel an und sorgt so für mehr Komfort, bessere Sicht, weniger Reflexionen und starke Kühlung

Das Zenbook Pro Duo 15 OLED (UX582) mit brillantem 4K-OLED-Hauptdisplay und ASUS ScreenPad Plus ist ab sofort im Handel verfügbar.

ASUS verleiht dem innovativen Notebook einen Leistungs-Boost. So wird das Zenbook Pro Duo 15 OLED für maximale Leistung und Produktivität von einem Intel Core i9-Prozessor der 12. Generation, einer NVIDIA GeForce RTX 3070 Grafik und 32 GB Arbeitsspeicher angetrieben. Dank der nahtlosen Integration des 14 Zoll großen 4K-Zweitdisplays mit dem Hauptbildschirm bietet das Zenbook Pro Duo durch die XXL-Arbeitsfläche große Flexibilität für einen optimierten Workflow.

Mehr Displays, höhere Produktivität

Das nahezu rahmenlose 4K-Hauptdisplay des Zenbook Pro Duo 15 OLED misst 15,6 Zoll und maximiert durch sein Screen-to-Body-Verhältnis von 93 Prozent die Bildschirmfläche für ein besonders intensives Seherlebnis. Mit einer Helligkeit von 440 Nits und einem Peak von 550 Nits, einem starken Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 und einer 100-prozentigen DCI-P3 Farbraumabdeckung lässt der OLED-Touchscreen Farben besonders lebensecht erscheinen und liefert zudem satte Schwarztöne und helles Weiß. Dank PANTONE-Validierung können sich Kreativprofis zudem auf eine hohe Farbgenauigkeit verlassen.

Für eine noch größere Bildschirmfläche verfügt das Zenbook Pro Duo 15 über das ScreenPad Plus. Das 4K IPS-Level-Zweitdisplay ist für einen agilen Workflow ebenfalls mit einer Touch-Funktion ausgestattet. Zudem arbeitet es nahezu nahtlos mit dem Hauptdisplay zusammen und erreicht 100 Prozent des sRGB-Farbraums für eine ausgezeichnete Bildqualität. Durch das automatische anwinkeln des ScreenPad Plus beim Öffnen des Zenbook um 9,5 Grad werden Spiegelungen für eine bessere Lesbarkeit und komfortables Multitasking reduziert.

Dank neuer Apps sowie intelligenter Drag & Drop-Funktion ist die Interaktion zwischen Haupt- und Zweitdisplay jetzt noch schneller, smarter und intuitiver, da sich die Fenster im ScreenPad Plus direkt an die optimale Größe anpassen. Alternativ können Inhalte auch über die gesamte Bildschirm- und ScreenPad Plus Fläche gelegt werden, was Nutzern beispielsweise bei umfangreichen Exceltabellen oder beim Surfen im Internet zusätzliche Arbeits- und Sichtfläche bietet. Zudem eröffnet die ScreenXpert 2 Software zahlreiche Funktionen zur Optimierung von Arbeitsabläufen, während das ASUS Control Panel Nutzern präzise Kontrolle über Kreativ-Apps gibt.

Starke Leistung, komplette Ausstattung

Das ASUS Zenbook Pro Duo 15 OLED kombiniert den leistungsstarken Intel Core i9-12900H-Prozessor mit 14 Kernen und 20 Threads mit einer NVIDIA GeForce RTX 3070 GPU und 32 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher für höchste Performance und eine unschlagbare Grafikqualität, die Echtzeit-Ray-Tracing in Games und grafischen Anwendungen ermöglicht. Zudem ist das Gerät mit einer 1 TB PCIe-SSD ausgestattet und bietet damit einen großen wie schnellen internen Speicher für zahlreiche Kreativprojekte oder große Spielesammlungen. Das ErgoLift-Scharnier, das Anheben des Zweitdisplays und das optimierte Kühlsystem ermöglichen langanhaltende Leistung für komfortables und reibungsloses Arbeiten – auch bei anspruchsvollen Aufgaben.

Dank einer Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden können Nutzer trotz der starken Leistung und der beiden hochauflösenden Displays auch unterwegs ihre Projekte bearbeiten oder beste Unterhaltung genießen. Für die Verbindung mit Peripheriegeräten verfügt das Zenbook Pro Duo 15 OLED über eine große Anschlussvielfalt – einschließlich zwei Thunderbolt 4 USB-C-Ports, die schnelle Datentransfers sowie Power Delivery und DisplayPort unterstützen, sowie einen HDMI 2.1-Anschluss und eine Audio Combo.

Preise & Verfügbarkeit

Das ASUS Zenbook Pro Duo 15 OLED (UX582) ist ab sofort ab 2.199 Euro in Deutschland verfügbar

www.asus.de