Samsung Lifestyle Weeks mit attraktiven Angeboten

Im Fokus der Cashback-Aktion stehen The Frame Pro und The Premiere 5 aus dem neuen Samsung TV Line-up 2025

Start der diesjährigen Lifestyle Weeks von Samsung: Wer sich bis zum 10. August für einen aktuellen The Frame, The Frame Pro oder The Premiere 5, 7 oder 9 entscheidet, spart bares Geld.

Zusätzlich gibt es im Rahmen von „Made for Germany“ ein exklusives Streaming-Paket gratis obendrauf. Noch nicht genug? Dank der gerade gestarteten Mix & Match Dea!s können beim Kauf einer Soundbar zusätzlich bis zu 400 Euro einkassiert werden.

Im Rahmen der Lifestyle Weeks lädt Samsung Kunden dazu ein, ihre vier Wände neu zu entdecken. Im Fokus stehen dabei besondere Home-Entertainment-Erlebnisse, ermöglicht unter anderem durch The Frame Pro und The Premiere 5.

The Frame Pro vereint hohe Bildqualität mit einem Design, das sich nahtlos in fast jedes Interieur einfügt. Dafür bietet der Vision AI TV von Samsung die visuelle Brillanz eines Neo QLED-TVs und den Neural Quantum 4K AI Gen3-Prozessor. Dieser skaliert niedrigauflösende Filme auf bis zu 4K hoch. Das Modern Frame Design mit austauschbaren Rahmen und die Wireless One Connect Box sorgen für einen stilvollen Auftritt ganz ohne Kabelsalat.

Läuft gerade kein Film, verwandelt sich The Frame Pro mit seinem matten, reflexionsarmen Display in ein Kunstwerk. Der abonnementpflichtige Samsung Art Store bietet dafür Zugang zu einer kuratierten Auswahl von über 3.500 Werken weltberühmter Künstler*innen und Museen. So wird das eigene Zuhause zur persönlichen Galerie.

Wer sich während den Samsung Lifestyle Weeks für eins der teilnehmenden The Frame oder The Frame Pro-Modelle entscheidet, profitiert von bis zu 400 Euro Cashback. Zu den Aktionsgeräten zählen alle 2024er- und 2025er-Modelle sowie der 32-Zoll-TV aus dem Jahr 2023.

Kino-Atmosphäre auf 100 Zoll

Ein weiteres Highlight der Lifestyle Weeks sind die The Premiere-Modelle, mit besonderem Augenmerk auf dem The Premiere 5. Der kompakte Triple-Laser-Projektor bietet mit einer Bilddiagonale von bis zu 100 Zoll und über einer Milliarde Farben ein beeindruckendes Heimkinoerlebnis.

Neu ist die Touch-Interaktion, die die bisherigen Anwendungsmöglichkeiten erweitert: Smartphone-Inhalte lassen sich auf einem Tisch spiegeln und per Touch bedienen, Rezeptvideos können auf die Kücheninsel projiziert und mit einer Fingerbewegung pausiert werden; Workout-Videos verwandeln sich in interaktive Trainingsanleitungen direkt neben der Sportmatte.

Beim Kauf eines The Premiere 5 während des Aktionszeitraums sparen Kunden 200 Euro. Für den The Premiere 9 gibt es sogar 375 Euro Cashback.

Top-Inhalte für Highend-Technologie

Neben attraktiven Sparmöglichkeiten garantiert Samsung für alle Aktionsmodelle der Lifestyle Weeks 7 Jahre OS-Upgrades. So profitieren Kunden langfristig von den aktuellsten Entertainment-Funktionen.

Im Rahmen der „Made for Germany“-Initiative gibt es außerdem ein attraktives Streaming-Paket obendrauf⁶. Darin enthalten sind Sport-Highlights, Blockbuster, Serien und vieles mehr – gratis, ganz ohne Kabelanschluss und in brillanter HD-Bildqualität. Daneben besteht die Möglichkeit, ein Jahr lang Zugang zur Streaming-Plattform WOW zu erhalten. Hierzu gibt es zwei Optionen, jeweils über 12 Monate: Entweder WOW Filme & Serien für Blockbuster kurz nach dem Kino sowie exklusive und preisgekrönte Top-Serien oder erweitert für Sport-Enthusiasten mit WOW Sport, Filme & Serien. Dieses Angebot beinhaltet neben den schon erwähnten Film- und Serien-Highlights auch das ganze Live-Sport-Angebot von Sky Sport. Darunter fallen alle Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga live und exklusiv in voller Länge, alle Spiele der 2. Bundesliga, Formel 1, Premier League u.v.m.

Wer darüber hinaus profitieren möchte, schaut auf die Mix & Match Dea!s. In Kombination mit den Lifestyle Weeks lässt sich der Cashback-Vorteil beim Kauf einer passenden Soundbar auf bis zu 850 Euro erhöhen. Beide Aktionen erfordern eine separate Registrierung.

Kampagne mit Friedrich Liechtenstein

Die Lifestyle Weeks markieren den Beginn einer vielfältigen Kooperation mit Friedrich Liechtenstein. Der charismatische Künstler unterstreicht in sozialen Medien, auf YouTube, auf Plakatmotiven und am Point of Sale, wie die AI-gestützten Geräte von Samsung Stil, Style und Spaß in den Alltag bringen – ganz nach dem Motto: AInfach und lässig.

Jetzt teilnehmen und sparen

Der Aktionszeitraum der Lifestyle Weeks läuft bis zum 10. August 2025. Nach dem Kauf im Samsung Onlineshop unter samsung.com/de oder bei einem der teilnehmenden Händler muss das Aktionsgerät bis zum 24. August 2025 unter samsung.de/lifestyleweeks registriert werden. Danach profitieren Kunden von den attraktiven Prämien.

