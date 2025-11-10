Coolblue eröffnet Store in Hannover

Coolblue verspricht Elektronik zum Anfassen in der Innenstadt von Hannover.

Der neue Store bietet ein Einkaufserlebnis, das digitale Services mit persönlicher Beratung von Experten kombiniert. Auf 1.274 Quadratmetern verteilen sich acht Produktwelten – von Smartphones, Laptops und Fernsehern über Audio und Gaming bis hin zu Haushaltsgroßgeräten. In jeder Kategorie unterstützen Beratungselemente sowie geschulte Fachberaterinnen und -berater bei der Auswahl des individuell passenden Produkts. Ergänzend erleichtern digitale Funktionen wie QR-Code-basierte Produktvergleiche oder Virtual-Reality-Anwendungen zur räumlichen Visualisierung von Produkten in den eigenen vier Wänden die Entscheidungsfindung. Der In-Store-Modus der Coolblue App meldet Kunden mit Termin automatisch an – für eine reibungslose Beratung ohne Wartezeit. Alternativ bietet eine Willkommenssäule am Eingang die Möglichkeit, sich unkompliziert zur Beratung oder zur Abholung online bestellter Ware anzumelden. Für eine angenehme Einkaufsatmosphäre ist ebenfalls gesorgt – inklusive kostenfreiem Kaffee und Tee sowie einer Spielecke mit Bausteinen für die kleinen Gäste.