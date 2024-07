Neues Galaxy Ecosystem von Samsung jetzt verfügbar

Die neuen Galaxy Geräte von Samsung sind jetzt im Handel. Dazu gehört auch der lang erwartete Galaxy Ring.

„Nach dem Galaxy Unpacked Event in Paris Anfang des Monats haben unsere Kunden großes Interesse an den neuen Geräten gezeigt.“, sagt TM Roh, President und Head of Mobile eXperience Business bei Samsung. „Galaxy AI ist nun nicht nur in unseren neuen Foldables enthalten, sondern hat ebenfalls Einzug in das Galaxy Ecosystem erhalten. Damit ermöglichen wir Millionen von Nutzern auf der ganzen Welt, die Kraft künstlicher Intelligenz für sich zu nutzen.“

Samsung Galaxy Z Fold6 und Flip6: Vielfältige Möglichkeiten mit AI im Klappformat

Mit der neuesten Foldables-Generation von Samsung öffnen sich auch neue Möglichkeiten mit Galaxy AI. Die besonderen Formfaktoren der Smartphones können zusammen mit AI-Funktionen für erhöhte Produktivität, erweiterte Kreativität und barrierefreiere Kommunikation sorgen. Die Verständigung über Sprachbarrieren hinweg ist nun ganz einfach – Der Dolmetscher macht sich den faltbaren Formfaktor der Smartphones zu Nutze. Unterwegs können Nutzer*innen mit der Antwort-Vorschläge-Funktion auf Nachrichten antworten, ohne ihr Gerät aufzuklappen. Der Verfasser hingegen generiert Social Media-Beiträge und Mails auf Basis von Stichworten. Und mit dem Notizen-Assistent können Nutzer PDF-Dateien übersetzen und Audio-Dateien transkribieren.

Der neue Auto Zoom der FlexCam findet den passenden Bildausschnitt für das perfekte Selfie – ganz, ohne selbst die Hände am Smartphone haben zu müssen. Ist das Foto dann einmal im Kasten, kommt der Foto-Assistent ins Spiel: Diese Funktion beinhaltet eine ganze Palette an AI-unterstützten Bearbeitungsmöglichkeiten, um der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen. So kann jeder mit wenigen Handgriffen professionelle Inhalte kreieren.

Schlankes Design, verbesserte Robustheit

Das Samsung Galaxy Z Fold6 und Galaxy Z Flip6 sind nicht nur die leichtesten und dünnsten Geräte der Samsung Galaxy Z-Serie bis jetzt, sie sind auch die robustesten. Die Displays sind widerstandsfähiger als die der Vorgängermodelle und die Sichtbarkeit der Falz wurde verbessert. Das Außendisplay des Samsung Galaxy Z Fold6 hat ein neues Seitenverhältnis und schmiegt sich so noch besser in die Hände der Nutzer. Beim Samsung Galaxy Z Flip6 kommt erstmals die Vapor-Chamber-Technologie zum Einsatz. Außerdem überzeugt das Foldable mit einer Kameraleistung auf Flaggschiff-Niveau und einem starken Akku.

Wearables mit AGE-Messung und verbessertem GPS

Samsung arbeitet stetig daran, Nutzern ein vollumfängliches Tracking des eigenen Wohlbefindens zu ermöglichen – und die neuen Galaxy Watches Samsung Galaxy Watch7 und Galaxy Watch Ultra sind genau dafür gemacht. Sie ermöglichen erstmals das Messen von fortgeschrittenen Glykationsendprodukten (AGEs) und kann Nutzern so Einblicke in den eigenen Stoffwechsel bieten. Das Dual-GPS-System misst den eigenen Standort genau – So muss niemand mehr bei einem Workout im Freien verloren gehen, egal ob mitten in der Stadt oder auf der abgelegenen Schotterpiste.

Samsung Galaxy Ring für stylisches Tracking des alltäglichen Wohlbefindens

Der Samsung Galaxy Ring bringt die bekannte Sensortechnologie von Samsung in ihre bislang kleinste, unauffälligste Form. Das leicht gewölbte Design kommt mit einer Schutzschicht aus Titan der Klasse 5 und ist perfekt für das Tracking der wichtigsten Fitnessdaten rund um die Uhr geeignet.

Guter Schlaf ist die Grundlage für das eigene Wohlbefinden. Der Samsung Galaxy Ring bietet einen optimalen Formfaktor für die Samsung Schlafanalyse. So können Nutzer jederzeit im Blick haben, wie gut sie schlafen und wo es noch Raum für Verbesserungen gibt.

Samsung Galaxy Buds3-Serie im neuen Design

Die Samsung Galaxy Buds3 und Galaxy Buds3 Pro haben ein modernes, praktisches Design. Die Galaxy Buds3 als Canal Type-Ohrhörer und die Galaxy Buds3 Pro als Open Type-Ohrhörer bieten ein rundum gelungenes Klangerlebnis für jeden.

Ultra High Quality Audio liefert in jeder Situation brillanten Klang. Dank der Super-Breitband-Anrufe-Funktion auch dann, wenn auf offener Straße bei lauten Umgebungsgeräuschen telefoniert wird.

Verfügbarkeiten

Das Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, die Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds3-Serie sowie der Galaxy Ring sind ab dem 24. Juli im Handel erhältlich.

Das Samsung Galaxy Z Fold6 ist in den Farben Silver Shadow, Pink und Navy erhältlich, während das Galaxy Z Flip6 in den Farben Silver Shadow, Yellow, Blue und Mint verfügbar ist. Online auf Samsung.com sind zudem exklusive Farben der Galaxy Z-Serie wie Crafted Black, White und Peach für das Samsung Galaxy Z Flip6 verfügbar. Für das Samsung Galaxy Z Flip6 liegen die UVP bei 1.199 Euro (256 GB Speicher) und 1.319 Euro (512 GB). Das Samsung Galaxy Z Fold6 ist zu den UVP von 1.999 Euro (256 GB), 2.119 Euro (512 GB) und 2.359 Euro (1 TB) erhältlich.

Die Samsung Galaxy Watch Ultra ist mit 47 mm Durchmesser in den Farben Titanium Gray, Titanium White und Titanium Silver erhältlich. Die Samsung Galaxy Watch7 gibt es mit 40 oder 44 mm Durchmesser. Nutzer*innen können zwischen den Farben Green und Cream (40 mm Durchmesser) oder Green und Silver (44 mm Durchmesser) wählen. Die UVP der Samsung Galaxy Watch Ultra (LTE) liegt bei 699 Euro. Die Samsung Galaxy Watch7 ist in der Größe 40 mm für eine UVP von 319 Euro (Bluetooth) bzw. 369 Euro (LTE) erhältlich. Die UVP für die Größe 44 mm liegen bei 349 Euro (Bluetooth) und 399 Euro (LTE).

Die Samsung Galaxy Buds3-Serie ist in den Farben Silver und White erhältlich. Die Samsung Galaxy Buds3 gibt es zu einer UVP von 179 Euro. Die UVP der Galaxy Buds3 Pro liegt bei 249 Euro.

Der Samsung Galaxy Ring ist in neun Größen und drei Farben erhältlich: Titanium Black, Titanium Silver und Titanium Gold. Die UVP liegt bei 449 Euro für alle Größen.

www.samsung.de