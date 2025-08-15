Samsung startet Cashback-Aktion für blendfreies Entertainment

Bis 7. September erhalten Kunden bis zu 5.000 Euro beim Kauf eines Aktions-TVs mit Glare Free-Technologie zurück

Hier spiegelt sich nichts außer gutem Geschmack: Samsung läutet den Spätsommer im 3. Quartal 2025 mit einer attraktiven bundesweiten Promotion in Form einer Cashback-Aktion für blendfreie Seherlebnisse ein.

Bis zum 7. September 2025 erhalten Kunden beim Kauf ausgewählter Neo QLED-, OLED- und The Frame-Modelle mit Glare Free-Technologie bis zu 5.000 Euro Cashback. Zudem können sich Kunden das kostenlose Streaming-Paket „Made for Germany“ sichern. Wer sich außerdem im Rahmen der Mix & Match Dea!s für eine Soundbar von Samsung entscheidet, kann den eigenen Vorteil auf bis zu 9.000 Euro erhöhen.

So sehr wir den Sommer draußen auch lieben – wer zwischendurch zuhause die neue Lieblingsserie oder den langersehnten Blockbuster genießen möchte, der kennt die Herausforderungen des schönen Wetters: Strahlender Sonnenschein sorgt oftmals für Blendungen und Reflexionen auf dem TV. Samsung begegnet dieser Herausforderung mit der Glare Free-Technologie. Sie verwendet eine matte Oberfläche, die auftreffendes Licht effektiv streut. Störende Spiegelungen werden so reduziert, was selbst bei direkter Sonneneinstrahlung ein kontrastreiches und farbintensives Bild ermöglicht.

Passend zur Jahreszeit startet Samsung nun eine attraktive bundesweite Promotion im 3. Quartal 2025 mit einer Cashback-Aktion für ausgewählte TV-Modelle mit Glare Free-Technologie. Dazu zählt unter anderem der QN990F. Wer sich für den 98-Zoll-TV von Samsung entscheidet, erhält 5.000 Euro vom ursprünglichen Kaufpreis zurück. Neben einem blendfreien Bild besticht das Neo QLED-Modell mit dem Neural Quantum 8K AI Gen3 Prozessor. Mithilfe von 768 neuronalen Netzwerken skaliert er Inhalte auf 8K hoch. Daneben sorgen der AI Motion Enhancer Pro und Real Depth Enhancer Pro für beeindruckende Tiefenwirkung und Bewegungsschärfe.

Auch Neo QLED 4K-Geräte sind Teil der Aktion. Dank 4K-Upscaling, Quantum Matrix Technology Plus und der Dynamic-Refresh-Technologie liefern sie einmalige Entertainment-Momente – egal ob beim Binge-Watching oder bei ausgedehnten Gaming-Abenteuern. Gleiches gilt für den Aktions-TV S95F. Das OLED 4K-Modell vereint die Quantum-Dot-Technologie mit selbstleuchtenden Pixeln und liefert so ein faszinierend kontrastreiches Bild selbst in hell erleuchteten Räumen.

Kunst nach eigener Fasson

Ihre ganze Klasse entfaltet die Glare Free-Technologie beim The Frame Pro⁶. Er verwandelt das eigene Zuhause in eine persönliche Kunstgalerie, ganz nach dem Geschmack der Nutzer. Dafür bietet das Gerät Zugang zum kostenpflichtigen Samsung Art Store und damit zu über 3.500 Werken weltberühmter Künstler. Die Bilder werden auf dem Vision AI TV ähnlich wie auf einer Leinwand farbecht und matt angezeigt. Gekrönt wird das Galerie-Erlebnis durch das Modern Frame Design des The Frame Pro mit austauschbaren Rahmen.

Doch The Frame Pro kann mehr als Kunst: Mit der visuellen Brillanz eines Neo QLED-TVs, dem Neural Quantum 4K AI Gen3-Prozessor und der kabellosen One Connect Box für eine aufgeräumte Optik⁷ liefert er auch beim Fernsehen ein High-End-Erlebnis.

Wer sich im Rahmen der bundesweiten Promotion mit Cashback für einen The Frame Pro entscheidet, erhält bis zu 400 Euro zurück. Auch die The Frame-Modelle aus diesem und letztem Jahr gehören zu den Aktionsgeräten.

Perfektes Team: Glare Free-Technologie und Streaming

Neben dem attraktiven Cashback wartet ein weiteres Highlight auf Kund*innen: Wer sich vom 1. August bis 31. Oktober 2025 für den Kauf eines Samsung Aktions-Gerätes entscheidet, erhält das hochwertige Streaming-Paket Made for Germany gratis dazu. Die Aktion umfasst kostenlose Inhalte von Partnern wie WOW, RTL+, ARD Plus, Zattoo, waipu.tv und Sportworld.²

Darüber hinaus bietet Samsung ein OS-Upgrade für bis zu 7 Jahre. So werden die Geräte langfristig mit den neuesten Features und Sicherheitsupdates versorgt – ein klares Bekenntnis zu langanhaltendem Entertainment-Erlebnis.

Mit den Mix & Match Dea!s noch mehr sparen

Wer sich ein vollendetes Heimkinoerlebnis mit TV und Soundbar wünscht, profitiert besonders. Denn die Promotion im 3. Quartal 2025 lässt sich auch mit den Mix & Match Dea!s von Samsung kombinieren: Beim Kauf einer passenden Samsung Soundbar zum Aktions-TV winkt ein übergreifender Cashback-Vorteil: Wer beispielsweise den QN990F in 98 Zoll zusammen mit einer Aktions-Soundbar kauft, erhält ganze 9.000 Euro als Cashback. Beide Aktionen erfordern eine separate Registrierung.

Starke Präsenz für eine starke Aktion

Begleitet wird die Promotion auch von einer aufmerksamkeitsstarken Kampagne rund um Multitalent Friedrich Liechtenstein. Unter dem Motto „Spiegelt nichts – außer gutem Geschmack“ wird er auf verschiedenen Kanälen die Vorteile der blendfreien Samsung TVs auf charmante Weise unterstreichen.

Der Aktionszeitraum läuft bis zum 7. September 2025. Kunden, die im Samsung Onlineshop oder bei einem teilnehmenden Händler in Deutschland ein Aktionsgerät erwerben, müssen dieses bis zum 21. September 2025 online unter samsung.de/entspiegelt registrieren.

www.samsung.de