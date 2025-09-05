Startschuss für das kompakte Heimkinomit dem LG CineBeam S
LG kündigt die bevorstehende Markteinführung des kompakten 4K-Ultrakurzdistanzprojektors CineBeam S an. Die allgemeine Verfügbarkeit im Handel ist ab Oktober 2025 geplant.
Für alle Vorbesteller gibt es zudem ein attraktives Bonusangebot: Kunden erhalten einen Cadooz-Gutschein im Wert von 100 Euro sowie die Wahl zwischen zwei exklusiven Bundles – entweder den CineBeam S in Kombination mit der LG 2.1 Soundbar DS40T oder mit dem Bluetooth-Lautsprecher LG xboom Bounce by will.i.am.
Der CineBeam S zeichnet sich durch seine ultrakompakte Bauweise (110 × 160 × 160 mm, 1,9 kg) aus und ermöglicht die Projektion von 40 bis 100 Zoll großen Bildern bereits aus einem Abstand von nur 8,1 cm. Dank 4K UHD-Auflösung, 500 ANSI Lumen Helligkeit und Dolby Atmos Sound bietet er ein beeindruckendes Heimkinoerlebnis – auch in kleinen Räumen. Die integrierte Smart-TV-Plattform webOS 24 ermöglicht zudem den direkten Zugriff auf beliebte Streaming-Dienste.
Die allgemeine Verfügbarkeit im Handel ist ab Oktober 2025 zum Preis von 1.299 Euro geplant.