IFA Kick-Off 2026: Starker Saison-Auftakt – “The future is now”
Mit dem IFA Kick-Off wurde in Berlin der Startschuss für die IFA 2026 abgegeben.
Unter dem diesjährigen Claim „The future is now“ brachte das Presse-Event im Futurium Berlin Medienvertreter, Content Creator, Blogger, führende Marken und relevante Akteure der Branche zusammen. Im Mittelpunkt standen exklusive Einblicke, offene Diskussionen, Hands-on Experiences und erste Ausblicke auf die Themen, Innovationen und Trends der IFA 2026.
Der Kick-Off markierte den ersten großen Medienhöhepunkt im Vorfeld der IFA im September und machte sichtbar, was die internationale Tech-Szene sowie die Consumer-Electronics- und Home Appliances-Branche derzeit bewegt: von Künstlicher Intelligenz und vernetzten Ökosystemen über Health Tech, Smart Living und Entertainment bis hin zu neuen Retail- und Commerce-Ansätzen.
„The future is now ist für uns mehr als ein Claim. Es ist eine Haltung“, sagt Leif Lindner, CEO der IFA Management GmbH. „Technologien, die noch vor wenigen Jahren wie Zukunftsmusik klangen, sind heute Teil unseres Alltags – in unseren Häusern, in der Arbeitswelt, im Handel und in der Art, wie Menschen miteinander kommunizieren. Genau diese Entwicklungen machen wir mit der IFA sichtbar, erlebbar und greifbar. Der Kick-Off ist der Auftakt für eine IFA, die zeigt: Die Zukunft wartet nicht. Sie findet jetzt statt.“
Von Brancheninsights bis Hands-on Experiences
Das Programm im Futurium zeigt strategische Branchen-Insights mit konkreten Anwendungsbeispielen und erlebbaren Innovationen. Zu den Programmpunkten zählen unter anderem die GFU Insights & Trends zum Potential von Health Tech, Impulse zum Messestandort Berlin, Keynotes und Talks von Unternehmen wie BSH, ElevenLabs, HD+, Meta, Miele, NielsenIQ, Philips, Samsung, TikTok Shop, Xiaomi und weiteren. Auch Themen wie AI Wearables, Discovery Commerce, die Zukunft der Unterhaltungsindustrie sowie KI-gestützte Interaktion zwischen Menschen und Maschine stehen auf der Agenda.
„Der Kick-Off zeigt sehr deutlich, welche Rolle die IFA heute einnimmt: Sie ist nicht nur Bühne für Produkte, sondern Plattform für Einordnung, Austausch und Orientierung“, sagt Carine Chardon, Geschäftsführerin der GFU Home & Consumer Electronics GmbH. „Gerade in einem dynamischen Marktumfeld schätzen Industrie, Handel, Medien und Konsument:innen Anlässe, an denen technologische Entwicklungen nicht nur präsentiert, sondern erklärt, eingeordnet und diskutiert werden. Genau dafür steht die IFA.“
Neben Keynotes, Insights und Talks setzte der IFA Kick-Off auf Begegnung und unmittelbares Erleben. Hands-on Experiences, Brand Momente auf der Bühne und Networking boten Teilnehmenden die Möglichkeit, neue Technologien direkt auszuprobieren, mit Marken und Entscheidern ins Gespräch zu kommen.
Von Smart Home bis Mobility: Die IFA 2026 zeigt Technologien in ihrer ganzen Breite
Die thematische Breite der IFA 2026 zeigt sich in ihren klar kuratierten Show Areas, die zentrale Wachstums- und Innovationsfelder der Home & Consumer Tech Branche abbilden:
Retail Innovation Zone: Hier entsteht die Zukunft des Handels. Die Show Area bringt führende Retailer, globale Marken und Lösungsanbieter zusammen und schafft einen exklusiven B2B-Bereich für Austausch, Networking und neue Geschäftsimpulse.
Audio: In der Audio Show Area steht die Zukunft des Sounds im Mittelpunkt – von Kopfhörern und Lautsprechern über Smart Audio bis hin zu neuen Klangformaten für Musik, Entertainment und professionelle Anwendungen.
Computing & Gaming: High-Performance-PCs, Laptops, leistungsstarke Prozessoren und immersive Gaming-Technologien zeigen, wie Geschwindigkeit, Rechenleistung und Erlebnisqualität neue Maßstäbe setzen.
Content Creation: Die Area für Kreative, Storyteller, Fotografn und Filmemacher präsentiert Tools und Trends rund um Foto, Video und digitalen Content – ergänzt durch Live-Demos, Experten und Inspiration von führenden Creatoren. Wie im letzten Jahr ist der „IFA Creator Hub“ der zentrale Treffpunkt für Influencer, Content Creator und ihre Communities – mit Creator Stage, VIP-Bereich, Livestreaming-Stations sowie Podcast- und Streaming-Studios.
Home Appliances: Im Bereich Home Appliances dreht sich alles um modernes Wohnen und intelligente Haushaltslösungen, die den Alltag effizienter, komfortabler und nachhaltiger machen.
Beauty Tech & Wellbeing: Diese Show Area zeigt, wie Technologie Gesundheit, Wohlbefinden und Selfcare neu definiert – von smarten Wearables und Fitness-Trackern bis hin zu innovativen MedTech-Lösungen.
Home & Entertainment: Von Ultra-HD-TVs und Soundsystemen bis zu Streaming-Technologien: Home & Entertainment macht erlebbar, wie sich digitales Wohnen, Entertainment und vernetzte Mediennutzung weiterentwickeln.
Mobility: Der Mobility-Bereich zeigt Lösungen für eine intelligente und nachhaltige Mobilität – darunter Elektrofahrzeuge, autonomes Fahren, E-Bikes, Ladeinfrastruktur und neue Mobilitätskonzepte.
IFA Next: Als Innovationsplattform der IFA bringt IFA Next Start-ups, Pionier:innen, Forschungseinrichtungen und Tech-Expert:innen zusammen. Im Fokus stehen visionäre Ideen, Technologien und neue Impulse für die Branche.
Communication & Connectivity: Diese Show Area widmet sich der Vernetzung als Grundlage der digitalen Welt – mit Entwicklungen rund um 5G, 6G, IoT und moderne Netzwerktechnologien.
Smart Home: Im Smart Home Bereich zeigt die IFA Innovationen für ein effizienteres, sichereres und komfortableres Zuhause – von Smart Cameras und Smart Energy über Thermostate und Lighting bis hin zu Touchless Control.
IFA Global Markets: Als eigenständiges Event vom 5. bis 7. September 2026 ist IFA Global Markets die B2B-Sourcing-Plattform für OEM-, ODM- und Fertigungslösungen und bringt internationale Anbieter mit Entscheider:innen für globale Partnerschaften zusammen.
IFA Sommergarten: Ergänzend wird der IFA Sommergarten erneut zum kulturellen Treffpunkt der IFA und bringt Festival-Vibes mitten nach Berlin. Der IFA Sommergarten verbindet das Open-Air-Programm Musik, Entertainment und Community mit der besonderen Atmosphäre des Messegeländes. Mit Acts wie BUNT., Luciano, Ikkimel & Friends Open Air sowie Live-Podcast-Formaten wie Wine Wednesday und Mord auf Ex spricht die IFA gezielt auch jüngere Zielgruppen an und erweitert das Messeerlebnis über Technologie hinaus um emotionale Live-Momente.