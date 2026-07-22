Samsung erweitert sein Ecosystem um Smart Glasses für den Alltag

Samsung will intelligente Brillen mit AI-Unterstützung, Kamera und freihändiger Bedienung anbieten.

Samsung hat heute im Rahmen des Samsung Galaxy Unpacked Events in London seine intelligenten Brillen vorgestellt. Die neuen Designs knüpfen an die auf der letzten Google I/O präsentierten Konzepte an und wurden gemeinsam mit international bekannten Brillenherstellern Gentle Monster und Warby Parker entwickelt. Die Smart Glasses zeigen, wie sich das Ecosystem über das Mobiltelefon hinaus auf Brillen erweitern lässt. Diese unterstützen Nutzer im Alltag, bei der Arbeit, auf Reisen und in Situationen, in denen sie die Hände frei haben möchten.

Brillendesign von Gentle Monster und Warby Parker. Es wird zwei verschiedenen Brillen geben.

Die Neuheiten:

Die für den täglichen Einsatz entwickelte Brille kombiniert ein leichtes Gestell und ein schlankes Profil mit einer robusten Konstruktion.

Die gemeinsam mit Gentle Monster und Warby Parker entwickelte intelligente Brille verbindet das Design-Know-how beider Marken. Verschiedene Gestelle, Farben und Gläser bieten Auswahlmöglichkeiten für unterschiedliche Vorlieben und Lifestyles.

„Da AI-Agenten die Nutzung mobiler Geräte verändern, rückt die Entwicklung intuitiver Devices in den Fokus. Diese sollen sich an den jeweiligen Kontext der Nutzer anpassen“, sagt Won-Joon Choi , Chief Operating Officer des Geschäftsbereichs Mobile eXperience (MX) bei Samsung. „Intelligente Brillen schaffen einen neuen Berührungspunkt und integrieren personalisierte AI-Unterstützung auf natürliche Weise in viele Situationen des Alltags.“

Warum ist das wichtig?

AI wird sich zunehmend kontextbasiert an den Handlungen der Nutzer orientieren. Neben der Leistungsfähigkeit der Technologie rückt damit eine Frage in den Fokus: Wo und wie begegnen Menschen ihr im Alltag? Mobiltelefone bleiben das Herzstück vernetzter Erlebnisse. Gleichzeitig können Devices aus dem Samsung Ecosystem in unterschiedlichen Alltagssituationen zusätzlichen Kontext liefern. Intelligente Brillen sind der nächste Schritt: Sie bringen AI näher zu den Nutzer, egal ob sie unterwegs sind, arbeiten, kommunizieren oder ihre Umgebung erkunden – ohne dass jede Interaktion auf einem Display beginnen muss.

Die Smart Glasses von Samsung wurden für diese Situationen entwickelt. Indem sie AI direkt ins Sichtfeld der Nutzer integriert, kann sie relevante Informationen bereitstellen und im richtigen Moment unterstützen. So können User*innen weiterhin mit den Menschen, Orten und Aufgaben in ihrer Umgebung interagieren. Übersichtliche Bedienelemente und integrierte Sicherheitsfunktionen tragen dazu bei, dass die intelligente Brille sich verantwortungsvoll und sicher nutzen lässt. Dank des freihändigen Zugriffs erhalten Nutzer zudem ganz intuitiv Unterstützung, ohne ihre aktuelle Tätigkeit unterbrechen oder zu einem anderen Display wechseln zu müssen.

Ein neues Samsung Erlebnis mit Smart Glasses

Die Smart Glasses kombinieren ein leichtes Gestell und ein schlankes Profil mit einer ausdauernden Akkuleistung. Mit einer einzigen Ladung können sie eine Nutzungsdauer von bis zu 9 Stunden ermöglichen. Das Lade-Case bietet Strom für bis zu 7 weitere vollständige Ladevorgänge. Eine integrierte Kamera liefert visuellen Kontext für die AI-Nutzung. Die Snapdragon AR1 Gen 1 Plattform stellt die für schnelle AI-Unterstützung erforderliche Leistung bereit. Gleichzeitig wurden Touch-Bedienung, Konnektivität, Energieeffizienz und Wärmemanagement für das kompakte Brillendesign optimiert.

Freihändig nutzbar ermöglichen die Smart Glasses, sich ganz auf den Moment zu konzentrieren. Sie wurden gemeinsam mit Google entwickelt und bringen Google Gemini in ein vertrautes Wearable-Format. Dadurch fühlt sich die Interaktion natürlich, unmittelbar und intuitiv an. „Google und Samsung teilen die Vision, hilfreiche und kontextsensitive Intelligenz in den Alltag zu integrieren“, sagt Sameer Samat , President of Android Ecosystem bei Google.

