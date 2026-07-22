DGH Großhandel präsentiert auf der IFA „The House of Brands“ 

„The House of Brands“ vom DGH Großhandel gibt auf der IFA Einblick in das Angebote mit über 45.000 Artikel.

DGH Großhandel ist 2026 wieder mit einem eigenen Stand auf der IFA in Berlin vertreten. Vom 4. bis 8. September präsentiert sich das Unternehmen in Halle 3.2, Stand 125.

Unter dem Slogan „The House of Brands“ zeigt DGH einen hochwertigen Markenstand, der als Haus mit unterschiedlichen Themen- und Markenbereichen gestaltet ist. Die Besucherinnen und Besucher erhalten dort einen kompakten Einblick in die Breite des DGH-Sortiments, das mehr als 45.000 Artikel umfasst.

Walter Dürr, Vertriebsleiter DGH Großhandel ist natürlich auch in Berlin.

Außerdem bringt DGH ausgewählte Partner auf den Stand. So werden ADATA, Berkel, BISSELL, ICY BOX, InFocus, Nespresso, Roberts und VITESY mit jeweils eigenen Markenbereichen vertreten sein. Auf folgende Highlights dürfen sich die Fachbesucher und Fachbesucherinnen freuen:

• ADATA – leistungsfähiger Consumer-Speicher für Gamer und Gamerinnen und den ambitionierten Heimanwender.

• Berkel – bekannt für seine ikonischen Schwungrad-Aufschnittmaschinen. Das Sortiment umfasst vier professionelle Aufschnittmaschinen-Linien sowie Küchen-Produkte für den Heimgebrauch.

• BISSEL L – innovative Reinigungsprodukte, die den Alltag erleichtern und in unterschiedlichsten Haushalten ihren Platz finden. Von flexiblen Akku-Stielstaubsaugern (PowerClean) über vielseitige Nass- und Trockensauger (CrossWave) bis hin zu multifunktionalen Fleckenreinigern (SpotClean).

• ICY BOX – ob Dockingstations, Klonstationen, die renommierten RAID-Systeme oder höhenverstellbare Schreibtische: Produkte, die in einen aufgeräumten, organisierten Arbeitsplatz kreieren.

• InFocus – verschiedene Projektoren für den Alltag & professionelle Anwendungen, live vorgeführt im gemütlichen Showroom.

• Nespresso – sorgt für den perfekten Kaffee für alle Geschäfts- und Endkunden, die vor Ort vorbeischauen.

• Roberts – stilikonische Bluetooth-Lautsprecher vom Hoflieferanten für Audio-Produkte des britischen Königshauses.

• VITESY – nagelneue Fruit-Bowl mit Enzym-Filtertechnik, um Überreifung von Obst zu hemmen & weitere smarte Produkte rund um Luftfiltertechnik.

Zahlreiche weitere Partnermarken finden in den Themenbereichen des Standes ihr Zuhause. Egal ob Gaming, Home & Living, Werkzeug oder Weiße Ware, der Einblick ins Gesamtportfolio von DGH soll eindrücklich sein.

Der persönliche Austausch kommt im „House of Brands“ nicht zu kurz. Interessierte Besucher und Besucherinnen des Fachhandels können direkt in den Kontakt mit Herstellern und dem Expertenteam von DGH treten. Am Messewochenende ergänzen ein Pasta Lunch der italienischen Firma Marcato sowie eine Masterclass von Nespresso rund um Kaffee-

Cocktails das Rahmenprogramm und schaffen Raum für Gespräche in entspannter Atmosphäre.



Termine am IFA-Messestand in Halle 3.2, Standnummer 125 können ab sofort auf dieser Website angemeldet werden.