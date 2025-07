Friedrich Liechtenstein trifft auf neues AI-Lineup von Samsung

Friedrich Liechtenstein backt, tanzt, philosophiert. Wo? In der neuen Samsung Kampagne für smarte Bespoke und TV-Geräte mit Samsung Vision AI.

Der Schauspieler und Musiker Friedrich Lichtenstein zeigt in seiner „Casa Intelligencia“, wie entspannt und unterhaltsam der Alltag dank der intelligenten Technologien sein kann. Das ist keine gewöhnliche Roomtour, sondern im wahrsten Sinne des Wortes eine fantastische Performance.

Friedrich Liechtenstein läuft nicht. Er flaniert. Er sagt nicht danke, sondern „Merci machine“. Er tanzt nicht, sondern fegt über den „Dancefloor“. Lässig. Mit goldenen Fingernägeln. Im cremefarbenen Anzug oder lila-samtenen Bademantel. „Fantastico!“ Diese einmalige Art bringt Samsung mit einer neuen Kampagne in die Welt der intelligenten Haus- und Entertainmentgeräte.

„Friedrich Liechtenstein bringt mit seinem besonderen Charme und Humor frischen Wind in unser Storytelling. Er macht erlebbar, wie nahtlos AI-Produkte unsere täglichen Abläufe vereinfachen – und Leichtigkeit in den Alltag bringen können“, sagt Mike Henkelmann , Director Marketing Consumer Electronics bei Samsung Electronics GmbH. „Die smarten Geräte erledigen vieles von selbst und fügen sich natürlich in unser Leben ein. Ohne viel Mühe unterstützen sie im Alltag, um ihn so entspannter und bunter zu machen, eben AInfach und lässig.“

Daheim bei Friedrich Liechtenstein – lässig wie nie

Der vierminütige Film der Kampagne wurde in Liechtensteins Loft gedreht – der „Casa Intelligencia“. Zu sehen ist das Video auf dem YouTube-Kanal von Samsung Deutschland.

Der Künstler präsentiert auf seine ganz individuelle Art die neuesten AI-Produkte von Samsung und beweist: Die Vision AI- und Bespoke AI-Geräte bringen Stil, Style und Spaß in den Alltag. Damit kann sich jede und jeder den geschmeidigen Stil von Friedrich Liechtenstein in die eigenen vier Wände holen – smart, schick und AInfach.

So erledigen die Samsung Bespoke AI Hausgeräte alltägliche Aufgaben fast von selbst. Dafür passt beispielsweise AI Wash bei der Bespoke AI Waschmaschine die Wasser- und Waschmittelmenge automatisch an die Kleidung in der Waschmaschine an.

Dank solch smarter Funktionen bleibt mehr Zeit fürs Dolce Vita, zum Beispiel mit einem Samsung TV mit Vision AI. Er analysiert Inhalte in Echtzeit und skaliert das Bild auf 4K beziehungsweise 8K hoch für beeindruckende Seherlebnisse.

Und wenn gerade nichts Passendes läuft, zeigt The Frame Pro im Art Mode einmalige Kunstwerke aus aller Welt: Hochauflösend und ohne störende Reflexionen. Mehr Action? Dann ran an den Samsung Gaming Hub, der eine riesige Auswahl an Gaming-Abenteuer ganz ohne Konsole bietet.

Kreatives Konzept für AInfache Lässigkeit

Konzipiert wurde die Kampagne von der Kreativagentur Leo Germany. Die Umsetzung übernahm ein Team von Zauberberg Productions GmbH unter Regie von Micky Suelzer. Der vielfach ausgezeichnete Regisseur ist für seine humorvollen Werbefilme (u.a. Edeka, Astra, MyPoster) bekannt.

Die Brand Campaign mit Friedrich Liechtenstein ist seit Ende Juni auf YouTube zu sehen. Herzstück der Kampagne ist die Roomtour durch Liechtensteins „Casa Intelligencia“. Daneben wurden Kurzformate zu einzelnen Produkten und ihren AI-Features erstellt wie zum Beispiel The Frame, OLED oder Neo QLED TV, Bespoke AI French Door, Bespoke AI Jet Ultra oder die Bespoke AI Waschmaschine mit AI Wash.

Die Kampagne ist online über Social Media zu sehen (YouTube, Meta, Pinterest) sowie in Elektrofachmärkten in Form von Flyern, Plakaten oder Displaywerbung präsent. Im Laufe des Jahres wird die außergewöhnliche Zusammenarbeit auch am Flughafen Frankfurt am Main sowie auf den Displays der Uber Arena in Berlin gezeigt.

Friedrich Liechtenstein wird Samsung bis Ende des Jahres als Brand Ambassador unterstützen. In dieser Funktion wird er in weiteren Creatives die AI-Hausgeräte und Vision AI TVs im Rahmen besondere Promotionen bewerben. Der Startschuss erfolgt zu den Lifestyle Weeks ab dem 07. Juli 2025.

Bleibt nur noch eins zu sagen – in den Worten eines Friedrich Liechtensteins: „Wieder was gelernt. Bitte schön!“