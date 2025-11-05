TCL startet mit starken Angeboten in den Black November

TCL begleitet die umsatzstärkste Zeit des Jahres mit bis zu 47 Prozent Rabatt auf eine Reihe besonders leistungsstarker Geräte

Der einstige Schnäppchentag Black Friday hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Black November entwickelt, in dem Händler über den gesamten Monat hinweg attraktive Angebote präsentieren.

Besonders im Elektronikbereich nutzen viele Marken die verlängerte Rabattphase, um Konsumentinnen und Konsumenten mit frühzeitigen Deals zu erreichen – so auch TCL. TCL begleitete die umsatzstärkste Zeit des Jahres mit bis zu 47 Prozent Rabatt auf eine Reihe besonders leistungsstarker Geräte. Im Fokus stehen dabei vor allem die QD-Mini LED Modelle, die mit innovativer Displaytechnologie, hoher Energieeffizienz und beeindruckender Bildqualität überzeugen.

QD-Mini LED Technologie: Präzision, Helligkeit und Farbtreue

TCL setzt bei seinen aktuellen TV-Serien auf QD-Mini LED Technologie – eine Weiterentwicklung klassischer LED-Hintergrundbeleuchtung. Winzige Leuchtdioden ermöglichen hier eine präzise Steuerung von hellen und dunklen Bildbereichen. Das Ergebnis: verbesserter Kontrast, fein abgestufte Helligkeit und eine gleichmäßig ausgeleuchtete Darstellung. In Kombination mit Quantum-Dot-Filtern erzielen die Geräte eine besonders große Farbraumabdeckung und realistische HDR-Wiedergabe. So entstehen Bilder mit satten Farben, tiefem Schwarz und beeindruckender Dynamik – ideal für Heimkino-Enthusiasten und anspruchsvolle Gamer.

Leistung trifft Design: Die Q6C QD-Mini LED Serie

Die Q6C QD-Mini LED Serie wurde speziell für den Einsatz im Wohnzimmer konzipiert. Schlank im Design, stark in der Leistung: Sie bietet hohen Kontrast, lebendige Farben und klare Bilddarstellung – ergänzt durch Dolby Vision, Dolby Atmos und das intuitive Google-TV-System mit Sprachsteuerung. Das QD-Mini LED Panel mit 180 lokalen Dimmzonen, 1.000 Nits Spitzenhelligkeit und 93 % DCI-P3-Farbraumabdeckung sorgt für eine beeindruckende HDR-Leistung. Mit einer Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz in UHD und 288 Hz in Full HD ist das Modell besonders für Gamer interessant. Dank integriertem Google TV wird der Q6C zum vielseitigen Entertainment-Center – sowohl für Spiele als auch für Streaming. Ein Highlight der Serie ist das Top-Modell TCL 98Q6C mit 98 Zoll (2,5 Meter) Bilddiagonale. Es bietet ein beeindruckendes Heimkinoerlebnis und ist im Black November ab 1.699 Euro erhältlich.

Q7C- und C7K-Serie im Black November ab 539 Euro

Auch im Mittelsegment überzeugt TCL in diesem Jahr mit einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis und attraktiven Black-Friday-Deals. Die Modelle der Q7C-Serie kombinieren fortschrittliche Premium QD-Mini LED Technologie mit 144 Hz Bildwiederholrate, Dolby Vision, Dolby Atmos und Google TV. So bieten sie kontrastreiche Bilder, flüssige Bewegungen und intuitive Bedienung – ideal für Film- und Serienfans ebenso wie für Gamer. Zum Black Friday sind die Geräte zu besonders attraktiven Preisen erhältlich: der 75Q7C ab 949 Euro, der 65Q7C ab 679 Euro und der 55Q7C ab 539 Euro.

Die im Vergleich zum Q7C noch einmal verbesserte C7K Serie, macht mit Rabattierungen von bis zu 30% und Preisnachlässen bis zu 600 Euro auf sich aufmerksam.

Wer Wert auf noch mehr Helligkeit, präzisere Steuerung und maximale Gaming-Leistung legt, findet mit dem TCL Q8C das passende Modell. Mit bis zu 4.000 einzeln gesteuerten LED-Zonen, überragendem Kontrast und brillanter HDR-Wiedergabe ist der 98Q8C zu einem Preisnachlass von 1.700 Euro erhältlich.

Etwas kleinere Geräte, zu günstigeren Konditionen, gibt es in der Q8C-Serie beispielsweise mit dem 65Q8C und einer 31-prozentigen Ermäßigung im Angebot.

QLED-TVs ab 248 Euro: Die Deals der Serien P7K und P8K

Wer auf smarte Ausstattung und starke Farben zum günstigeren Preis setzt, findet in der P7K-Serie eine überzeugende Alternative. Die QLED-Fernseher punkten mit 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos und dem Google TV-Betriebssystem, das Zugang zu allen wichtigen Streaming-Diensten bietet. Die Black-November-Angebote von MediaMarkt/Saturn umfassen die P7K-Modelle in den Größen 43-, 55-, 65- und 75-Zoll und überzeugen mit Rabatten von bis zu 40%.

Kinoähnliches Entertainment liefern die Big Screen TVs der T8C- und der baugleichen P8K-Serie. Durch QLED-Panel und 4K HDR PRO-Auflösung liefern die Fernseher lebendige Farben und tiefe Schwarzwerte. Zusätzlich unterstützt die Bildwiederholfrequenz von 144 Hz eine flüssige Darstellung. Und das Ganze zu fairen Konditionen: Amazon bietet zum Black Friday den 98T8C mit 25% Rabatt für nur 1.499 Euro an. Ähnlich preiswert wird es bei MediaMarkt/Saturn, die den 85P8K mit einem Preisnachlass von 500 Euro stark reduzieren.

Geld sparen und Erlebnisse gewinnen

Als Partner der Olympischen Spiele und des Team Deutschland startet TCL parallel zu den Black Friday Deals eine einmalige Aktion: Zum Start des 100-Tage-Countdowns bis zu den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina geht das Olympia-Gewinnspiel „Gewinne deine Reise nach Cortina“ los.

Wer zwischen dem 29. Oktober 2025 und dem 18. Januar 2026 ein TCL Produkt aus den Kategorien TV, Soundbar oder Monitor erwirbt, hat die Chance, eine Reise nach Cortina zu gewinnen und live dabei zu sein, wenn die Team D-Athletinnen und -Athleten auf Medaillenjagd gehen. Die Gewinnerinnen und Gewinner erleben die Spiele hautnah und feiern die olympische Stimmung in der Team Deutschland Fan Zone.

www.tcl.com/de/de