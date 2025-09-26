Samsung Art Store präsentiert exklusive Vogue-Kollektion

Für alle Fashionistas, Trendsetter und Mode-Interessierte ist sie eines der wichtigsten Medien: Die Vogue. Nun setzt Samsung ihr im Art Store ein Denkmal.

Mit der Vogue-Kollektion feiert Samsung die weltbekannte Modezeitschrift und gibt den Nutzern des Art Stores die Möglichkeit, ikonische Momente aus über 100 Jahren Kunst, Kultur, Mode und Fotografie ins eigene Zuhause zu holen. Die exklusive Kollektion umfasst 20 ikonische Kunstwerke, die Kunstliebhaber*innen ab sofort im Samsung Art Store zur Verfügung stehen.

Seit ihrer ersten Ausgabe im Jahr 1892 hat sich die Vogue als eine der weltweit führenden Stimmen in der Modewelt etabliert und beeindruckt nach wie vor in Sachen Kreativität, Stil und kulturelle Relevanz. Die Vogue-Kollektion im Samsung Art Store ist eine Hommage an das bedeutende Erbe herausragender Kunstwerke und Fotografien und umfasst bedeutsame Momente der Vogue – von ikonischen Covern bis hin zu unvergesslichen Modefotografien.

Haute Couture als visueller Hochgenuss

Die Vogue-Kollektion im Samsung Art Store verwandelt das Wohnzimmer in eine kuratierte Galerie voller eleganter Haute Couture. Die Kunstwerke wurden von den Kuratoren der Vogue und Daria Greene, Global Head of Content & Curation bei Samsung, aus den mehr als 400.000 Werke umfassenden Vogue-Archiven handverlesen. Das Ziel: Den Nutzern des Samsung Art Stores noch mehr herausragende Kunstwerke zugänglich zu machen und den Kunstgenuss im eigenen Zuhause weiter zu steigern.

„Modefotografie war schon immer mehr als nur Kleidung. Es geht darum, Fantasie, Identität und Kultur einzufangen“, sagt Kyle Menges, Director of Business Development bei Samsung. „Durch die Aufnahme von Vogue in den Samsung Art Store können Fans von Mode und Kunst diese Bilder zu Hause erleben – neu interpretiert als zeitlose Kunst.“

Die Partnerschaft mit der Vogue ergänzt die wachsende Sammlung des Samsung Art Store, die bereits über 4.000 Kunstwerke aus mehr als 115 Ländern umfasst, und spiegelt das kontinuierliche Engagement von Samsung wider, Kunst im privaten Umfeld erlebbar zu machen.

Der Samsung Art Store setzt auf exklusive Partnerschaften für moderne und zeitgenössische Kunstwerke, die das Publikum auf der ganzen Welt begeistern. Von renommierten europäischen Malern des 19. Jahrhunderts wie Vincent van Gogh, Pierre-Auguste Renoir und Claude Monet bis hin zu zeitgenössischen Ikonen wie Salvador Dalí, Jean-Michel Basquiat und Keith Haring sowie weltbekannten Partnern wie der Art Basel, dem MoMA und dem Metropolitan Museum of Art – der umfangreiche Katalog des Samsung Art Store ermöglicht es dessen Nutzern, eine bemerkenswerte Sammlung von Kunstwerken zu entdecken.

Exklusive Kunstwerke auf Samsung-Fernsehern

Der Samsung Art Store ist auf diversen Modellen des diesjährigen TV Line-Ups verfügbar und macht Kunstwerke von weltweit führenden Künstlern, Museen und Galerien auch zu Hause zugänglich. Dazu gehören auch die Lifestyle-TVs The Frame und The Frame Pro.

The Frame Pro ist der bislang fortschrittlichste Lifestyle-TV von Samsung und bietet ein verbessertes Neo QLED-Display für leuchtende Farben, scharfe Kontraste und tiefe Schwarztöne. Darüber hinaus sorgt die Glare Free Technologie4 für eine entspiegelte, matte Oberfläche, die Kunstwerke nahezu naturgetreu wiedergibt. Die Wireless One Connect Box5 ermöglicht eine unterbrechungsfreie kabellose Installation bis zu einer Entfernung von 10 Metern, wodurch der galerieähnliche Charakter des Fernsehers seine Wirkung entfalten kann. Abgerundet wird der Frame Pro durch ein vollständig anpassbares Design – vom Rahmen bis zur Bildschirmgröße – das sich in jede Einrichtung einfügt.

Samsung hat den Art Store in diesem Jahr auch auf die Serien Neo QLED 8K, Neo QLED 4K und QLED ausgeweitet. Dadurch haben noch mehr Nutzer die Möglichkeit, herausragende Kunst in ihren eigenen vier Wänden zu genießen.

