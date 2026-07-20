Kick-off der Service-Allianz des Fachhandels

Gründungsmitglieder EK Retail, ElectronicPartner, Euronics und Telering trafen sich zum Kick-off.

Die Service-Allianz des Fachhandels hat erste operative Schritte und konkrete Maßnahmen definiert. Nach der ersten Kommunikation im Rahmen der Euronics Summer Convention im Juni trafen sich die Gründungsmitglieder EK Retail, ElectronicPartner, Euronics und Telering am 15. Juli 2026 zum Kick-off der Allianz. „Die Zielsetzung der Service-Allianz eint uns: Wir wollen den Service in der Consumer und Home Electronics-Branche fördern und Transparenz schaffen“, so Martin Wolf , General Manager EK Home Electrical Appliances. Als erster Schritt ist eine gemeinsame ERFA-Tagung von Verbundgruppenmitgliedern und Partnern der Service-Allianz für November 2026 geplant. Ziel ist es ebenfalls, Service-Standards zu definieren und in der Branche zu etablieren. Die gemeinsame Beauftragung einer Erhebung zur Erwartungshaltung der Kunden in Bezug auf Serviceangebote ist ein weiteres Projekt. „Die Herausforderungen an den serviceleistenden Fachhandel wachsen kontinuierlich. In der Service-Allianz des Fachhandels können wir gemeinsam die Rahmenbedingungen zum Vorteil der Mitglieder gestalten“, so Telering-Geschäftsführer Udo Knauf .



Mit der Service-Allianz des Fachhandels legen die vier Verbundgruppen die Basis für gemeinsame Standards, Prozesse und zusätzliche Wertschöpfung im After-Sales-Geschäft. Hervorgegangen ist die Initiative aus der Euronics Service-Allianz und der bilateralen Kooperation von Verena Dvorak (Euronics) und Gardy Kanzian (ElectronicPartner). Die Veröffentlichung weiterer Schritte ist zur IFA in Berlin geplant. Die Service-Allianz des Fachhandels wird vom Handelsverband Technik (BVT) moderiert und begleitet.