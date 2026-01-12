Samsung zeigt auf der CES weltweit ersten 130 Zoll Micro RGB TV

Der Samsung 130 Zoll Micro RGB TV mit moderner Farbtechnologie und kühnem Design zeigt eine fantastische Bildqualität.

„Micro RGB stellt den Höhepunkt unserer Innovationen im Bereich Bildqualität dar, und das neue 130 Zoll Modell treibt diese Vision noch weiter voran“, so Hun Lee , Executive Vice President des Geschäftsbereichs Visual Display (VD) bei Samsung Electronics. „Mit dem Modell greifen wir unsere ursprüngliche Design-Philosophie auf, die wir vor mehr als einem Jahrzehnt eingeführt haben und präsentieren ein modernes Premium-Display, dessen Technologie beeindruckt.“

Kühnes Design für eine Vielzahl an Möglichkeiten

Die beeindruckende Größe, die zukunftsorientierte Farbtechnologie und das bemerkenswerte Design des Micro RGB Fernsehers spiegeln die Rolle von Samsung in Sachen technischer Exzellenz in Kombination mit hochwertiger Ästhetik wider. Mit seinem monumentalen Rahmen und der harmonischen Audioleistung wurde das 130 Zoll Display bewusst weniger wie ein Fernseher, sondern eher wie ein großes, beeindruckendes Fenster gestaltet, das den Raum optisch erweitert.

Der Fernseher zeigt mit dem Timeless Frame eine moderne, von Kunstgalerien inspirierte Ästhetik, eine Weiterentwicklung des Timeless Gallery-Designs von Samsung aus dem Jahr 2013. Jetzt erscheint er wie ein raffinierter Rahmen, der die Philosophie „Technologie als Kunst“ verkörpert. Inspiriert vom Rahmen eines großen architektonischen Fensters scheint der ultra-große Bildschirm innerhalb seiner Grenzen zu schweben und verwandelt den Fernseher in einen ästhetischen Blickfang, der den Raum prägt. Der in den Rahmen des Displays integrierte Sound ist sorgfältig auf die Größe des Bildschirms abgestimmt, sodass sich Bild und Ton auf natürliche Weise in den Raum einfügen.

Ein TV-Erlebnis, das seiner Dimension entspricht

Das 130 Zoll Micro RGB Modell verfügt über die bislang fortschrittlichsten Micro RGB Innovationen von Samsung. Angetrieben von Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro und Micro RGB HDR Pro nutzt es AI, um matte Töne zu intensivieren und den Kontrast zu schärfen. So liefert es sowohl in hellen als auch in dunklen Szenen lebendige Farben und feine Details für eine realistische Darstellung und eine natürliche Bildwiedergabe.

Das Display passt die Bildqualität mit Micro RGB Precision Color 100 an und erreicht 100 % des BT.2020-Farbraums. Es ist vom Verband der Elektrotechnik (VDE) für präzise Micro RGB Farbwiedergabe zertifiziert und erzeugt fein abgestimmte Farbtöne, die auf dem Bildschirm harmonisch aussehen. Das 130 Zoll Modell verfügt außerdem über die von Samsung entwickelte Glare Free Technologie, die Reflexionen reduziert und auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen für klare Farben und Kontraste sorgt.

Das Produkt unterstützt HDR10+ ADVANCED und Eclipsa Audio für eine hochwertige Bild- und Tonqualität sowie den Vision AI Companion (VAC) mit Suche in unterschiedlichen Sprachen, proaktiven Empfehlungen und Zugriff auf AI-Funktionen und Apps wie AI Football Mode Pro, AI Sound Controller Pro, Live Translate, Generative Wallpaper, Microsoft Copilot und Perplexity.