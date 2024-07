Gaming Handheld ROG Ally X von Asus

Das neue Republic of Gamers (ROG) Gaming Handheld, die ROG ALLY X (RC72LA), ist ab sofort verfügbar.

Mit dem Update zur ROG Ally X erreichen ROGs Gaming Handhelds ein neues Level der mobilen Performance. Die neue Ally X liefert volle Power im ultrakompakten Format – und das alles mit einem der größten Akkus auf dem Handheld-Markt, für noch mehr Mobilität und Flexibilität an jedem Ort. Die verbaute AMD Ryzen Z1 Extreme, der schnelle Arbeitsspeicher und der große, erweiterbare SSD-Speicher garantieren dabei hochkarätige Performance.

Die ROG Ally X (RC72LA) setzt neue Maßstäbe

Dank der beeindruckenden Leistung des Custom AMD Z1 Extreme APU Zen4 mit 8 Kernen, 16 Threads sowie 8.6 TFlops und dem bis zu 24GB großen DDR5 Arbeitsspeicher ist jedes AAA-Game leicht händelbar. Der erweiterbare 1TB große PCI-e Gen4 SSD Speicher ermöglicht es, Lieblingsgames auf der ROG Ally X zu speichern, ohne sie fortlaufend neu herunterladen zu müssen. Doch damit nicht genug: Aus den ROG Gaming Handheld wird in Sekundenschnelle ein mobiler Computer. Das Stichwort lautet ‚Windows 11‘, welches Dank Kompatibilität zu vielen verschiedenen Publisher-Bibliotheken eine große Auswahl an Spieletiteln ermöglicht. Zusätzlich verfügt die ROG Ally X über die neu gestaltete Armoury Crate SE. Sie sorgt für ein konsolenähnliches UI-Design und bietet viele Anpassungsmöglichkeiten.

Die ROG Ally X erlaubt dank individuell anpassbarer Tasten, Joysticks und Touchfunktion unkomplizierte Eingaben sowohl als Controller, Tastatur oder Maus. Die ROG Ally X ermöglicht mit dem beeindruckenden 80Wh Akku nicht nur eine längere Akkulaufzeit, sondern erweitert dadurch auch die Mobilität und Flexibilität. Die perfekte Voraussetzung um „Play Everywhere“ in die Tat umzusetzen. Dank modernstem WLAN-Standard mit WiFi 6E bietet die ROG Ally X auch in Online-Sessions höchste Qualität. Doch was wären all diese Features ohne ein scharfes Full-HD Touch-Display? Das 7-Zoll-Touch-Display erlaubt maximale Kontrolle und besticht, neben seiner Auflösung, durch die schnelle Wiederholrate von 120Hz. Ein entscheidender Punkt ist zudem die Helligkeit von 500 Nits, welche so Zocken nicht nur zu allen Tageszeiten, sondern auch unter freiem Himmel problemlos ermöglicht. Kräftige Farben gibt es dank der 100 Prozent sRGB-Abdeckung on top. Eine hohe Performance und ein brillantes Display benötigen eine gleichwertige Kühlung. Die neu gestalteten Lüfter der ROG Ally X drücken bis zu 24 Prozent mehr Luft durch eine dritte Lüftungsöffnung und halten das Paneel bis zu 6 Grad Celsius kühler als das Gehäuse.

Die ROG Ally X (RC72LA) ist ab sofort ab 899 Euro verfügbar.

www.asus.de