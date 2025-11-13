Olympische Momente feiern mit dem TCL NXTVISION A300

Die Fernseher der TCL NXTVISION A300-Serie verfügen über eine ultraschlanke kabellose Soundbar und einen Subwoofer, die in Zusammenarbeit mit Bang & Olufsen entwickelt wurden

Als offizieller weltweiter Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele in den Kategorien Heimkino- und Haushaltsgeräte sowie als offizieller TV-Partner macht es TCL mit den Fernsehern der Serie TCL NXTVISION A300 noch einfacher, sich als Teil des Geschehens zu fühlen.

Der NXTVISION-Fernseher wurde entwickelt, um mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz für gestochen scharfe Bilder bei schnellen Bewegungsszenen zu sorgen und dabei mit einem beeindruckenden Sound von Bang & Olufsen eine lebendige Atmosphäre zu liefern. Kombiniert mit einem eleganten Design fühlt man sich wie auf einem Platz in der ersten Reihe im Stadion.

Der große Bildschirm für große Momente

Die TCL NXTVISION A300 Serie verfügt über ein leistungsstarkes QLED-Display, das jedes Ereignis, vom Eiskunstlauf bis zum Skispringen, näher und persönlicher erscheinen lässt. Sein matter, entspiegelter Bildschirm verhindert auch bei Tageslicht Blendungen, sodass die Zuschauer jede Drehung und jede Ziellinie klar erkennen können.

Mit seinem beweglichen Bodenständer und der bündigen Wandhalterung ist der NXTVISION-Fernseher vollständig tragbar und sorgt für maximale Flexibilität, sodass Sie die Olympischen Winterspiele überall in Ihrem Zuhause genießen können. Dank anpassbarer Magnetrahmen lassen sich Farben und Oberflächen ganz einfach an die saisonale Einrichtung oder Stimmung anpassen, sodass der Fernseher auch während der Sportsaison zu einem Designelement wird, das zu jeder Wohnästhetik passt.

Die Fernseher der TCL NXTVISION A300-Serie verfügen außerdem über eine ultraschlanke kabellose Soundbar und einen Subwoofer, die in Zusammenarbeit mit Bang & Olufsen entwickelt wurden und für einen puren Klang sorgen. Die Einrichtung ist einfach und übersichtlich, sodass Sie einen beeindruckenden Klang genießen können, ohne sich um die Verkabelung kümmern zu müssen.

Im Black November ab 629 Euro

Mit besonders attraktiven Angeboten positioniert sich die NXTVISION A300-Serie im Rahmen des Black November als Top-Deal des Jahres. Die dazugehörige Black-Friday-Kampagne läuft vom 18. November bis zum 1. Dezember 2025 und bietet erhebliche Preisvorteile für alle Modelle der Reihe. Das preisgünstigste Modell, der 55A300W, wird auf Amazon von 899 Euro auf 629 Euro reduziert. Wer die Olympischen Winterspiele auf einem noch größeren Bildschirm verfolgen will, kann mit dem 65A300W für 799 Euro oder dem 75A300W für 1079 Euro zu möglichst günstigen Konditionen zuschlagen. Gerade die 65-Zoll-Variante wird mit einer Rabattierung von 33% zum Schnäppchen. Weitere Informationen gibt es hier.

Auch die A300 Pro Reihe ist im Black November in den Größen 55-, 65- und 75-Zoll ermäßigt zu haben und bietet mit Preisnachlässen von bis zu 400 Euro besonders attraktive Deals.

www.tcl.com