Samsung integriert Microsoft Copilot in 2025er TVs und Smart Monitore

Mit dieser Partnerschaft baut Samsung das Spektrum an personalisierten, intelligenten Funktionen auf Samsung Bildschirmen weiter aus und geht damit den nächsten Entwicklungsschritt für Vision AI.

Mit der Integration von Copilot in TV oder Monitor können Nutzer Microsofts leistungsstarken AI-Begleiter ganz einfach per Sprachbefehl oder Knopfdruck über die Fernbedienung aktivieren, egal ob für schnelle Suchanfragen, interaktives Lernen oder hohen Komfort beim Entertainment.

„Samsung setzt mit offenen AI-Partnerschaften auf Vielfalt für smarte Bildschirme“, sagt Kevin Lee, Executive Vice President des Customer Experience Teams im Visual Display Business von Samsung Electronics. „Mit Copilot wird es spielend leicht, das zu finden, was Nutzer suchen – sei es beim Lernen, Streamen oder im Alltag.“

Vernetztes AI-Erlebnis für zuhause

Neben den jüngsten Updates für Click to Search und den Sprachassistenten Bixby sorgt Copilot für ein smartes Nutzungserlebnis, das mehr Kontext einbeziehen kann und erweiterte Möglichkeiten bietet als bislang. Die Integration von Copilot steht auch für Samsung Daily+ bereit, die Lifestyle-Plattform für Entertainment, Wellness, Kulinarik und mehr.

Der Copilot ist über Samsung Tizen OS Home, Samsung Daily+ und Click to Search aktivierbar und eröffnet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Nutzer können mit dem TV oder Smart Monitor ganz natürlich sprechen, um individuelle Empfehlungen, relevante Informationen und interaktive Lernangebote zu erhalten: Von spontanen Fragen zu Filmen, Fakten zu Schauspielern oder Sportlern über Inhaltszusammenfassungen bis hin zur Unterstützung beim Sprachenlernen und Erklärungen komplexer Themen. Copilot liefert dabei schnelle Antworten direkt auf den großen Bildschirm.

„Wir haben Copilot auf Samsung TVs so entwickelt, dass er sich wie ein intelligenter Begleiter im Wohnzimmer anfühlt“, sagt David Washington, Partner General Manager, Microsoft AI. „Zusammen mit Samsung ermöglichen wir es Menschen, auf dem größten Bildschirm ihres Zuhauses gemeinsam Neues zu entdecken, Fragen zu stellen, Pläne zu schmieden oder einfach besondere Momente miteinander zu genießen.“

