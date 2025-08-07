Samsung TVs und Displays erfüllen EU-Anforderungen an Cybersicherheit

Die neuesten Samsung TV-, Monitor- und Displaylösungen wurden erfolgreich auf die Einhaltung der europäischen Funkanlagenrichtlinie (Radio Equipment Directive, RED) geprüft, einschließlich der ab dem 1. August 2025 geltenden erweiterten Anforderungen an die Cybersicherheit.

„Sicherheit gewinnt in unserer Branche zunehmend an Bedeutung. Deshalb investieren wir kontinuierlich in die Weiterentwicklung unserer Sicherheitsfunktionen, um dieser Entwicklung stets einen Schritt voraus zu sein“, erklärt Taeyong Son, Executive Vice President der Visual Display Sparte bei Samsung Electronics. „Die Zertifizierung der innovativen Technologien mit höchsten Sicherheitsstandards stärkt dabei weiter das Vertrauen der Kunden.“

Die RED-Richtlinie der EU, eingeführt im Jahr 2016, legt grundlegende Anforderungen an Sicherheit, elektromagnetische Verträglichkeit und effiziente Frequenznutzung für funkbasierte Produkte fest. Im Jahr 2022 wurden die Vorschriften um neue Cybersicherheitsanforderungen erweitert, um Netzwerksicherheit zu verbessern, personenbezogene Daten zu schützen und Betrugsrisiken zu minimieren. Diese Bestimmungen werden ab August 2025 verpflichtend.

Die TÜV SÜD-Bewertung umfasst das gesamte visuelle Produktportfolio von Samsung für den europäischen Markt der Jahre 2024–2025 – also Fernseher, Monitore, Digital Signage und Color E-Paper.

Das umfassende Engagement für Produktsicherheit im gesamten Samsung-Ökosystem zeigt sich zudem in verschiedenen Maßnahmen. Bereits 2024 erhielt das firmeneigene kryptografische Modul Samsung CryptoCore die FIPS 140-3-Zertifizierung des US-amerikanischen National Institute of Standards and Technology (NIST). Seit 2025 ist CryptoCore in das Betriebssystem Tizen OS integriert, das Samsung Smart-TVs antreibt – und schützt damit zentrale Produktlinien wie Fernseher, Monitore und Digital Signage. Darüber hinaus sind Samsung Smart-TVs mit der Sicherheitsplattform Samsung Knox ausgestattet, die seit 2015 jährlich die international anerkannte Common Criteria (CC)-Zertifizierung erhält – ein weiterer Beleg für den hohen Stellenwert, den der Bereich Gerätesicherheit bei Samsung innehat.

