Marantz Model 70 Vollverstärker und CD 70 CD-Player

Marantz erweitert sein Hi-Fi-Portfolio um den Vollverstärker MODEL 70 und den CD Player CD 70.

Als Nachfolger von PM6007 und CD6007 richten sich die neuen MODEL 70 und CD 70 an Musikliebhaber:innen, die klassische Hi-Fi-Qualitäten mit modernen Funktionen verbinden möchten. Die Marke verbindet Verarbeitungsqualität und hochwertiges Industriedesign mit verbesserter Leistung und modernen Features, die zeitgemäßen Hörgewohnheiten entsprechen.

Design im Stil der Premium-Serie

Der MODEL 70 und der CD 70 übernehmen die Designsprache, die Raffinesse und Eleganz der Premium-Serie von Marantz und übertragen sie auf die Einstiegsklasse – ansprechend für designbewusste Konsument:innen, die sowohl außergewöhnlichen Klang als auch stilvolles Design in ihrem Alltag schätzen.

Beide Komponenten verfügen über die charakteristische Marantz-Bauweise in klassischer Hi-Fi-Gehäusebreite und sind aus hochwertigen Materialien gefertigt. Die neuen Modelle sind in den Farbvarianten Schwarz und Silber-Gold erhältlich.

MODEL 70 und CD 70 wurden mit optimierten internen Schaltungs- und Layoutkonzepten, sorgfältig ausgewählten Bauteilen sowie vibrationsresistenten Gehäusestrukturen entwickelt.

Die Marantz-Klangsignatur

Der MODEL 70 arbeitet mit einer weiterentwickelten Current-Feedback Class A/B-Verstärkertopologie und liefert 50 Watt pro Kanal. Unterstützt wird er von einem verbesserten Netzteil und einem größeren Ringkerntransformator. Das Ergebnis sind größere Dynamik, verbesserte Lautsprecherkontrolle und mehr Autorität bei einer breiten Palette von Lautsprechern. Ein leistungsstarker DAC sorgt für die digitale Wiedergabequalität, während die von Marantz entwickelte HDAM-Schaltungstechnik die Schnelligkeit, Präzision und den für Marantz typischen Klangcharakter bewahrt.

Für Vinyl-Liebhaber:innen ermöglicht eine hochwertige MM-Phono-Vorstufe den direkten Anschluss eines Plattenspielers.

Moderne Anschlussmöglichkeiten

Der HDMI ARC-Anschluss verbessert die TV-Tonwiedergabe bei gleichzeitiger Nutzung der TV-Fernbedienung zur Lautstärkeregelung. Zudem wurde die Bluetooth™-Konnektivität deutlich erweitert: Sie unterstützt sowohl Empfangs- als auch Sendefunktion mit aptX™ Adaptive, aptX HD, AAC und SBC. Nutzer:innen können hochauflösende Musik von kompatiblen Mobilgeräten streamen oder ihre Musik bzw. den TV-Ton kabellos über Kopfhörer genießen.

Eine umfassende Auswahl analoger und digitaler Eingänge sowie Pre-Out- und Subwoofer-Ausgänge sorgen für verschiedene Systemkonfigurationen.

Verbesserte CD-Wiedergabe

Der CD 70 nutzt denselben leistungsstarken D/A-Wandler wie der MODEL 70 und verfügt zusätzlich über die von Marantz entwickelte HDAM-Schaltungstechnik. Zudem unterstützt der USB-A-Anschluss hochauflösende Formate wie FLAC HD, ALAC, AIFF und DSD.

Ein verbessertes Netzteil, ein doppellagiges Chassis, stabile Isolationsfüße und strategisch eingesetzte Kupferkomponenten tragen zu höherer Stabilität und reduzierten Störeinflüssen bei.

Für privates Hören sorgt ein volldiskreter Kopfhörerverstärker mit HDAM-Technologie, einstellbarer Verstärkung und automatischer Kopfhörererkennung.