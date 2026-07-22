Philips Evnia 32M2N6901A 4K OLED Gaming-Monitor

Philips Evnia 32M2N6901A 4K-QD-OLED-Gaming-Monitor mit herausragende Farbqualität und Gaming-Performance.

Ausgestattet mit einem 80 cm (31,5“) großen QD-OLED-Panel liefert er atemberaubende HDR-Bilder in 4K Ultra HD (3840 x 2160). Der Monitor vereint dank QD-OLED-Technologie erstklassige Farbqualität mit flüssigem, leistungsstarkem Gameplay bei einer Bildwiederholrate von 165 Hz und einer GtG-Reaktionszeit von 0,03 ms und ist damit ideal für Gamer, die ihr Setup aufrüsten möchten, um das Beste aus ihren Lieblingsspielen herauszuholen.

HDR-Bildqualität und echte 10-Bit-Farbdarstellung

Der Evnia Monitor wurde entwickelt, um User noch tiefer in virtuelle Welten eintauchen zu lassen und kombiniert dafür fortschrittliche Panel-Technologie mit beeindruckender Bilddetailtreue. Sein modernes QD-OLED-Panel sorgt für hohen Kontrast, brillante Farben, tiefes Schwarz und leuchtende Highlights – unterstützt durch die VESA-zertifizierte DisplayHDR-True-Black-400-Technologie.

Die 4K-UHD-Auflösung stellt jede Szene mit außergewöhnlicher Detailtreue dar – von weitläufigen Landschaften bis hin zu feinsten Spielelementen. Das sorgt nicht nur für ein intensiveres Gaming-Erlebnis, sondern verbessert auch die Übersicht im Spielgeschehen. Ergänzt wird dies durch eine echte 10-Bit-Farbdarstellung, die besonders weiche Farbverläufe und natürliche Übergänge ermöglicht und so jeder Szene mehr Tiefe und Realismus verleiht.

Der Philips Evnia 32M2N6901A wurde speziell für lange Gaming-Sessions entwickelt und verfügt über einen Low-Blue-Modus sowie ein fortschrittliches Low-Blue-Light-Panel, das potenziell schädliches blaues Licht reduziert, ohne dabei die Farbgenauigkeit zu beeinträchtigen. Das entlastet die Augen und sorgt für höheren Komfort – auch bei längeren Spielzeiten.

KI-gestützte Ambiglow- und AmbiScape-Beleuchtungsfunktionen für ein noch intensiveres Gaming-Erlebnis

Um das Spielerlebnis über den Bildschirm hinaus zu erweitern, verfügt der Philips Evnia 32M2N6901A über KI-gestütztes Ambiglow, das Licht von der Rückseite des Monitors projiziert und es mit den Bildschirminhalten synchronisiert. Dadurch entsteht eine größere visuelle Atmosphäre, die Spiele, Filme und andere Inhalte noch immersiver wirken lässt.

AmbiScape erweitert das Erlebnis um eine weitere Ebene, indem es kompatible externe Lichtquellen mit den Bildschirminhalten synchronisiert und so anpassbare Lichteffekte in der Monitorumgebung erzeugt. Gemeinsam tragen das KI-gestützte Ambiglow und AmbiScape dazu bei, einen Gaming-Bereich zu schaffen, der stimmungsvoller und persönlicher wirkt.

Flüssige Bewegungsdarstellung mit 165 Hz und 0,03 ms Reaktionszeit für maximale Präzision

Das neueste Evnia Display wurde für Gamer entwickelt, die in jeder Situation absolute Kontrolle verlangen. Seine ultraschnelle GtG-Reaktionszeit von lediglich 0,03 ms sorgt dafür, dass Pixel nahezu verzögerungsfrei wechseln. Dadurch bleiben Bewegungen selbst in actionreichen Spielszenen gestochen scharf und frei von störenden Schlieren- oder Ghosting-Effekten. Die Bildwiederholrate von 165 Hz ergänzt diese Performance und gewährleistet eine dauerhaft flüssige, gleichmäßige Bewegungsdarstellung – auch in besonders dynamischen Spielsituationen.

Abgerundet wird das Gesamtpaket durch die „Low Input Lag“-Funktion. Sie minimiert die Verarbeitungsverzögerung zwischen Eingangssignal und Bildausgabe und ermöglicht so eine besonders direkte und präzise Umsetzung der Spielereingaben – ein entscheidender Vorteil in latenzkritischen Spielszenarien.

Weitere Ausstattungsmerkmale

Neben seiner hohen Gaming-Performance und beeindruckenden Bildqualität bietet der Evnia 32M2N6901A zahlreiche Funktionen für mehr Komfort, Flexibilität und Konnektivität:

Zwei integrierte 5-Watt-Lautsprecher

USB-C-Anschluss mit bis zu 90 Watt Ladeleistung dank Smart Power

Compact Ergo Base mit Höhenverstellung sowie Neige- und Schwenkfunktion

Preis und Verfügbarkeit

Der Philips Evnia 32M2N6901A ist ab Ende August zu einem UVP von 869,00 EUR bzw. von 899,00 CHF (exkl. MwSt. + vRG) verfügbar.

