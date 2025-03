JBL wird offizieller Partner der FOKUS Eagles in der Icon League

JBL gibt die Partnerschaft mit den FOKUS Eagles, dem Fußballteam der beliebten Gaming-Organisation FOKUS, bekannt.

Als offizieller Partner und Sponsor begleitet JBL die FOKUS Eagles ab der kommenden Saison in der Icon League mit Trikotbranding, Bandenwerbung, on-site Spieltagsaktivierungen und regelmäßigem Content für die Community.

Doch die Partnerschaft geht weit über das Spielfeld hinaus. JBL ist nicht nur als Sponsor sichtbar, sondern bringt auch den Sound für den Erfolg: Kabellose Kopfhörer für das Training, kraftvolle Lautsprecher für die Kabine und Partyboxen für die perfekte Teamstimmung beim Einlauf.

FOKUS – Vom Gaming auf den Rasen.

Die FOKUS Eagles sind mehr als nur ein Fußballteam. Sie stehen für die Verbindung von der Gaming- und der Fußballwelt. Als beliebtes deutsches Gaming-Team bringen sie ihre Community jetzt auf den echten Rasen der Icon League. Hier treffen leidenschaftlicher Fußball, spektakuläre Angriffe und unbändiger Teamgeist auf moderne Event-Inszenierung und interaktives, digitales Storytelling. JBL begleitet sie dabei mit immersivem Sound – egal ob auf der Konsole oder dem echten Spielfeld.Zum Saisonstart der zweiten Icon League Saison am 10. März wird JBL als stolzer Partner erstmals auf dem Trikot der FOKUS Eagles zu sehen sein. Die Spiele finden immer montags ab 18 Uhr im Castello Düsseldorf statt und werden per Livestream übertragen. Die Community kann sich zudem auf packende Doppelspieltage in den Osterferien am 14./15. April sowie 22./23. April freuen.

Ein starkes Team mit Charakter – Jordan & Sidney als treibende Kräfte.

Mit über 15 Millionen Followern, mehr als 20 Awards seit 2018 und fünf Major E-Sport-Titeln hat FOKUS und die dahinterstehende Community bewiesen, dass sie eine Macht im digitalen Sport sind. Nun setzen sie mit den FOKUS Eagles auch auf dem echten Rasen neue Maßstäbe.Die Team-Heads Jordan Torunarigha und Sidney Friede stehen dabei nicht nur für fußballerische Klasse, sondern auch für eine echte Kiezgeschichte: Gemeinsam aufgewachsen auf den Berliner Straßen, wurden sie Profis bei Hertha BSC und Nationalspieler. Während Sidney nach einer Verletzung als Influencer mit über 4 Millionen Followern durchstartete, inklusive erfolgreicher eigener Brands wie Vitavate und Elevate, stand Jordan als Profi bei KAA Gent und für die nigerianische Nationalmannschaft auf dem Platz.

Mit JBL erleben die Spieler nun ihre Lieblingsmusik mit unverwechselbarem Pro Sound, egal ob beim Warm-up, im Gym oder auf der Heimfahrt nach einem erfolgreichen Match.„Mit den FOKUS Eagles haben wir einen Partner, der wie kaum ein anderer für die Verbindung aus Gaming, Lifestyle und Sport steht“, sagt Roland Melz, Head of Marketing DACH bei HARMAN Deutschland. „Wir freuen uns, mit unseren Audio-Produkten die Mannschaft auf und neben dem Platz zu begleiten, vom individuellen Training bis zum Kabinen-Party-Moment nach dem Sieg. Und dabei gemeinsam mit der Community einzigartige Inhalte und Erlebnisse zu schaffen.“„JBL steht seit Jahrzehnten für Sound auf Top-Niveau – und genau das brauchen wir auch für unser Team“, ergänzt Sidney „Sidneyeweka“ Friede, Team Head der FOKUS Eagles. „Ob in der Kabine, im Bus oder beim Einlauf – mit JBL haben wir immer den perfekten Soundtrack dabei.“

https://de.jbl.com