Edifier bringt Multiroom mit Apple AirPlay 2 

Edifier verbindet den S1000W, den D32 und den ES300 über Apple AirPlay 2 zu einem vielseitigen Multiroom-System.

Musik im Wohnzimmer, in der Küche und im Arbeitszimmer: Edifier kombiniert den S1000W, den D32 und den ES300 zu einem vielseitigen Bundle für das vernetzte Zuhause. Über Apple AirPlay 2 lassen sich die drei Lautsprecher einzeln auswählen oder für eine synchrone Wiedergabe in mehreren Räumen gruppieren. Auch Android-Nutzer können jedes Modell per Bluetooth ansteuern, während D32 und ES300 mit kompatiblen Geräten zusätzlich hochauflösendes Streaming über LDAC ermöglichen. Das eigentliche Multiroom-Erlebnis des Bundles ist auf das Apple-Ökosystem zugeschnitten, die einzelnen Lautsprecher bleiben jedoch für zahlreiche Geräte und Quellen offen.

Mit Apple AirPlay 2 wird das Zuhause zur Hörzone

Ein Multiroom-System muss nicht in jedem Raum aus demselben Lautsprechermodell bestehen. Edifier verbindet mit dem ES300, dem D32 und dem S1000W drei eigenständige Konzepte über Apple AirPlay 2.

Befinden sich die Lautsprecher im selben WLAN, können Nutzer über iPhone, iPad, Mac oder Apple TV festlegen, wo die Musik spielen soll. Dabei lässt sich ein einzelnes Modell auswählen oder das gesamte Trio gleichzeitig ansteuern.

Die Steuerung erfolgt direkt über das AirPlay-Menü des jeweiligen Apple-Geräts. Musik aus kompatiblen Streaming-Apps, lokal gespeicherte Titel und andere Audioinhalte lassen sich auf diese Weise ohne zusätzliche Multiroom-Zentrale im Zuhause verteilen.

Viele Wege zur eigenen Musik

Auch außerhalb des Apple-Ökosystems lassen sich alle drei Modelle vielseitig einsetzen. Android-Smartphones und andere kompatible Geräte können per Bluetooth direkt mit dem jeweiligen Lautsprecher verbunden werden.

Der D32 und der ES300 unterstützen zusätzlich LDAC. Mit einem kompatiblen Android-Gerät lassen sich Audiosignale dadurch mit bis zu 24 Bit und 96 kHz sowie einer Übertragungsrate von bis zu 990 kbit/s wiedergeben. Beide Modelle eignen sich damit auch für anspruchsvolleres kabelloses Streaming. Für die synchrone Wiedergabe aller drei Lautsprecher setzt das Bundle auf Apple AirPlay 2.

Der S1000W erweitert die Auswahl an Wiedergabemöglichkeiten um Spotify Connect, TIDAL Connect und Amazon Alexa. Hinzu kommen bei allen drei Modellen verschiedene kabelgebundene Eingänge. Damit können je nach Lautsprecher auch Fernseher, Computer, Plattenspieler mit geeignetem Phono-Vorverstärker und weitere Audiogeräte eingebunden werden.

Edifier S1000W: die große Bühne im Wohnzimmer

Der S1000W bildet das leistungsstarke Zentrum des Bundles. Das aktive Stereo-System liefert insgesamt 120 Watt RMS. In jedem Lautsprecher arbeiten ein 5,5-Zoll-Tiefmitteltöner mit Aluminium-Membran und ein 1-Zoll-Hochtöner aus Titan.

Class-D-Verstärker, elektronische Frequenzweichen und eine digitale Signalverarbeitung steuern die einzelnen Chassis. Der Hi-Res-Audio-zertifizierte S1000W verarbeitet digitale Audiosignale mit bis zu 24 Bit und 192 kHz.

Neben WLAN, Apple AirPlay 2 und Bluetooth 5.2 stehen optische und koaxiale Digitaleingänge sowie zwei analoge Line-Eingänge bereit. Der S1000W kann deshalb nicht nur Musik aus dem Netzwerk wiedergeben, sondern ebenso als Audiosystem für einen Fernseher oder klassische HiFi-Quellen dienen.

Edifier D32: Retro-Charme trifft Streaming

Der D32 verbindet die Gestaltung eines klassischen Tischradios mit zeitgemäßer Streaming-Technik. Sein Holzgehäuse, das geflochtene Lautsprechergitter und die anaprechenden Bedienelemente verleihen ihm einen eigenständigen Retro-Charakter.

Für die Musikwiedergabe kombiniert Edifier zwei 1-Zoll-Seidenkalotten mit einem langhubigen 4-Zoll-Tiefmitteltöner. Die Gesamtleistung beträgt 60 Watt RMS..

Der D32 unterstützt Apple AirPlay 2 über Dualband-WLAN sowie Bluetooth 5.3 mit LDAC. USB-C und AUX stehen für kabelgebundene Quellen zur Verfügung. Dank des integrierten Akkus kann der Lautsprecher bis zu elf Stunden ohne Netzanschluss spielen.

Edifier ES300: Musik für jeden Lieblingsplatz

Der ES300 setzt auf eine modernere, zurückhaltende Formensprache. Das Holzgehäuse mit lederähnlicher Oberfläche, das textile Lautsprechergitter und das reduzierte Bedienfeld fügen sich unaufdringlich in unterschiedliche Wohnbereiche ein. Ein integriertes Ambientelicht ergänzt das Design um eine dezente Lumination.

Zwei 1,25-Zoll-Seidenkalotten und ein 4-Zoll-Tiefmitteltöner liefern zusammen 60 Watt RMS. MazeTube-Bassreflexkanäle und die TurbMuff-Technologie sollen störende Strömungsgeräusche im Tieftonbereich verringern. Eine aktive Frequenzweiche und digitale Dynamikkontrolle übernehmen die klangliche Abstimmung.

Über Dualband-WLAN unterstützt der ES300 Apple AirPlay 2. Bluetooth 5.4 mit LDAC, USB-A und AUX erweitern die Anschlussmöglichkeiten. Der integrierte Akku ermöglicht eine Wiedergabezeit von bis zu zwölf Stunden.

Drei Rollen, ein gemeinsames Zuhause

Der S1000W, der D32 und der ES300 übernehmen im Bundle klar verteilte Aufgaben. Das Stereo-System sorgt im zentralen Hörbereich für Leistung und räumliche Abbildung. D32 und ES300 bringen die Musik in weitere Räume und lassen sich dank ihrer integrierten Akkus flexibel aufstellen.

Apple AirPlay 2 führt die drei Modelle zu einem einfach bedienbaren Multiroom-System zusammen. Wer Android verwendet, steuert die Modelle einzeln über Bluetooth und profitiert beim D32 und ES300 zusätzlich von LDAC.

Preise und Verfügbarkeit

Die in dieser Pressemeldung beschriebenen Produkte sind ab sofort erhältlich.

Die unverbindlichen Preisempfehlungen der Einzelprodukte inklusive Mehrwertsteuer betragen:

Edifier ES300: 199,00 Euro

Edifier D32: 149,90 Euro

Edifier S1000W: 349,00 Euro

https://www.edifier.com/de