Samsung erweitert sein Micro RGB Line-up 2026 um neue Größen

Die neuen Samsung Micro RGB Modelle bieten beeindruckende Farbgenauigkeit und intelligente AI-Features in 55 bis 115 Zoll.

Samsung erweitert sein TV Line-up um weitere Premium-Geräte mit neuartiger Display-Technik: Nachdem bereits auf der IFA 2025 der Micro RGB TV in 115 Zoll enthüllt wurde, wird das komplette Micro RGB Line-up ab kommendem Jahr Modelle in 6 verschiedenen Größen zwischen 55 und 115 Zoll umfassen. Mit den Micro RGB TVs im Mittelpunkt des 2026er Fernsehportfolios läutet Samsung die nächste Entwicklungsstufe der Displaytechnik ein und markiert eine neue Ära immersiven Home Entertainments.



„Mit der neuesten Technologie von Samsung bietet unser Micro RGB Portfolio lebendige Farben und Bildschärfe, die Filme, Sportübertragungen und Fernsehsendungen noch ausdrucksstärker und fesselnder machen“, so Hun Lee , Executive Vice President des Geschäftsbereichs Visual Display (VD) bei Samsung Electronics. „Mit der Erweiterung des Sortiments für 2026 etablieren wir eine neue Premium-Kategorie mit Größen, die das gesamte Spektrum moderner Wohnräume abdecken und gleichzeitig unseren höchsten Bildstandards entsprechen.“

Hightech für verschiedene Bedürfnisse

Für viele Konsumenten ist der Wunsch nach exzellenter Bildqualität das überzeugendste Argument, auf ein Premium-TV-Modell umzusteigen. Ob als Mittelpunkt großer Wohnzimmer oder als platzsparender Premium-TV in kleineren Räumen – jedes Micro RGB Modell nutzt die fortschrittliche Display-Technik und bietet dadurch erstklassige Bildqualität für verschiedene Räume und Bedürfnisse.

Um möglichst vielen Menschen Home Entertainment der nächsten Generation zu ermöglichen, erweitert Samsung daher sein Micro RGB Portfolio: Aufbauend auf dem 2025 eingeführten 115-Zoll-Modell, das bereits auf der IFA 2025 für Aufsehen sorgte, wird es die Premium-TVs ab kommendem Jahr zusätzlich auch als 55-, 65-, 75-, 85- und 100-Zoll-Variante geben.



Premiere auf der CES 2026: Samsung präsentiert erstmals neue Micro RGB Modelle



Die neuen Micro RGB TVs präsentiert Samsung erstmals auf der CES 2026 und unterstreicht damit sein Engagement, hochmoderne Display-Technologie einer breiten Masse mit unterschiedlichen Bedürfnissen zugänglich zu machen. Die weltweit größte Tech-Messe findet vom 6. bis 9. Januar in Las Vegas statt.

Die neuen Modelle bieten fortschrittliche Funktionen und Verbesserungen, die das Home Entertainment in Bezug auf Farbbrillanz, Helligkeit und Schärfe, sowie moderner Ton-Qualität und AI-Technologie:

Die Micro RGB Technologie basiert auf roten, grünen und blauen Leuchtdioden. Die LEDs sind kleiner als 100 Mikrometer und können unabhängig voneinander leuchten. Das ermöglicht eine ultrapräzise Lichtsteuerung und eine verbesserte Farbgenauigkeit. Unterstützt wird die Hardware von modernen Softwarelösungen für die Bildverarbeitung, darunter 4K AI Upscaling Pro und AI Motion Enhancer Pro.² Sie optimieren die Helligkeit, glätten Bewegungen und sorgen für eine präzische Bilddarstellung in Echtzeit.

basiert auf roten, grünen und blauen Leuchtdioden. Die LEDs sind kleiner als 100 Mikrometer und können unabhängig voneinander leuchten. Das ermöglicht eine ultrapräzise Lichtsteuerung und eine verbesserte Farbgenauigkeit. Unterstützt wird die Hardware von modernen Softwarelösungen für die Bildverarbeitung, darunter 4K AI Upscaling Pro und AI Motion Enhancer Pro.² Sie optimieren die Helligkeit, glätten Bewegungen und sorgen für eine präzische Bilddarstellung in Echtzeit. Die Micro RGB AI Engine Pro ist mit einem hochmodernen AI-Chipsatz ausgestattet, der eine noch präzisere und realistischer Bilddarstellung ermöglicht. Micro RGB Color Booster Pro und Micro RGB HDR Pro unterstützen dieses lebendige, hyperrealistische Farberlebnis.³

ist mit einem hochmodernen AI-Chipsatz ausgestattet, der eine noch präzisere und realistischer Bilddarstellung ermöglicht. Micro RGB Color Booster Pro und Micro RGB HDR Pro unterstützen dieses lebendige, hyperrealistische Farberlebnis.³ Micro RGB Precision Color 100 ist eine vom Verband der Elektrotechnik (VDE) zertifizierte⁴ Technologie, die 100 % des BT.2020-Farbraums abdeckt. In den neuen Modellen erhält sie eine verbesserte Micro RGB Lichtquelle mit noch präziserer Ansteuerung der Farbhelligkeit. Das sorgt für noch realistischere Farbtöne und brillante Helligkeiten.

ist eine vom Verband der Elektrotechnik (VDE) zertifizierte⁴ Technologie, die 100 % des BT.2020-Farbraums abdeckt. In den neuen Modellen erhält sie eine verbesserte Micro RGB Lichtquelle mit noch präziserer Ansteuerung der Farbhelligkeit. Das sorgt für noch realistischere Farbtöne und brillante Helligkeiten. Der Vision AI Companion ⁵ von Samsung kombiniert die auf einem Large Language Model (LLM) basierende AI mit dem intelligenten Sprachassistenten Bixby. So können Nutzer*innen natürliche Dialoge mit der AI führen, interaktive Fragen stellen und erhalten proaktive Empfehlungen. Der Vision AI Companion greift dabei AI-Funktionen und Apps wie Live Translate⁶, Generative Wallpaper und Perplexity zu.

⁵ von Samsung kombiniert die auf einem Large Language Model (LLM) basierende AI mit dem intelligenten Sprachassistenten Bixby. So können Nutzer*innen natürliche Dialoge mit der AI führen, interaktive Fragen stellen und erhalten proaktive Empfehlungen. Der Vision AI Companion greift dabei AI-Funktionen und Apps wie Live Translate⁶, Generative Wallpaper und Perplexity zu. Die Glare Free-Technologie ⁷ reduziert Reflexionen, erhält dabei die Farben und den Kontrast und gewährleistet so ein optimales Seherlebnis bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.

⁷ reduziert Reflexionen, erhält dabei die Farben und den Kontrast und gewährleistet so ein optimales Seherlebnis bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Die neuen Micro RGB Modelle bieten verbesserte Audiofunktionen: Dolby Atmos® sorgt für multidimensionalen Klang, während Adaptive Sound Pro den Klang an den Raum anpasst. Für noch satteren Sound können über Q-Symphony die TV-Lautsprecher mit kompatiblen Samsung Geräten gekoppelt werden. Außerdem stattet Samsung alle TVs des Modelljahrs 2026 mit Eclipsa Audio aus, dem neuen Raumklangsystem für beeindruckendes 3D-Audio.

