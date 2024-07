Galaxy Z Flip6 Olympic Edition für Olympioniken Paris 2024

Die ersten Olympischen und Paralympischen Athleten erhielten bereits letzten Freitag ihre exklusiven Smartphones für Olympia 2024.

Nur wenige Tage vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris 2024 erhielten übers Wochenende dann fast 17.000 Athlet sowie die Olympische Familie ihre Smartphones in der Samsung Galaxy Z Flip6 Olympic Edition. Die Übergaben fanden in der Ausstellung Olympic Rendezvous @ Samsung Showcase im Olympischen und Paralympischen Dorf in Paris 2024 statt.

Das Smartphone der Paris 2024 Olympic Edition ist eine Sonderedition des brandneuen Samsung Galaxy Z Flip6, das erst am 10. Juli beim Galaxy Unpacked Event angekündigt wurde. Die Athleten erhielten es somit noch vor der offiziellen Markteinführung. Um eine pünktliche Auslieferung zu Beginn der Spiele zu gewährleisten, arbeitete Samsung eng mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) zusammen.

Das speziell angefertigte Samsung Smartphone wurde entwickelt, um das einzigartige Erlebnis der Athleten bei den Olympischen Spielen zu ergänzen. Bei der Sonderedition handelt es sich um die erste Olympic Edition von Samsung überhaupt, die mit Galaxy AI-Funktionen ausgestattet ist. Auf den Geräten sind exklusive Dienste und Apps bereits vorinstalliert, darunter eine eSIM mit 100 GB 5G-Datenvolumen, ein unbegrenztes kostenloses Ticket für öffentliche Verkehrsmittel sowie offizielle Olympische Apps, die den Athleten helfen, während ihrer Zeit in Paris neue Erlebnisse zu schaffen und sich zu vernetzen.

Samsung hat seit 1998 mehr als 120.000 mobile Geräte an Athleten und Mitarbeitende ausgegeben. Mit der Galaxy Z Flip6 Olympic Edition setzt Samsung sein Engagement fort, seine Spitzentechnologien zur Unterstützung der Spiele bereitzustellen.

www.samsung.de