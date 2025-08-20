Samsung Galaxy Buds3 FE mit Galaxy AI für besten Klang

Die Samsung Galaxy Buds3 FE sind da und bieten die Funktionen der Samsung Galaxy Buds3-Reihe zum fairen Preis.

Mit den Samsung Galaxy Buds3 FE können noch mehr Nutzer in den Genuss des Samsung Klangerlebnisses kommen. Zu den Kernfunktionen der Samsung Galaxy Buds-Reihe zählen Active Noise Cancelling (ANC), eine top Anrufqualität, eine lange Akkulaufzeit und ein komfortables Tragefühl.

Beeindruckender Klang zum fairen Preis

Einen ruhigen Moment während der lauten Fahrt im Zug auskosten, auch bei Wind gut verständlich telefonieren und die Playlist für den Heimweg richtig genießen – dafür hat Samsung die Galaxy Buds3 FE entwickelt. Mit dem größeren Lautsprecher liefern die Ohrhörer einen satten, kraftvollen Klang mit tiefen Bässen und klaren Höhen. Die aktive Geräuschunterdrückung reduziert Umgebungsgeräusche und bietet so ein intensives Hörerlebnis. Crystal Clear Call nutzt AI, um die Stimme der Nutzer zu isolieren und so dafür zu sorgen, dass Gespräche auch in lauter Umgebung verständlich bleiben. Hierbei unterstützt außerdem die im Vergleich zum Vorgängermodell angepasste Position des Mikrofons, das die Sprache gut aufnimmt.

Komfortabel zu nutzen

Die Samsung Galaxy Buds3 FE lassen sich komfortabel über intuitive Gesten wie Tippen und Streichen bedienen, um beispielsweise die Lautstärke anzupassen. Auch das Koppeln funktioniert bequem über eine Taste am Ladeetui. Während des Telefonats oder Musikhörens von der Audioausgabe auf dem Smartphone zu den Samsung Galaxy Buds3 FE zu wechseln, funktioniert ohne Unterbrechung. Dank der nahtlosen Audio-Verbindung wechseln die Ohrhörer zu dem vernetzten Samsung Galaxy Gerät, an dem Nutzer gerade aktiv sind. Darüber hinaus sorgen die AI-Funktionen und das Design der Samsung Galaxy Buds3 FE dafür, dass Nutzern ihre nächste Wiedergabeliste mit nur einem Wort oder einem langen Druck aufrufen oder eine Unterhaltung von einer Sprache in eine andere übersetzen lassen können. Aktiviert mit „Hey Google“ können die Samsung Galaxy Buds3 FE zuhören, verstehen und antworten, ohne Bedienung über das Display des gekoppelten Geräts. Sie zu nutzen ist schnell, natürlich und dialogorientiert und fühlt sich eher an wie ein Gespräch mit einem Freund als wie die Steuerung eines Geräts an. Auch die Termine des Tages zu checken, nach E-Mail zu schauen ist möglich, ohne das Smartphone aus der Tasche zu nehmen. Um beispielsweise die Übersetzung eines Telefonats oder Vortrags zu hören, können Nutzer*innen die Samsung Galaxy Buds3 FE mit dem Samsung Galaxy AI Dolmetscher auf ihrem Smartphone verwenden.

Ikonisches Design

Das Design der Samsung Galaxy Buds3 FE unterstützt die intuitive Bedienung und steht für die visuelle Identität der Serie: Die matte Oberfläche spiegelt die Balance zwischen Schlichtheit und ausdrucksstarken Details wider und sorgt für eine moderne, aber elegante Ästhetik.

Die Samsung Galaxy Buds3 FE verbinden zuverlässige Leistung und intelligente Funktionen mit einem stilvollen Design, und das zum fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie sind damit eine ideale Option für den Einstieg ins Samsung Galaxy Ecosystem. Die Ohrhörer lassen sich nahtlos mit anderen Galaxy Geräten nutzen, auch per Schnellzugriff über die Einstellungen und die Steuerung über ein verbundenes Smartphone.

Die Samsung Galaxy Buds3 FE sind zum Preis von 149 Euro verfügbar.