Ausgestattet mit einem 80 cm (31,5“) großen QD-OLED-Panel liefert er atemberaubende HDR-Bilder in 4K Ultra HD (3840 x 2160). Der Monitor vereint dank QD-OLED-Technologie erstklassige Farbqualität mit flüssigem, leistungsstarkem Gameplay bei einer Bildwiederholrate von 165 Hz und einer GtG-Reaktionszeit von 0,03 ms und ist damit ideal für Gamer, die ihr Setup aufrüsten möchten, um das Beste aus ihren Lieblingsspielen herauszuholen.

HDR-Bildqualität und echte 10-Bit-Farbdarstellung

Der Evnia Monitor wurde entwickelt, um User noch tiefer in virtuelle Welten eintauchen zu lassen und kombiniert dafür fortschrittliche Panel-Technologie mit beeindruckender Bilddetailtreue. Sein modernes QD-OLED-Panel sorgt für hohen Kontrast, brillante Farben, tiefes Schwarz und leuchtende Highlights – unterstützt durch die VESA-zertifizierte DisplayHDR-True-Black-400-Technologie.

Die 4K-UHD-Auflösung stellt jede Szene mit außergewöhnlicher Detailtreue dar – von weitläufigen Landschaften bis hin zu feinsten Spielelementen. Das sorgt nicht nur für ein intensiveres Gaming-Erlebnis, sondern verbessert auch die Übersicht im Spielgeschehen. Ergänzt wird dies durch eine echte 10-Bit-Farbdarstellung, die besonders weiche Farbverläufe und natürliche Übergänge ermöglicht und so jeder Szene mehr Tiefe und Realismus verleiht.

Der Philips Evnia 32M2N6901A wurde speziell für lange Gaming-Sessions entwickelt und verfügt über einen Low-Blue-Modus sowie ein fortschrittliches Low-Blue-Light-Panel, das potenziell schädliches blaues Licht reduziert, ohne dabei die Farbgenauigkeit zu beeinträchtigen. Das entlastet die Augen und sorgt für höheren Komfort – auch bei längeren Spielzeiten.

KI-gestützte Ambiglow- und AmbiScape-Beleuchtungsfunktionen für ein noch intensiveres Gaming-Erlebnis

Um das Spielerlebnis über den Bildschirm hinaus zu erweitern, verfügt der Philips Evnia 32M2N6901A über KI-gestütztes Ambiglow, das Licht von der Rückseite des Monitors projiziert und es mit den Bildschirminhalten synchronisiert. Dadurch entsteht eine größere visuelle Atmosphäre, die Spiele, Filme und andere Inhalte noch immersiver wirken lässt.

AmbiScape erweitert das Erlebnis um eine weitere Ebene, indem es kompatible externe Lichtquellen mit den Bildschirminhalten synchronisiert und so anpassbare Lichteffekte in der Monitorumgebung erzeugt. Gemeinsam tragen das KI-gestützte Ambiglow und AmbiScape dazu bei, einen Gaming-Bereich zu schaffen, der stimmungsvoller und persönlicher wirkt.

Flüssige Bewegungsdarstellung mit 165 Hz und 0,03 ms Reaktionszeit für maximale Präzision

Das neueste Evnia Display wurde für Gamer entwickelt, die in jeder Situation absolute Kontrolle verlangen. Seine ultraschnelle GtG-Reaktionszeit von lediglich 0,03 ms sorgt dafür, dass Pixel nahezu verzögerungsfrei wechseln. Dadurch bleiben Bewegungen selbst in actionreichen Spielszenen gestochen scharf und frei von störenden Schlieren- oder Ghosting-Effekten. Die Bildwiederholrate von 165 Hz ergänzt diese Performance und gewährleistet eine dauerhaft flüssige, gleichmäßige Bewegungsdarstellung – auch in besonders dynamischen Spielsituationen.

Abgerundet wird das Gesamtpaket durch die „Low Input Lag“-Funktion. Sie minimiert die Verarbeitungsverzögerung zwischen Eingangssignal und Bildausgabe und ermöglicht so eine besonders direkte und präzise Umsetzung der Spielereingaben – ein entscheidender Vorteil in latenzkritischen Spielszenarien.

Weitere Ausstattungsmerkmale

Neben seiner hohen Gaming-Performance und beeindruckenden Bildqualität bietet der Evnia 32M2N6901A zahlreiche Funktionen für mehr Komfort, Flexibilität und Konnektivität:

Zwei integrierte 5-Watt-Lautsprecher

USB-C-Anschluss mit bis zu 90 Watt Ladeleistung dank Smart Power

Compact Ergo Base mit Höhenverstellung sowie Neige- und Schwenkfunktion

Preis und Verfügbarkeit

Der Philips Evnia 32M2N6901A ist ab Ende August zu einem UVP von 869,00 EUR bzw. von 899,00 CHF (exkl. MwSt. + vRG) verfügbar.