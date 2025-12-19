LG liefert intenesiven Dolby-Atmos-Klang für zu Hause

Neue LG Sound Suite feiert auf der CES 2026 Premiere.

Auf der CES 2026 präsentiert LG mit der Sound Suite ein neues, modulares Soundsystem für daheim, das Nutzern beispiellose Flexibilität in der Raumgestaltung bietet. Herzstück ist die leistungsstarke H7 Soundbar. Sie ist die weltweit erste Soundbar mit Dolby Atmos FlexConnect und liefert immersiven Dolby-Atmos-Klang, der sich ohne komplizierte Einrichtung an jede Zimmeraufteilung anpasst.

LG Dolby-Atmos Sound-Suite mit zwei Front- und zwei Surround-Lautsprechern, Soundbar und Subwoofer.



Die neue LG Sound Suite ermöglicht es Kunden, ihr System rund um die Soundbar aus fünf zusätzlichen Komponenten individuell zusammenzustellen. Dazu gehören die kabellosen Surround-Lautsprecher M7 und M5 sowie der Subwoofer W7. Ob kompakter Wohnzimmer-Sound oder mächtiges Heimkino-Setup – mit der LG Sound Suite lässt sich mühelos ein indivduelles Setup realisieren. Von der einfachen Zwei-Satelliten-Anordnung bis zum leistungsstarken 13.1.7-Kanal-System für das ultimative Kinoerlebnis ist alles möglich. Maximal können bis zu vier Satelliten – M5, M7 oder eine Mischung aus beiden – und der Subwoofer W7 mit der Soundbar H7 verbunden werden.



Praktisch: Mit der H7 Soundbar als zentralem Gerät funktioniert die Kopplung per Dolby Atmos FlexConnect spielerisch leicht – und das mit jedem beliebigem Fernseher, da sie per HDMI mit dem TV verbunden wird. Alternativ werden Besitzer von LG TVs – konkret Geräte des Modelljahrs 2026 sowie ausgewählte 2025er LG OLED TVs nach einem Firmware-Update –die Satelliten M5 und M7 auch direkt mit ihrem TV verbinden und so dessen Klang unkompliziert um echten Surround-Sound erweitern können. So kommen Kunden in den Genuss eines überzeugenden Klangs, der jede Filmszene intensiver, jedes Musikstück lebensechter, jeden Bundesliga-Spieltag elektrisierender und jeden Serienmoment unvergesslicher macht.

LG Dolby-Atmos Sound-Suite bietet neben ausgezeichneten Klang auch ausgezeichnetes Design.

Flexibles Surround-Erlebnis für jeden Raum

Die LG Sound Suite beantwortet die steigende Nachfrage nach echtem Surround-Sound, die unter anderem dadurch befeuert wird, dass führende Plattformen Filme, Serien und Sportübertragungen inzwischen auch in Dolby Atmos und anderen fortschrittlichen Formaten anbieten. Um das Audio-Erlebnis rund um den TV weiter zu steigern, setzt LG auf die Funktion Sound Follow. Sie nutzt die Ultra-Wideband-Technologie (UWB), um den optimalen Hörbereich basierend auf der Position des Nutzers anzupassen. In Kombination mit Dolby Atmos FlexConnect wird so eine personalisierte Immersion hergestellt. Darüber hinaus analysiert Room Calibration Pro die akustischen Eigenschaften des Raums und wendet AI an, um den Klang für ein ausgewogenes, raumfüllendes Audioerlebnis zu optimieren. Dies sorgt in Kombination dafür, dass die Sound Suite ihrem Besitzer an jedem Sitzplatz besten Sound bietet.



Angetrieben wird die H7 Soundbar vom fortschrittlichsten Prozessor, den LG zu bieten hat – dem α11 (Alpha) Gen3 AI Prozessor. Dabei handelt es sich um denselben Chip, der auch LGs Flaggschiff-OLED-TVs antreibt. Der Prozessor nutzt Deep Learning und seine Neural Processing Unit, um Klang mit noch höherer Präzision zu erzeugen. Mit AI Sound Pro+ kann Stereo-Audio in mehrkanaligen Surround-Sound hochgemischt werden, während AI-gestützte Objekttrennung dafür sorgt, dass Stimmen, Musik und Soundeffekte klar und ausgewogen bleiben. Zudem passt das System den Klang je nach Inhaltstyp an, um über verschiedene Genres hinweg eine optimale Klangqualität zu gewährleisten.



Kooperation mit Peerless und Dolby zeigt Anspruch von LG

Jede Komponente der LG Sound Suite ist mit Lautsprechereinheiten von Peerless ausgestattet – einem Namen, der seit über einem Jahrhundert für exzellente Audiolösungen steht und für seine hochwertige Handwerkskunst in Premium-Lautsprechersystemen bekannt ist. Durch die Kombination von Dolby Atmos FlexConnect mit der akustischen Leistung der Peerless-Treiber läutet die LG Sound Suite eine neue Ära des immersiven Dolby-Atmos-Klangs ein.