„Auf Basis der Android XR-Plattform verbinden smart Glasses hochwertiges Design mit der fortschrittlichen Unterstützung von Gemini. Sie reagiert auf natürliche Weise auf das, was Nutzer sehen und bietet ihnen den ganzen Tag über freihändige Unterstützung. Wir freuen uns darauf, diese Entwicklung gemeinsam voranzutreiben und dieses Erlebnis schon bald für alle Menschen zugänglich zu machen.“

Zu den wichtigsten Features zählen:

Im Hier und Jetzt bleiben: Die Smart Glasses können lange Nachrichten zusammenfassen, wichtige Informationen vorlesen und Live-Übersetzungen unterstützen. Über einfache Sprachbefehle oder Gesten auf verbundenen Geräten lassen sich Funktionen intuitiv steuern, ohne den Moment aus den Augen zu verlieren.

Die Smart Glasses können lange Nachrichten zusammenfassen, wichtige Informationen vorlesen und Live-Übersetzungen unterstützen. Über einfache Sprachbefehle oder Gesten auf verbundenen Geräten lassen sich Funktionen intuitiv steuern, ohne den Moment aus den Augen zu verlieren. Kontext erfassen: Auf Aufforderung können die Smart Glasses erfassen, was Nutzer sehen, beispielsweise ein Whiteboard oder Inhalte aus einem Meeting. Wichtige Informationen lassen sich anschließend in Samsung Notes organisieren, sodass sie später leicht geprüft, geteilt und weiterverfolgt werden können.

Auf Aufforderung können die Smart Glasses erfassen, was Nutzer sehen, beispielsweise ein Whiteboard oder Inhalte aus einem Meeting. Wichtige Informationen lassen sich anschließend in Samsung Notes organisieren, sodass sie später leicht geprüft, geteilt und weiterverfolgt werden können. In Echtzeit interagieren: Abhängig vom Standort können Nutzer beispielsweise bei der Routenplanung, beim Festlegen eines Ziels Unterstützung anfordern, um mehr über ihre Umgebung zu erfahren. Live-Übersetzungen können zudem die Kommunikation in anderen Sprachen erleichtern.

Abhängig vom Standort können Nutzer beispielsweise bei der Routenplanung, beim Festlegen eines Ziels Unterstützung anfordern, um mehr über ihre Umgebung zu erfahren. Live-Übersetzungen können zudem die Kommunikation in anderen Sprachen erleichtern. Kontextbezogen unterstützen: Die Smart Glasses können den aktuellen Kontext der Nutzer erfassen und relevante Informationen über verschiedene Aufgaben hinweg miteinander verknüpfen. So können User dort weitermachen, wo sie aufgehört haben, ohne Informationen erneut eingeben oder wiederholen zu müssen.

Die Smart Glasses können den aktuellen Kontext der Nutzer erfassen und relevante Informationen über verschiedene Aufgaben hinweg miteinander verknüpfen. So können User dort weitermachen, wo sie aufgehört haben, ohne Informationen erneut eingeben oder wiederholen zu müssen. Live-Bilder übertragen: Während eines Anrufs können Nutzer teilen, was sie gerade sehen, oder aufzeichnen. So wird die Kommunikation unmittelbarer, während die Hände frei bleiben.

Brillen, die zum persönlichen Style passen

Brillen sind funktionale Begleiterinnen und zugleich Ausdruck des persönlichen Styles. Gemeinsam mit Gentle Monster und Warby Parker hat Samsung Smart Glasses entwickelt, die durchdachtes Design, hohen Tragekomfort und Alltagstauglichkeit miteinander verbinden. Dabei trifft die Hardware-Expertise von Samsung auf die jeweils unverwechselbare Designsprache der beiden Brands. So entsteht eine vielfältige Auswahl an Modellen für unterschiedliche Vorlieben, Lebensstile und Anlässe.

Im Rahmen des Samsung Galaxy Unpacked präsentierte Samsung zwei unterschiedliche Designs, die mit Gentle Monster und Warby Parker entstanden. Die Gentle Monster Edition zeichnet sich durch ein schlankes schwarzes Gestell aus. Eine gerade obere Linie trifft auf sanft abgerundete Unterkanten und verleiht dem Modell eine elegante, extravagante Silhouette. Das Modell von Warby Parker kombiniert eine dezent nach oben geschwungene Brauenlinie mit einem satten Braunton. Das Ergebnis ist eine elegante, vielseitige Form, die sich ideal für den Alltag eignet.

Während des gesamten Designprozesses arbeitete Samsung eng mit seinen Partnern aus der Brillenbranche zusammen, um zentrale Aspekte der Passform, etwa im Bereich von Stirn und Ohren, zu optimieren. Die gewonnenen Erkenntnisse flossen in die finalen Designs ein, die auf einen natürlichen, bequemen und sicheren Sitz im Alltag ausgelegt sind. Dabei wurden Passform, Robustheit und zuverlässige Leistung individuell auf das jeweilige Modell abgestimmt.