Euronics will 2026 eine starke Marke mit Zukunftsplänen sein

Euronics setzt 2026 auf Kontinuität und zukunftsorientierte Weiterentwicklung.

Trotz der herausfordernden Konsumstimmung im Jahr 2025 blickt EURONICS optimistisch in das Jahr 2026. Mit der im Frühjahr 2025 vorgestellten Fünf-Jahres-Strategie GAME CHANGER 2030 entwickelt die Genossenschaft frischen Schwung. Gleichzeitig stärkt das neu formierte Vorstandstrio die Handlungsfähigkeit der Organisation.

Marktlage und Chancen

Das Marktumfeld der Consumer Electronics Branche blieb 2025 anspruchsvoll und wurde durch neue Marktteilnehmer zusätzlich dynamisiert. Der Blick nach vorne bleibt optimistisch: Trends hin zu mehr Qualität, Energieeffizienz und Langlebigkeit werden insbesondere für Anbieter wie EURONICS, die Beratung und Mehrwert in den Mittelpunkt stellen, neue Wachstumspotenziale eröffnen.

Weitere positive Impulse erwartet die Branche aus der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und dem Konsumverhalten. Die Belebung des Wohnungsbaus durch den Bau-Turbo der Bundesregierung dürfte das Geschäft mit Haushaltsgroßgeräten stützen. Haushaltskleingeräte bleiben trotz rückläufiger Prognosen wichtige Umsatz- und Innovationstreiber, die stationär als auch online für Frequenz und Sichtbarkeit sorgen. „Auch wir haben die schwache Konsumstimmung gespürt. Das gehört zur Wahrheit dazu. Aber wir schauen mit klarem Blick nach vorn, denn für 2026 ist der Handel zuversichtlich und wir hoffen auf eine Entspannung der aktuellen Situation im Handel“, so Benedict Kober , Sprecher des Vorstands der EURONICS Deutschland eG. „Nachfrageeffekte erwarten wir weiterhin durch das Supportende von Windows 10, die Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer sowie durch boomende Segmente wie E-Scooter, Petcare, Beauty oder Mothercare.“

In Verbindung mit der Multi-Channel-Strategie und den stetig wachsenden Meine EURONICS App-Nutzerzahlen, der starken regionalen Präsenz und der ausgeprägten Beratungskompetenz ist EURONICS gut positioniert, um die Marktchancen 2026 zu nutzen und die Rolle als kundennahe Handelskooperation weiter zu festigen.

Investitionen für einen starken Markenauftritt am POS

Mit dem Markenauftritt und der Weiterentwicklung der Marke EURONICS zeigt sich die Verbundgruppe sehr zufrieden. „Das Jahr 2025 hat gezeigt, dass unsere Positionierung als echter Lebensvereinfacher genau richtig ist. Als starker Partner ist EURONICS da, wo der Kunde uns braucht“, betont Vorstand Brendan Lenane . „Damit geht auch die Modernisierung unserer Standorte einher. Wir schaffen neu gedachte Ladenflächen, die begeistern und Produkt, Emotion, Beratung sowie Service perfekt verbinden. Mit jedem Umbau stärken wir nicht nur die Standorte, sondern auch die Markenidentität. Einheitliche CI und moderne Konzepte machen die Marke EURONICS bestens erlebbar, für Mitglieder und Kunden gleichermaßen.“ In Bezug auf Investitionspower ist die Verbundgruppe permanent aktiv. Im vergangenen Jahr fanden zahlreiche Umbauten bei EURONICS Mitgliedsbetrieben statt, um die steigenden Kundenbedürfnisse vor Ort optimal zu bedienen. Die Planung und Umsetzung erfolgt dabei Hand in Hand mit der Zentrale, immer unter der Berücksichtigung des Sortiments, den Begebenheiten vor Ort und individueller Wünsche.

Mitglieder im Fokus: Roadshow und KOOP zum Jahresstart



Das neue Jahr beginnt für die Verbundgruppe mit direktem Mitgliederkontakt. Das Managementteam aus Ditzingen macht sich im Januar auf den Weg zu vier Standorten im gesamten Bundesgebiet. Wichtige Infos für die Jahresplanung, aber auch der persönliche Austausch stehen hier im Fokus. Ende Februar wartet dann das nächste Highlight: Zum ersten Mal findet die gemeinsam mit expert ausgerichtete Rahmenveranstaltung KOOP vom 28. Februar bis 02. März 2026 am neuen Standort in Hannover statt. Albrecht Bauer , der seit Mitte September den Vorstand als CFO bei EURONICS Deutschland komplettiert, blickt optimistisch auf den EURONICS Kongress, der im Rahmen der KOOP stattfindet: „Meine ersten Wochen im Vorstand waren geprägt von einem intensiven Austausch und der Einarbeitung im Finanzressort. Ein herzliches Dankeschön an alle für die hervorragende Unterstützung und Zusammenarbeit, die mir einen so reibungslosen Start ermöglicht haben. Jetzt freue ich mich darauf, unseren Kongress im Februar erstmals als Teil des Vorstands aktiv mitzugestalten und gemeinsam – mit meinen Vorstandskollegen und dem gesamten Team – die Weichen für die weitere Entwicklung in 2026 zu stellen.“