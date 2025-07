LG startet Radio Optimism-Kampagne

LG Electronics hat seine neue globale Markenkampagne „Radio Optimism“ gestartet. Die im Einklang mit dem LG-Markenversprechen „Life’s Good“ stehende Initiative soll durch verbindende musikalische Erlebnisse echte zwischenmenschliche Beziehungen stärken und Optimismus verbreiten.

Die Kampagne unterstreicht die Ambition von LG, bereichernde Erlebnisse für Menschen in digitalen Räumen zu schaffen. Darauf aufbauend entwickelt der Technologiekonzern kontinuierlich Mitmach-Kapagnen, die die Philosophie hinter „Life’s Good” für ein breites Publikum erlebbar machen. Die letztjährige Kampagne „Optimism your feed“ machte sich Algorithmen zunutze, die darauf abzielen, vermehrt positive Inhalte in sozialen Medien auszuspielen.

Verbindendes Konzept des Radios auf neue Plattform übertragen

Eine neue globale Studie* von LG zu sozialen Beziehungen zeigt, dass es für 68 Prozent der Menschen schwerfällt, echte Freundschaften zu schließen. Ein Drittel der Befragten gab an, im letzten Monat eine oder gar keine bedeutungsvollen menschlichen Beziehungen gehabt zu haben, während acht Prozent sogar sagten, dass sie überhaupt keine hatten. Von traditionellen Radios inspiriert, überträgt „Radio Optimism“ das verbindende Prinzip von Musik und Geschichten in ein interaktives Musikerlebnis. Auf der Plattform können die Teilnehmenden mithilfe einer KI, die auf einem kuratierten Musikdatensatz trainiert wurde, neue Songs erstellen und sie mit anderen Nutzern teilen. So wird ein individuelles Erlebnis geschaffen.

Unter www.radiooptimism.lg.com/de können Nutzer ihre persönlichen Songs gestalten und mit anderen teilen – und so ein Zeichen für mehr Optimismus setzen. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Kampagnen-Website.

