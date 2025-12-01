LG ernennt neuen CEO und ordnet Konzernstruktur für 2026 neu

LG Electronics hat Lyu Jae-cheol zum neuen CEO ernannt.

Der bisherige Leiter der Home Appliance Solution (HS) Company übernimmt das Amt zum 1. Dezember und folgt damit auf William Cho . Lyu steht seit vielen Jahren für die internationale Ausrichtung von LG im Geschäft mit Haushaltsgeräten und soll die Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Konzerns stärken.



Lyu begann seine Laufbahn 1989 bei Goldstar (heute LG Electronics) und war lange in der Forschung und Entwicklung tätig. Seit 2021 führte er den HS-Bereich und trieb den Ausbau von B2B-Geschäften sowie Direktvertriebsmodellen voran.



Der bisherige CEO William Cho gibt die Position ab. Er setzte in seiner Amtszeit zentrale strategische Initiativen um, unter anderem die Weiterentwicklung des Konzerns hin zu einem Anbieter für vernetzte, smarte Lösungen („Smart Life Solution Company“).



Neue Struktur soll Entscheidungen beschleunigen

LG stellt gleichzeitig seine Organisation neu auf, um Entscheidungen schneller treffen und Geschäftsbereiche klarer ausrichten zu können. Die bestehende Struktur mit vier zentralen Sparten (Home Appliance Solution, Media Entertainment Solution, Vehicle Solution und Eco Solution) bleibt dabei bestehen. Parallel bündelt LG einzelne Funktionen und fokussiert Investitionen auf ausgewählte Wachstumsfelder. Dabei stehen die folgenden Maßnahmen im Fokus:

Home Appliance Solution (HS) Company : Aufbau eines internationalen B2B-Vertriebs für Einbaugeräte und gewerbliche Anwendungen sowie Gründung des HS Robotics Lab.

: Aufbau eines internationalen B2B-Vertriebs für Einbaugeräte und gewerbliche Anwendungen sowie Gründung des HS Robotics Lab. Media Entertainment Solution (MS) Company : Zusammenführung der TV- und IT-Bereiche zur neuen Display-Einheit; Ausbau des webOS-Werbegeschäfts.

: Zusammenführung der TV- und IT-Bereiche zur neuen Display-Einheit; Ausbau des webOS-Werbegeschäfts. Eco Solution (ES) Company : Neue Division für Anwendungen im Bereich Rechenzentrumskühlung, Lüftung und Energie; Start der ES M&A Division und der ES Overseas Sales Division, um lokalisierte End-to-End-Geschäftsaktivitäten im Ausland zu stärken.

: Neue Division für Anwendungen im Bereich Rechenzentrumskühlung, Lüftung und Energie; Start der ES M&A Division und der ES Overseas Sales Division, um lokalisierte End-to-End-Geschäftsaktivitäten im Ausland zu stärken. Chief Technology Office : Gründung eines HS Advanced Research Lab zur Stärkung grundlegender technologischer Wettbewerbsfähigkeit; Einführung des Next-Generation Computing Lab, das Führungsstärke in Quantencomputing und verteilter Rechentechnologie sowie Sicherheitslösungen der nächsten Generation stärken soll.

: Gründung eines HS Advanced Research Lab zur Stärkung grundlegender technologischer Wettbewerbsfähigkeit; Einführung des Next-Generation Computing Lab, das Führungsstärke in Quantencomputing und verteilter Rechentechnologie sowie Sicherheitslösungen der nächsten Generation stärken soll. Unternehmensweite KI-Transformation: Das neue AX Center soll die KI-Adaption beschleunigen, operative Effizienz steigern, die F&E vorantreiben und die Fähigkeiten der Mitarbeitenden stärken.

Die strukturellen Änderungen gelten ab 1. Dezember 2025, Beförderungen ab 1. Januar 2026.