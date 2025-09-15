TCL präsentiert seine neuen Mini-LED Fernseher

Auf der IFA 2025 zeigte TCL eine neue Ära der Display-Innovatio. Im Mittelpunkt steht die TSR AiPQ-Bildqualitäts-Engine von TCL, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz Kontrast, Farbe und Klarheit an das Fernsehprogramm und die Raumbeleuchtung anpasst.

Diese KI-Engine arbeitet zur Hintergrundbeleuchtung mit dem Mini-LED-System und der optischen Technologie von TCL zusammen, um in Echtzeit und automatisch die Helligkeit zu steuern. Sie treibt das neue CrystGlow WHVA-Panel von TCL an, das einen tieferen Kontrast und einen größeren Betrachtungswinkel bietet, sodass Farben lebendig und Details scharf bleiben.

Kinoähnliches Home Entertainment

Der TCL 115 Zoll X955 aus der Max-Serie ist der weltweit größte QD-Mini-LED-Fernseher. Ausgestattet mit über 20.000 lokalen Dimmzonenund QLED Pro-Technologie, liefert er selbst in sonnendurchfluteten Räumen tiefes Schwarz, präzise Glanzlichter und lebendige Farben. Die Dolby Vision IQ-Unterstützungsorgt für eine adaptive HDR-Leistung, während das integrierte 6.2.2-Kanal-ONKYO-Lautsprechersystem mit Dolby Atmos einen noch realistischeren Klang erzeugt. Dank seines verstellbaren Standfußes und der mitgelieferten, schlanken Wandhalterung passt er sich an eine Vielzahl von Wohnräumen an.

Die Flaggschiff-QD-Mini LED Modellserie X11K wurde von TCL für Heimkino-Enthusiasten entwickelt. Der 98-Zoll-Fernseher X11K verfügt über die fortschrittliche Mini-LED Hintergrundbeleuchtung von TCL mit über 14.000 Dimmzonen und einer Spitzenhelligkeit von 6.500 Nits. Der Fernseher wurde in Zusammenarbeit mit den Akustikingenieuren von Bang & Olufsen entwickelt und verfügt über eine maßgeschneiderte Audioabstimmung für kinoreife Tiefe. Das Ergebnis ist ein raumfüllender Klang für ein maximales Hörerlebnis, ohne dass ein externes System erforderlich ist.

Der TCL X11H QD-Mini LED Fernseher ist in den Größen 85 Zoll und 98 Zoll erhältlich und bietet dank eines proprietären Algorithmus eine gleichmäßige Helligkeit und präzise Farben für Wohnräume mit offener, natürlich beleuchteter Umgebung. Das Audiosystem von Bang & Olufsen erzeugt einen kraftvollen Klang, der jede Szene untermalt und mit dem gleichen technischen Know-how entwickelt wurde wie die legendären Lautsprecher des dänischen Herstellers. Mit Google TV sind intelligente Empfehlungen und Streaming-Zugriff nur einen Sprachbefehl entfernt.

Für alle, die ihr tägliches Fernseherlebnis verbessern möchten, bieten die QD-Mini LED Fernseher der C-Serie 2025 von TCL innovative Funktionen zu einem erschwinglichen Preis.

Der C9K ist das Spitzenmodell der C-Serie von TCL. Mit präzisem Local Dimming, QD-Mini-LED-Technologie und extrem hohem Kontrast liefert er tiefe Schwarztöne und strahlende Highlights. Dank Dolby Vision- und HDR10+-Unterstützung wirken die Szenen wie im Kino, während die zusätzliche AI Picture Pro-Technologie von TCL dafür sorgt, dass jede Szene für das bestmögliche Fernseherlebnis optimiert wird. Mit dem integrierten Audio von Bang & Olufsen genießen Nutzer einen klaren Klang, der das Heimkinoerlebnis abrundet.

Für Sportfans und Liebhaber von Actionfilmen sorgt der C7K mit einer nativen Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und Motion Clarity-Technologie für scharfe Bilder bei schnellen Bewegungen. Er unterstützt mehrere HDR-Formate und verfügt über integriertes Dolby Atmos für einen breiten Klangraum. Der Game Master-Modus sorgt für flüssigere Übergänge zwischen Gaming und Standardwiedergabe. Ausgewählte Modelle der Serie profitieren außerdem von der akustischen Abstimmung durch Bang & Olufsen für zusätzliche Tiefe.

Der C6K wurde für den Einsatz im Wohnzimmer konzipiert und bietet Mini-LED-Technologie zu einem erschwinglichen Preis. Er zeigt gleichmäßigen Kontrast, lebendige Farben und ein stilvolles Design, das sich überall einfügt. Dolby Vision, Dolby Atmos und die intuitive Google TV-Oberfläche von TCL machen ihn zu einer vielseitigen Wahl für Familien oder Erstkäufer von Mini-LED-Geräten.

