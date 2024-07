Smarter Rundumschutz mit dem DELTA DORE Tyxal+ Alarmsystem

Ein Smart Home bietet neben komfortablen Features vor allem ein großes Plus an Sicherheit. Am besten lässt sich dies mit einer Alarmanlage realisieren, die in die intelligente Haustechnik eingebunden ist.

Das Delta Dore Tyxal+ Alarmsystem sorgt jederzeit für Rundumschutz und lässt sich mit dem Delta Dore USB-Stick leicht in das Rademacher Smart Home integrieren. Der Stick wurde eigens für die Rademacher Steuerzentrale SmartHome Box entwickelt und erweitert das Rademacher SmartHome um den Delta Dore X3D Funk.

Die professionelle und langlebige Produktreihe Tyxal+

Das Alarmsystem aus dem Hause Delta Dore lässt sich einfach und reibungslos installieren. Da es über Funk kommuniziert, können die Tyxal+ Produkte auch nachträglich integriert werden, ganz ohne Renovierungsarbeiten. Die Tyxal+ Serie liefert das Rundumpaket mitsamt der Alarmzentrale, die bis zu acht verschiedenen Zonen steuern kann. Fenster-Türkontakte und Bewegungsmelder kommunizieren bei Scharfstellung und Wahrnehmung von Einbruchs- und Annäherungsversuchen drahtlos an die Alarmzentrale, die wiederum die Sirene auslöst. Das schlägt Eindringlinge in die Flucht. Zeitgleich werden die abwesenden Hausbesitzer per Push-Nachricht auf ihr Handy informiert und können schnell reagieren.

Delta Dore gewährt auf das hochwertige Tyxal+ System fünf Jahre Garantie. Ein großer Vorteil für kosten- und umweltbewusste Kunden ist zudem die lange Batterie-Lebensdauer von bis zu zehn Jahren. Das moderne, elegante Design passt sich stilmäßig in jede Umgebung ein und ist somit für die Integration in jedem Haus geeignet.

Das Beste der Sicherheit: Delta Dore Pack Tyxal+

Rademacher bietet das vorkonfigurierte Funk Set „Pack Tyxal+“ an, das aus einer Alarmzentrale mit Sirene, zwei Bewegungsmeldern, einer Tast-Bedieneinheit für den Innenbereich zum Steuern des Systems sowie zwei Fernbedienungen im Schlüsselanhänger-Format besteht. Nach der einfachen Installation schützt das Set so entweder den gesamten Wohnraum oder ausgewählte Bereiche. Die Sirene wirkt mit ihrem eindringlichen Alarm abschreckend auf Langfinger. Perfekt zugeschnitten auf Händler und Kunden macht Tyxal+ so jedes Smart Home noch sicherer.

