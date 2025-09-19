Hisense präsentiert Next-Gen Home Cinema mit Trichroma Laser Technologie

Der L9Q ist von Pantone zertifiziert, gibt 99% der Pantone-Farben sowie Hauttöne naturgetreu wieder und liefert somit eine unübertroffene Farbtreue

Mit einer Projektionsgröße von 80 bis 200 Zoll bietet der L9Q beste Voraussetzungen für immersive Unterhaltung – egal ob Blockbuster, Sport-Action oder Gaming-Session. Dank der freiwählbaren Zoll-Größe und dem geringen Projektionsverhältnis von nur 0,18 lässt sich jeder Raum mühelos in ein persönliches Heimkino verwandeln.

Selbst in hellen Räumen sorgen die 5000 ANSI-Lumen und das Konstrastverhältnis von 5000:1 für lebendige Bilder mit tiefen Schwarztönen und gestochen scharfen Details. Mit 4K Ultra HD Auflösung, der Unterstützung aller aktuellen HDR-Formate, einschließlich Dolby Vision und IMAX Enhanced wird jedes Bild mit kinoreifer Intensität zum Leben erweckt. In puncto Farbgenauigkeit bringt Hisense seine TriChoma RGB-Laser-Engine ins Spiel. Drei separate Lichtquellen in Rot, Grün und Blau ermöglichen eine hervorragende Wide Color Gamut-Leistung mit 110% des BT.2020-Farbraums. Das Ergebnis sind brillante Farben, die sich mit herkömmlichen TV-Technologien nicht erzielen lassen. Noch besser: Der L9Q ist von Pantone zertifiziert, gibt 99% der Pantone-Farben sowie Hauttöne naturgetreu wieder und liefert somit eine unübertroffene Farbtreue. Für Langlebigkeit sorgt die Premium X-Fusion Technologie, die über 25.000 Stunden Filmvergnügen gewährleistet, ohne dass die Lichtquelle ausgetauscht werden muss.

Premium Soundqualität in Kooperation mit Devialet

Auch bei der Audio-Ausstattung überlässt Hisense nichts dem Zufall: In Zusammenarbeit mit den Sound-Experten von Devialet wurde die Hard- und Software des L9Q optimiert, um exzellenten Klang auf Niveau der Opéra National de Paris zu erzielen. Das 6.2.2-Soundsystem (116 Watt) mit 10 präzise abgestimmten Lautsprechern, darunter zwei Subwoofer und nach oben gerichtete Kanäle, liefert einen satten, mehrdimensionalen Klang, der für kinoreife Darstellung präzisionsgefertigt wurde. Mittels zusätzlicher Dolby Atmos Unterstützung wird ein herausragendes audiovisuelles Erlebnis geboten.

Ausgezeichnetes Design

Dieser besondere Anspruch zeigt sich ebenso im Design des Projektors, dessen Form vom kreisförmigem Aufbau weltberühmter Opern- und Theaterhäuser inspiriert wurde. Gewölbte Mesh-Öffnungen sorgen für ein dreidimensionales Klangdesign, das das Heimkinoerlebnis in Form und Funktion auf ein neues Level bringt. Nicht ohne Grund wurde der L9Q bereits mit dem renommierten Red Dot und dem iF Design Award ausgezeichnet.

Vielseitig und intuitiv bedienbar

Hisense stattet das neue Laser TV Flagschiff mit der aktuellen VIDAA Version 9 aus und ermöglicht so eine besonders intuitive Bedienung, inklusive zahlreicher Smart-TV-Funktionen, sowie direktem Zugang zu beliebten Streaming-Diensten wie Netflix, Prime Video und Disney+. Der Empfang des linearen TV-Programms ist durch den integrierten Triple Tuner sichergestellt.

Navigiert wird mit der intelligenten Solarfernbedienung oder bequem per Sprachsteuerung via Alexa Built In oder VIDAA Voice. Besonders praktisch: die Share to Funktion, mit der Inhalte vom Handy oder anderen mobilen Geräten spielend leicht auf der großen Leinwand geteilt werden. Dabei werden unter anderem Airplay2 und Apple Homekit unterstützt. Darüber hinaus ist der L9Q mit 4x HDMI-Anschlüssen und 2x USB-Anschlüssen ausgestattet, um zum Beispiel Spielekonsolen, Lautsprechersysteme und vieles mehr zu verbinden. Dank eines zusätzlichen Kopfhöreranschluss kann man die Lautstärke voll aufdrehen, ohne Mitbewohner und Nachbarn zu stören.

Der L9Q ist ab sofort zum UVP von 4.999 Euro erhältlich.

Eine Leinwand ist nicht im Lieferumfang nicht enthalten, sondern kann separat erworben und individuell auf den Einsatzort abgestimmt werden.

