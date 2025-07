Samsung-Kampagne zum neuen Superman-Film

Superman kommt in die Kinos. Grund genug für Samsung, das Filmhighlight des Jahres gemeinsam mit Warner Bros. und DC Studios zu feiern.

Im Rahmen einer globalen Kooperation initiieren die Partner mehrere Fan-Aktivierungen, produzieren Superman-Videos und veröffentlichen digitale Kunstwerke in limitierter Auflage im Samsung Art Store.

„Samsung möchte beeindruckende, bedeutende Unterhaltungserlebnis schaffen“, sagte Hun Lee, Executive Vice President des Visual Display Business bei Samsung Electronics. „Dank unserer Zusammenarbeit mit führenden Kreativstudios und Künstler können sich die Menschen mit ihren geliebten Charakteren und deren Geschichten intensiv auseinandersetzen – egal, ob im Kino oder zu Hause.“

Seit 10. Juli 2025 läuft der aktuelle Superman-Film in den deutschen Kinos. Es ist der erste Blockbuster im neuen DC Universe (DCU). Geschrieben, inszeniert und produziert wurde er von James Gunn.

Anlässlich des weltweiten Releases am 9. Juli 2025 hat Samsung eine globale Kampagne mit dem Slogan „It’s not just big. It’s super big.“ gestartet. Der Titel spielt auf den Spitznamen von Superman, „The Big Blue Boy Scout“, an. Im Mittelpunkt der Kampagne stehen eine Reihe von Kampagnenvideos, die den Ursprungscharakter aller Superhelden feiern. Auf digitalen Plattformen, im Einzelhandel und an öffentlichen Plätzen soll so Begeisterung für den neuen Film geweckt werden.

Dafür werden am Kings Cross, The Shard und an anderen viel frequentierten Orten in London Kioske im Stil des „Daily Planet“, der fiktiven Tageszeitung des DC-Universums, gestaltet. In Asien – einschließlich Malaysia, Vietnam und Korea – werden Fotokabinen zum Thema Superman in großen Einkaufszentren errichtet. Fans können außerdem vor Ort beeindruckende Pop-up-Displays erleben und Produkte testen. Daneben soll es weltweit limitierte Superman-Artikel, exklusive Geschenke und eine Social-Media-Challenge geben.

Exklusive Superman-Kunstsammlung im Samsung Art Store

Im Samsung Art Store¹, der Plattform von Samsung für digitale Kunstwerke unter anderem für The Frame und die neuesten QLEDs sowie Neo QLEDs, gibt es ab sofort eine 10-teilige Superman-Kunstsammlung von DC Comics. Sie kann bis zum 31. August kostenlos genutzt werden. Die Kollektion bringt beeindruckende Taten des beliebten Helden in die eigenen vier Wände und bietet die Möglichkeit, von Superman inspirierte Kunst zu genießen.

Die „Super Big“-TV-Kollektion von Samsung umfasst 98-, 100- und 115-Zoll-Geräte der Neo QLED- und Crystal UHD-Reihen². Sie bieten ein großartiges Home Entertainment-Erlebnis – dank großer Displays, atemberaubender Bildqualität und künstlicher Intelligenz, die unter anderem flüssigere Bewegungen und stärkere Kontraste erzeugt.

www.samsung.de