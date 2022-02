Das neue seniorenfreundlich Doro 8100 Smartphone

Die nächste Smartphone-Generation von Doro macht digitale Technik-Nutzung für Senioren noch einfacher

Ob Handy-Einsteiger, Technik-Nerd, Status-Bewusste oder Silver Surfer – idealerweise haben Smartphone-Händler für jede Zielgruppe die passenden Modelle im Portfolio. Mit dem Doro 8100 bringt der schwedische Pionier für seniorengerechte Telekommunikationslösungen ein neues Handy nach Deutschland, das die Produktpalette für Senioren mit einem besonders leicht zu bedienenden Gerät erweitert. Es besticht durch seine patentierte Benutzeroberfläche EVA und die damit besonders einfache Menüführung. Der kontrastreiche 6,1 Zoll HD+ Bildschirm, die 13 Megapixel-Triple-Kamera und die erweiterten Sicherheitsfunktionen machen das Android Smartphone zu einem modernen Sicherheitstool für zu Hause und unterwegs. Es bereitet Vergnügen im Alltag und nimmt die Funktion eines treuen, zuverlässigen Begleiters für Senioren ein.

Das Doro 8100 ist das neue Top-Smartphone von Doro und damit das einfachste und sicherste Modell in der Doro Produktfamilie. Mit einem klaren Schwerpunkt auf Benutzerfreundlichkeit, Ton- und Bildqualität sowie Ergonomie ist das Doro 8100 für die speziellen Bedürfnisse von Senioren optimiert.

Große Icons und ein spezieller Hilfe-Icon beim Doro 8100 Smartphone

Seniorengerechte Benutzerfreundlichkeit

Das Doro 8100 wurde entwickelt, um die typischen Hürden zu bewältigen, vor die sich Senioren allzu oft im Umgang mit moderner Technik gestellt sehen: „Unsere Produkte und Lösungen basieren auf jahrzehntelanger Erfahrung. Diese hat uns die Notwendigkeit von Benutzerfreundlichkeit, klarem und lautem Klang sowie von scharfen und definierten Schriftarten und Displays gelehrt. Die optionale Display-Darstellung ist vor allem für Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit von Vorteil. Darüber hinaus sorgt das ergonomische Design der griffigen Textur der Soft-Touch-Oberfläche zusätzlich für besseren Halt in der Hand. Es sind eben diese Faktoren und wichtige Details, auf die Senioren beim Kauf von Handys Wert legen und die wir seit jeher in den Fokus unserer Entwicklungen rücken – umso mehr beim neuen Doro 8100“, so Michael Rabenstein, Geschäftsführer und Regionalmanager von Doro DACH.

Doro 8100, Intuitive Menüführung

Die patentierte Benutzeroberfläche EVA (auf Schwedisch „Enkel, Vänlig och för alla“, zu Deutsch „einfach, freundlich und für alle“) sorgt für die einfache Navigation durch das Handymenü, das sich bei Bedarf auch bequem per Sprachbefehl bedienen lässt. Die reduzierte Darstellung sämtlicher Menüpunkte (vom Kameramenü bis zum Google-Suchfeld) ermöglicht die noch intuitivere Handhabung des Doro 8100. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung hilft beim Einrichten des Gerätes. Sie führt mühelos durch die Einstellung und unterstützt bei der Verbindung mit dem Internet oder dem Gmail-Konto. Smartphone-Anfänger können Händler zudem auf kurze Erklärvideos verweisen, die den Einstieg zusätzlich vereinfachen.

Mit dem Doro 8100 immer und überall sicher

Um älteren Menschen ein unabhängiges und erfülltes Leben zu ermöglichen, hört bei Doro die Sicherheit nicht bei der Notruftaste auf. Response by Doro heißt die vorinstallierte Sicherheits-App, die nicht nur Senioren ein aktiveres Leben ermöglicht, sondern auch den Alltag von Angehörigen erleichtert: Wer einmal nicht in der Lage ist, sich selbst zu helfen, kann Freunde und Angehörige mit nur einem Tastendruck kontaktieren. Bei einem Sturz aktiviert sich die Freisprechfunktion automatisch. Wenn gewünscht, können die hinterlegten Kontakte aus der Ferne wichtige Informationen wie zum Beispiel Standort, Akkustand und Lautstärke einsehen und bei Bedarf gleich selbst anpassen.

TeamViewer, für unkomplizierte Hilfe aus der Ferne

Damit auch Angehörige, Freunde, oder Mitarbeiter vom Kundenservice, die nicht über die Response by Doro App mit dem Senior verbunden sind, einfach mit Rat und Tat zur Seite stehen können, hat Doro zusätzlich TeamViewer auf dem Doro 8100 vorinstalliert. Die hilfreiche App ermöglicht es, autorisierten Kontakten jederzeit und überall beim Anpassen von Handy-Einstellungen zu helfen. Diese können aus der Ferne bei der Einrichtung helfen oder Apps herunterladen und installieren – und zwar ganz einfach vom eigenen Smartphone (iOS oder Android) oder PC aus.