Hama Zubehör ergänzt Galaxy S24-Modelle

Die Auslieferung der neuen Galaxy S24-Modelle von Samsung hat bekommen. Bereits jetzt hat Hama das passende Zubehör zu den drei Smartphones parat.

Die neuen Samsung Flaggschiffe Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra wurden am 17. Januar erstmals offiziell vorgestellt, am 24.Januar beginnt die Auslieferung. Schon jetzt kann Hama die neuen Galaxy-Modelle mit passendem Zubehör ausstatten. Hüllen, Taschen, Displayschutz, Abdeckgläser für die rückseitigen Kameralinsen und Ladegeräte mit bis zu 45 Watt, die zu den Modellen S24 Plus und S24 Ultra passen, sorgen von Beginn an für perfekten Schutz und die nötige Portion Energie.

