Tragbarer Projektor The Freestyle+ von Samsung

Das Herzstück des Freestyle+ ist AI OptiScreen, die AI-gestützte Bildschirmoptimierungstechnologie von Samsung, die das Bild automatisch an verschiedene Projektionsflächen anpasst

Samsung stellt im Vorfeld der CES 2026 die Weiterentwicklung des Freestyles vor – für ein flexibleres individuelles Unterhaltungserlebnis in einer Vielzahl von Räumen. Der Freestyle+ baut auf dem Design des ursprünglichen Freestyles auf und bietet zugleich smartere AI-Funktionen, verbesserte Helligkeit und erweiterte Unterhaltungsfunktionen.

„Der Freestyle+ spiegelt die Vision von Samsung wider, Geräte zu entwickeln, die sich auf natürliche Weise flexibel an verschiedene Alltagssituationen der Nutzer anpassen“, so Hun Lee, Executive Vice President des Geschäftsbereichs Visual Display bei Samsung Electronics. „Durch die Kombination aus kompaktem, tragbaren Design und intelligenter AI ermöglicht The Freestyle+ ganz einfach, in verschiedensten Umgebungen qualitativ hochwertiges Entertainment zu genießen.“

AI für einfache Nutzung

Das Herzstück des Freestyle+ ist AI OptiScreen, die AI-gestützte Bildschirmoptimierungstechnologie von Samsung, die das Bild automatisch an verschiedene Projektionsflächen anpasst. Nutzer müssen nur eine Fläche auswählen und das Gerät platzieren, schon kann das Entertainment losgehen.

AI OptiScreen umfasst eine Reihe intelligenter Funktionen, die das Bild automatisch für verschiedene Oberflächen und Umgebungen optimieren:

3D Auto Keystone korrigiert automatisch Verzerrungen, selbst wenn auf unebene oder nicht flache Oberflächen wie Ecken, Vorhänge oder schräge Wände projiziert wird.

Real-time Focus passt den Fokus bei jeder Bewegung des Freestyle+ kontinuierlich an und sorgt so für klare, stabile Bilder ohne Unschärfen oder Bildrauschen.

Screen Fit passt das Bild automatisch an die Projektionsfläche an, wenn ein kompatibles Projektionszubehör verwendet wird.

Wall Calibration analysiert Farbe und Muster der Projektionsfläche und minimiert visuelle Ablenkungen für eine klarere Darstellung.

Die intelligenten Funktionen des AI OptiScreen werden durch den Vision AI Companion komplementiert. Die personalisierbare AI-Plattform von Samsung verbindet den Sprachassistenten Bixby mit AI-Diensten von globalen Partnern, um eine natürlichere, dialogorientierte Interaktion zwischen Gerät und Nutzer zu ermöglichen.

Leicht zu tragen – für den täglichen Gebrauch konzipiert

Der Freestyle+ wurde mit Blick auf Flexibilität entwickelt und lässt sich durch seine kompakte zylindrische Form leicht von Raum zu Raum transportieren oder sogar auf Ausflüge mitnehmen. Mit 430 ISO-Lumen bietet er im Vergleich zum ursprünglichen Freestyle eine deutlich erhöhte Helligkeit und sorgt so für eine klare und ansprechende Darstellung von Bildinhalten.

The Freestyle+ eignet sich für den täglichen Gebrauch und kann flexibel eingesetzt werden, ohne dass Nutzer sich Gedanken darüber machen müssten, ob der Raum für die Projektion „geeignet” ist. Dank seines um 180 Grad drehbaren Designs kann er ohne zusätzliche Halterungen oder Zubehörteile aus nahezu jedem Winkel auf verschiedenste Flächen projizieren – einschließlich Wände, Böden und Decken. So lassen sich unterschiedliche Nutzungsvarianten situationsabhängig und leicht im Alltag realisieren.

Unterhaltung für unterwegs mit beeindruckendem Klang

Der Freestyle+ ist ein tragbares Gerät, das nicht an eine feste Station oder Installation gebunden ist und daher flexibel in verschiedenen Räumlichkeiten, auch außerhalb des eigenen Zuhauses, eingesetzt werden kann. Durch die Integration von Samsung TV Plus, zertifizierten Streaming-Partnern und dem Samsung Gaming Hub können Nutzer Inhalte direkt vom Projektor aus streamen, abspielen und erkunden.

In Sachen Ton liefert der Freestyle+ durch einen integrierten 360-Grad-Lautsprecher einen immersiven, raumfüllenden Klang. Durch Q-Symphony kann der Freestyle+ mit kompatiblen Samsung-Soundbars synchronisiert werden und sorgt so für ein vielschichtiges und harmonisches Klangerlebnis, wo immer er eingesetzt wird.

The Freestyle+ wird von Samsung erstmals auf der CES 2026 vorgestellt. Die weltweite Markteinführung ist für die erste Jahreshälfte 2026 geplant.

www.samsung.de