Loewe inspire bietet individuelles Home Entertainment

Die neue Loewe inspire TV-Serie bietet dank modularer Sound- und Aufstell-Lösungen ein individualisierbares Home-Entertainment-Erlebnis. Für maximale Flexibilität ist die neue Serie in Bildschirmgrößen von 48 bis 77 Zoll verfügbar.

Die neue Loewe inspire TV-Familie ist äußerlich inspiriert vom bekannten Look des in Tests und Design-Wettbewerben vielfach ausgezeichneten Loewe bild i: Auch der neue Loewe inspire verfügt über eine Stoffrückwand und weiche Formen, hat aber ein völlig neues Innenleben bekommen. Das neue Loewe Chassis SL850 ist mit einem extrem leistungsstarken Chip ausgestattet, der die neueste OLED-Display-Generation zu Höchstleistungen hinsichtlich Bildqualität antreibt und neue Ausstattungen ermöglicht. So ist der Loewe inspire das neue Multitalent für beste (Streaming-) Unterhaltung und Gaming: Von klassischer TV-Nutzung, über Video-on-Demand und Mediatheken, bis zu Musik-Genuss oder dem Surfen im Internet sowie Konsolen-Gaming – über das Betriebssystem Loewe os8 und die Fernbedienung Loewe remote lässt sich das individuelle Unterhaltungsprogramm bequem per Knopfdruck oder Sprachbefehl steuern. Die superschnellen Smart-TVs sind mit Ultra-HD OLED-Panels von 48 bis 77 Zoll (122 bis 196 cm) verfügbar.

Brillantes TV-Erlebnis

Ultra HD-Auflösung und eine breite Palette von HDR-Formaten einschließlich Dolby Vision stehen für ein brillantes TV-Erlebnis, basierend auf OLED-Panels der neuesten „V24 EX2-Generation“ der „Master Black“ Performance-Stufe mit weniger als 1 % Polarizer-Reflexion. Zudem wird jeder Loewe inspire Fernseher ab Werk kalibriert, sodass vom ersten Einschalten an eine exzellente Bildqualität garantiert ist. Damit sind alle relevanten Bild- und Farbstandards für eine perfekt natürliche und beeindruckende Filmwiedergabe erfüllt.

Komfortables Recording und Timeshift

Die Loewe inspire dr+ Modelle bieten einen übersichtlichen elektronischen Programmführer (EPG), einen Dreifach-Tuner für DVB-T2/C/S2 HD inkl. 5V-Versorgung für Antennen, eine integrierte, 1 Terabyte Festplatte und native Smart-Streaming Apps für Video-on-Demand sowie HbbTV-Mediatheken. Mit den Loewe dr+ Features können Lieblingssendungen unkompliziert und im Handumdrehen aufgenommen werden. Das Loewe dr+ System ermöglicht komfortable Funktionen wie Timeshift oder Aufzeichnung von Live-TV sowie die Aufnahme von DVB-Kanälen im Hintergrund, während parallel Streaming-Inhalte gesehen werden. Zudem sind natürlich auch programmierte Aufnahmen nachts oder bei Abwesenheit sowie die Wiedergabe von Filmen aus dem Archiv möglich.

Neue TV-Chassis-Generation

Das neue entwickelte Loewe TV-Chassis SL850 erlaubt zusammen mit dem neuen Betriebssystem Loewe os8 viele Anwendungen vom klassischen linearen TV-Genuss über Streaming bis hin zum mitreisenden und immersiven Gaming-Erlebnissen – alles auf neuestem Stand der Technik. Somit stehen alle wichtigen Streaming-Dienste wie Netflix, YouTube, Amazon prime video, Disney+, Apple tv+, Rakuten, Deezer, Paramount+, HD+, Zattoo, FIFA+ und mehr zur Auswahl. Darüber hinaus unterstützt Loewe os8 auch Miracast, Apple AirPlay und DTS Play-Fi für noch weitergehende Interaktion und Konnektivität mit Smart-Home- und Multiroom-Audio-Produkten. Die komfortable Fernbedienung Loewe remote mit verbesserter Haptik und Bedienbarkeit ermöglicht den direkten Zugriff auf sechs große VoD-Streaming-Dienste mit nur einem Tastendruck und deren Steuerung über das beleuchtete Cursor-Feld. Dank Kopplung via Bluetooth kann der TV sogar per Sprachsteuerung über Vidaa Voice oder Alexa Skills bedient werden.

Für externe Zuspieler stehen insgesamt vier HDMI-Eingänge zur Verfügung. Zwei davon bieten vollen HDMI 2.1-Support für High-Speed-Gaming-Konsolen mit Ultra HD @ 144 Hz VRR.

Modulare Soundlösungen

Mit innovativen Audio-Lösungen wie Loewe invisible sound oder Soundbars der Loewe klang bar i und klang bar mr Modellreihe sowie Subwoofern der Loewe sub Familie lassen sich individuelle Soundlösungen für viele Ansprüche realisieren. Loewe invisible sound mit purer Monitor-Optik ist dabei die perfekte Lösung für Design-Liebhaber oder kleinere Räume. Dabei sind die integrierten Lautsprecher von vorn nicht sichtbar. Durch Ankoppeln der Loewe klang bar i stehen 80 Watt Musikleistung und eine breite Stereobühne mit klarer Staffelung und Sprachverständlichkeit zur Verfügung. Mit dem kabellosen und vibrationsfreien Loewe klang sub1 lässt sich ganz einfach ein 2.1-System mit mehr Volumen und Bass nutzen. Eine der HDMI-Schnittstellen unterstützt zudem auch eARC für den Anschluss einer aktiven Loewe klang bar3 mr oder klang bar5 mr, um Heimkino-Sound mit den neuesten Audio-Codecs von Dolby Atmos in hochauflösendem Surround-Sound mit Mehrkanal-Konfiguration zu genießen.

Mit DTS play-Fi als neues Feature lässt sich der Loewe inspire zudem um Loewe klang mr Speaker erweitern: So entsteht Multiroom Audio oder gemeinsam mit den Soundbars Mehrkanal-Heimkino (Multichannel Surround-Sound).

Außergewöhnliches und unverwechselbares Design

Die Loewe inspire TV-Serie überzeugt zudem durch das ausgefeilte 360° Design inklusive der individuellen und modularen Aufstelllösungen. Mit Kabelmanagement, Kabeltunneln und abnehmbaren magnetischen Rückwandabdeckungen, verdeckten Anschlüssen und einer basaltgrau lackierten und teilweise mit Stoff bezogenen Rückwand ist das Design kompromisslos und unvergleichlich. Die mechanische Konstruktion ist sowohl clever als auch robust, mit soliden VESA-Domen, die in der inneren Metall-Struktur des Sets verankert sind und einer massiven Tischplatte aus Metall, einschließlich eines drehbaren Standfußes mit vollständig versteckter Kabelführung. Optionales Zubehör und Aufstelllösungen wie die neuen Loewe floor stand universal, floor stand flex oder der spektakuläre Loewe floor2ceiling stand sowie verschiedene Loewe wall mount Wandhalterungen ermöglichen eine individuelle Anpassung an nahezu alle Raumsituationen.

Verfügbarkeit und Preise

Loewe inspire 77 dr+: 5.999,00 EUR, lieferbar ab September 2024.

Loewe inspire 65 dr+: 3.899,00 EUR, lieferbar ab Juni 2024.

Loewe inspire 55 dr+: 2.999,00 EUR, lieferbar ab Juni 2024.

Loewe inspire 48 dr+: 2.699,00 EUR, lieferbar ab September 2024.

www.loewe.tv