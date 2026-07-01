IFA Kick-Off 2026: Starker Saison-Auftakt – “The future is now”

IFA 2026 Kick-Off in Berlin mit Carine Chardon, Geschäftsführerin der GFU Home & Consumer Electronics GmbH und Leif Lindner, CEO der IFA Management GmbH.

Mit dem IFA Kick-Off wurde in Berlin der Startschuss für die IFA 2026 abgegeben.

Unter dem diesjährigen Claim „The future is now“ brachte das Presse-Event im Futurium Berlin Medienvertreter, Content Creator, Blogger, führende Marken und relevante Akteure der Branche zusammen. Im Mittelpunkt standen exklusive Einblicke, offene Diskussionen, Hands-on Experiences und erste Ausblicke auf die Themen, Innovationen und Trends der IFA 2026.

Der Kick-Off markierte den ersten großen Medienhöhepunkt im Vorfeld der IFA im September und machte sichtbar, was die internationale Tech-Szene sowie die Consumer-Electronics- und Home Appliances-Branche derzeit bewegt: von Künstlicher Intelligenz und vernetzten Ökosystemen über Health Tech, Smart Living und Entertainment bis hin zu neuen Retail- und Commerce-Ansätzen.

„The future is now ist für uns mehr als ein Claim. Es ist eine Haltung“, sagt Leif Lindner , CEO der IFA Management GmbH. „Technologien, die noch vor wenigen Jahren wie Zukunftsmusik klangen, sind heute Teil unseres Alltags – in unseren Häusern, in der Arbeitswelt, im Handel und in der Art, wie Menschen miteinander kommunizieren. Genau diese Entwicklungen machen wir mit der IFA sichtbar, erlebbar und greifbar. Der Kick-Off ist der Auftakt für eine IFA, die zeigt: Die Zukunft wartet nicht. Sie findet jetzt statt.“

Von Brancheninsights bis Hands-on Experiences

Das Programm im Futurium zeigt strategische Branchen-Insights mit konkreten Anwendungsbeispielen und erlebbaren Innovationen. Zu den Programmpunkten zählen unter anderem die GFU Insights & Trends zum Potential von Health Tech, Impulse zum Messestandort Berlin, Keynotes und Talks von Unternehmen wie BSH, ElevenLabs, HD+, Meta, Miele, NielsenIQ, Philips, Samsung, TikTok Shop, Xiaomi und weiteren. Auch Themen wie AI Wearables, Discovery Commerce, die Zukunft der Unterhaltungsindustrie sowie KI-gestützte Interaktion zwischen Menschen und Maschine stehen auf der Agenda.

„Der Kick-Off zeigt sehr deutlich, welche Rolle die IFA heute einnimmt: Sie ist nicht nur Bühne für Produkte, sondern Plattform für Einordnung, Austausch und Orientierung“, sagt Carine Chardon , Geschäftsführerin der GFU Home & Consumer Electronics GmbH. „Gerade in einem dynamischen Marktumfeld schätzen Industrie, Handel, Medien und Konsument:innen Anlässe, an denen technologische Entwicklungen nicht nur präsentiert, sondern erklärt, eingeordnet und diskutiert werden. Genau dafür steht die IFA.“

Neben Keynotes, Insights und Talks setzte der IFA Kick-Off auf Begegnung und unmittelbares Erleben. Hands-on Experiences, Brand Momente auf der Bühne und Networking boten Teilnehmenden die Möglichkeit, neue Technologien direkt auszuprobieren, mit Marken und Entscheidern ins Gespräch zu kommen.

Von Smart Home bis Mobility: Die IFA 2026 zeigt Technologien in ihrer ganzen Breite

Die thematische Breite der IFA 2026 zeigt sich in ihren klar kuratierten Show Areas, die zentrale Wachstums- und Innovationsfelder der Home & Consumer Tech Branche abbilden:

Retail Innovation Zone: Hier entsteht die Zukunft des Handels. Die Show Area bringt führende Retailer, globale Marken und Lösungsanbieter zusammen und schafft einen exklusiven B2B-Bereich für Austausch, Networking und neue Geschäftsimpulse.

Audio: In der Audio Show Area steht die Zukunft des Sounds im Mittelpunkt – von Kopfhörern und Lautsprechern über Smart Audio bis hin zu neuen Klangformaten für Musik, Entertainment und professionelle Anwendungen.

Computing & Gaming: High-Performance-PCs, Laptops, leistungsstarke Prozessoren und immersive Gaming-Technologien zeigen, wie Geschwindigkeit, Rechenleistung und Erlebnisqualität neue Maßstäbe setzen.

Content Creation: Die Area für Kreative, Storyteller, Fotografn und Filmemacher präsentiert Tools und Trends rund um Foto, Video und digitalen Content – ergänzt durch Live-Demos, Experten und Inspiration von führenden Creatoren. Wie im letzten Jahr ist der „IFA Creator Hub“ der zentrale Treffpunkt für Influencer, Content Creator und ihre Communities – mit Creator Stage, VIP-Bereich, Livestreaming-Stations sowie Podcast- und Streaming-Studios.

Home Appliances: Im Bereich Home Appliances dreht sich alles um modernes Wohnen und intelligente Haushaltslösungen, die den Alltag effizienter, komfortabler und nachhaltiger machen.

Beauty Tech & Wellbeing: Diese Show Area zeigt, wie Technologie Gesundheit, Wohlbefinden und Selfcare neu definiert – von smarten Wearables und Fitness-Trackern bis hin zu innovativen MedTech-Lösungen.

Home & Entertainment: Von Ultra-HD-TVs und Soundsystemen bis zu Streaming-Technologien: Home & Entertainment macht erlebbar, wie sich digitales Wohnen, Entertainment und vernetzte Mediennutzung weiterentwickeln.

Mobility: Der Mobility-Bereich zeigt Lösungen für eine intelligente und nachhaltige Mobilität – darunter Elektrofahrzeuge, autonomes Fahren, E-Bikes, Ladeinfrastruktur und neue Mobilitätskonzepte.

IFA Next: Als Innovationsplattform der IFA bringt IFA Next Start-ups, Pionier:innen, Forschungseinrichtungen und Tech-Expert:innen zusammen. Im Fokus stehen visionäre Ideen, Technologien und neue Impulse für die Branche.

Communication & Connectivity: Diese Show Area widmet sich der Vernetzung als Grundlage der digitalen Welt – mit Entwicklungen rund um 5G, 6G, IoT und moderne Netzwerktechnologien.

Smart Home: Im Smart Home Bereich zeigt die IFA Innovationen für ein effizienteres, sichereres und komfortableres Zuhause – von Smart Cameras und Smart Energy über Thermostate und Lighting bis hin zu Touchless Control.

IFA Global Markets: Als eigenständiges Event vom 5. bis 7. September 2026 ist IFA Global Markets die B2B-Sourcing-Plattform für OEM-, ODM- und Fertigungslösungen und bringt internationale Anbieter mit Entscheider:innen für globale Partnerschaften zusammen.

IFA Sommergarten: Ergänzend wird der IFA Sommergarten erneut zum kulturellen Treffpunkt der IFA und bringt Festival-Vibes mitten nach Berlin. Der IFA Sommergarten verbindet das Open-Air-Programm Musik, Entertainment und Community mit der besonderen Atmosphäre des Messegeländes. Mit Acts wie BUNT., Luciano, Ikkimel & Friends Open Air sowie Live-Podcast-Formaten wie Wine Wednesday und Mord auf Ex spricht die IFA gezielt auch jüngere Zielgruppen an und erweitert das Messeerlebnis über Technologie hinaus um emotionale Live-Momente.