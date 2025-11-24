Samsung Multi-Screen Bundle Promo zum Jahresende 2025

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, aber die letzten Wochen von 2025 haben es nochmal in sich! Samsung startet pünktlich zur traditionell umsatzstärksten Zeit des Jahres eine neue Promo-Aktion.

Wer sich selbst oder seine Liebsten mit einem TV im Supersize-Format ab 75 Zoll beschenken möchte, bekommt von Samsung ein Galaxy S25 FE oder Galaxy Tab A11 und bis zu 12 Monate WOW on top dazu. Und so einfach geht’s: Zwischen dem 17. November 2025 und dem 11. Januar 2026 im Einzelhandel oder ab dem 8. Dezember 2025 bis 11. Januar 2026 im Samsung eStore einen Samsung Aktions-TV kaufen und bis 1. Februar 2026 online unter samsung.de/allesdeins registrieren, um die Zugabe zu erhalten.

Hochwertiges Entertainment auf 75 Zoll und mehr

Wer für die kalte Jahreszeit jede Menge gemütliche Filmabende, intensives Binge Watching und ausgedehnte Gaming Sessions geplant hat, findet in den Samsung Neo QLED 4K und 8K sowie OLED TVs ein Perfect Match.

Der Samsung S95F überzeugt mit scharfer und flüssiger 4K-Bildqualität, brillanten Farben und tiefem Schwarz, das der Verband der Elektrotechnik (VDE) als „Real Black“ zertifiziert hat . Gamern bieten Motion Xcelerator 165Hz, AMD FreeSync Premium Pro und die NVIDIA G-Sync Kompatibilität intensives und flüssiges Gameplay. Besonderen Komfort versprechen der AI Auto Game Mode, der die Art von Game erkennt und die Bild- und Toneinstellungen entsprechend automatisch anpasst sowie die Glare Free Technologie, die störende Spiegelungen reduziert, für kontrastreiche und farbintensive Bilder auch bei intensiver Sonneneinstrahlung.

Die Qualität des aktuell besten OLEDs von Samsung überzeugt auch in renommierten Testlaboren. Während die Chip-Redaktion „exorbitant starke Bildwerte“ und die „ausgezeichnete Entspiegelung“ lobt, attestiert die Computer Bild, dass ein Fernseher aktuell kaum besser ausfallen kann als der S95F, und bewertet das Modell mit einer Testnote von 1,1 (Sehr gut).

Wem die 4K-Auflösung des S95F nicht ausreicht, der kommt mit den Modellen der Neo QLED 8K Produktreihe auf seine Kosten. So liefert der Samsung QN900F, der von Satvision als „sensationeller 8K Neo QLED-TV“ gelobt wird und von der Connect-Redaktion dank jeder Menge Detailreichtum die Note „Überragend“ erhielt, lebensnahe Farben, satte Kontraste und präzise Helligkeitsabstufungen in annähernd nativer 8K-Auflösung. Möglich macht das der Neural Quantum 8K AI Gen2 Prozessor mit 256 neuronalen AI-Netzwerken. Auf 75 oder sogar 85 Zoll sorgen die Features von Samsung Vision AI Companion wie der Real Depth Enhancer Pro, 8K AI Upscaling und Motion Enhancer Pro für ein immersives Fernseherlebnis, das seinesgleichen sucht. Die leistungsstarke AI sorgt aber nicht nur für bestmögliche Bild- und Sound-Qualität, sondern bringt auch spürbar mehr Komfort in den Alltag.

Der Vision AI Companion antwortet nicht nur auf Befehle, sondern kann in natürlichen Dialogen gezielt Informationen, passende Empfehlungen und relevantes Hintergrundwissen liefern. Das Licht in der Küche brennt noch, aber der Film hat bereits angefangen? Eine kurze Anweisung und AI übernimmt. Die neue Serie weckt größeres Interesse an einem bestimmten Thema? Einfach fragen und der Vision AI Companion macht passende Empfehlungen für ähnliche Inhalte – von ähnlichen Serien und Filmen bis zu Dokus zum Thema und weiterführenden Hintergrundinformationen. Auch interessante Fakten über Lieblingsschauspieler oder Empfehlungen für interessante Ausflugsziele im nächsten Familienurlaub stellt der Vision AI Companion zur Verfügung.

Sorgenfreies Entertainment dank Samsung Knox

Samsung Knox bietet modernen Schutz und nahtlose Integration für mehr Sicherheit, Komfort und digitale Freiheit im Heimkino. Für alle smarten TVs bietet Samsung 7 Jahre lang ein kostenloses One-UI-Tizen-OS-Upgrade ab globaler Markteinführung. Damit bleiben die Geräte auf dem aktuellen Stand – mit neuen Funktionen, optimierter Performance und verbesserter Sicherheit. Zudem sind die Samsung Smart-TVs der Modellreihen des Jahres 2025 vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) mit dem IT-Sicherheitskennzeichen gekennzeichnet. Das IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ist ein offizielles Label, das Nutzern prominent über die IT-Sicherheit eines digitalen Produkts informiert und zeigt, dass die Anforderungen der europäischen Sicherheitsstandards für smarte Verbrauchergeräte (ETSI EN 303 645, BSI TR-03173) durch Samsung geprüft wurden und für die Dauer des Kennzeichens eingehalten werden.

Großartiger Streamingcontent – zuhause und unterwegs!

Ob aktuelle Blockbuster, kultige Krimireihen, Reality-Shows oder packender Live-Sport – wer einen Aktions-TV von Samsung kauft, bekommt nicht nur das Samsung Galaxy S25 FE oder das Galaxy Tab A11 on top, sondern sichert sich auch noch ein weitreichendes Streaming-Angebot vielfältiger Partner. Ein besonderes Highlight: Durch das WOW Premium Paket gehört auch der allabendliche Streit um die Fernbedienung der Vergangenheit an, denn das gesamte Streamingangebot kann auf 2 Screens gleichzeitig genossen werden. Dazu gehört der gesamte Live-Sport von Sky Sport – darunter alle Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga und die komplette 2. Bundesliga, mit Sky Original-Konferenz live und in voller Länge sowie den Bundesliga-Sonntagsspielen direkt nach Abpfiff auf Abruf. Ebenfalls enthalten sind alle Spiele der Premier League und des DFB-Pokals, Formel 1, Tennis und vieles mehr. Auch abseits des Sports überzeugt WOW mit preisgekrönten Serien, Filmen und exklusiven Highlights.

Aktionsteilnehmer kommen nicht nur zuhause in den Genuss von großartigem Streaming-Content, sondern können diesen auch einfach mitnehmen. Auf dem hellen 8,7“ großen Display des Samsung Galaxy Tab A11 verpassen Nutzer kein Tor ihrer Lieblingsmannschaft mehr. Dank des ausdauernden Akkus sind lange Matches kein Problem. Vor allem auf längeren Reisen macht sich auch das Samsung Galaxy S25 FE bezahlt. Mit einer Dicke von nur 7,4 mm und einem Gewicht von 190 Gramm ist es ein toller Binge Watching Buddy auf jeder noch so langen Reise.

So funktioniert’s

Einfach im Aktionszeitraum zwischen dem 17. November 2025 und dem 11. Januar 2026 im Einzelhandel oder ab dem 8. Dezember 2025 bis zum 11. Januar 2026 im Samsung Online Shop kaufen und anschließend bis zum 1. Februar unter samsung.de/allesdeins registrieren, um ein Samsung Galaxy S25FE oder ein Galaxy Tab A11 als Zugabe zugesandt zu bekommen.

