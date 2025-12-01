2025 war für die IFA ein starkes Jahr

IFA Berlin blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück und setzt 2026 auf vielfältige Formate und starke Vernetzung.

Mit über 1.900 Ausstellern aus 49 Ländern, rund 220.000 Besuchern aus 140 Ländern und einer weltweiten medialen Reichweite von über 301 Milliarden, blickt die IFA Berlin auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Die Messe bestätigte auch in diesem Jahr einmal mehr ihre Rolle als führendes Event für Home- und Consumer-Tech und als Plattform, auf der Future-Tech, Austausch und Inspiration aufeinandertreffen.

„Die IFA 2025 war mehr als eine Tech-Messe – sie war ein globales Ereignis für Innovationskraft, Technologie, Gemeinschaft und Kultur. Wir haben gezeigt, dass Berlin weiterhin ein Ort für technologische Neuheiten und innovative Ideen ist, die unsere Zukunft gestalten. Der Blick nach vorn zeigt, die IFA 2026 wird diese Dynamik weitertragen: mit starken Partnern, publikumswirksamen Formaten und einem abwechslungsreichen Programm“, sagt Leif Lindner , CEO, IFA Management GmbH.



Ausblick auf die IFA 2026

Die IFA Berlin findet vom 4. bis 8. September 2026 auf dem Berliner Messegelände statt. Bereits jetzt haben führende internationale Marken ihre Teilnahme bestätigt. Die Wachstumssegmente Content Creation, Computing & Gaming, Wellbeing & Beauty Tech, Mobility sowie IFA Next rücken 2026 noch stärker in den Fokus. Diese Bereiche prägen zunehmend das Profil der Messe und spiegeln den Wandel der gesamten Branche wider.

Aufgrund des positiven Feedbacks von Ausstellern und Besuchern werden Special Features wie der Beauty Hub, der Creator Hub sowie die Outdoor Gardening & Cooking Zonen weiter ausgebaut. Auch der IFA Retail Leaders Summit geht in die zweite Runde und bringt internationale Handels- und Technologie-Experten zusammen, um die Zukunftsperspektiven des Handels zu diskutieren und gemeinsam zu gestalten.

Auch die IFA Moments werden 2026 wieder begeistern – besondere Kampagnen und Veranstaltungen, die über das gesamte Jahr hinweg Highlights setzen und die Verbindung von Technologie, Kultur und Lifestyle vertiefen sollen.

